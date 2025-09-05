Felipe VI preside este viernes uno de los actos de apertura del año judicial más tensos que se recuerdan, con la asistencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuya presencia rechaza un relevante sector de jueces y fiscales por estar procesado, argumento que ha justificado Alberto Núñez Feijóo para ausentarse.

Son dos los focos que acapara el acto más significativo del año en los tribunales españoles: lo que diga la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en defensa de la independencia judicial, tras las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces; y, ante todo, lo que diga el fiscal general en el Supremo, donde previsiblemente será juzgado en los próximos meses,

Cada gesto y palabra de García Ortiz y del público asistente -la plana mayor de la judicatura y altas autoridades del Estado- será analizado con detalle, máxime tras lo acontecido este jueves.

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales así como los vocales conservadores del CGPJ han pedido que no asista, pero desde Fiscalía han dejado claro que García Ortiz está obligado a asistir a este acto como marca la ley; por tanto, no puede elegir ir o no ir.