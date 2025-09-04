"Por huevos": la nueva campaña de Igualdad para implicar a los hombres en las tareas de casa

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta este jueves una campaña institucional sobre masculinidades en el Ministerio de Igualdad. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

El Ministerio de Igualdad ha presentado este jueves la campaña institucional sobre masculinidades "Por huevos", una iniciativa que busca sensibilizar especialmente a los hombres sobre su "necesaria implicación" en los cuidados domésticos y la lucha contra las violencias hacia las mujeres.

La ministra Ana Redondo ha defendido esta propuesta que utiliza una expresión "muy asociada al universo masculino", pero resignificándola "con sentido del humor" para promover masculinidades más igualitarias y corresponsables.

Redondo ha señalado que "casi el 60% de los cuidados recaen en las mujeres", quienes asumen fundamentalmente el cuidado de toda la familia, tanto de mayores como de menores. Con esta campaña el Gobierno pretende abordar mediante la "transformación cultural" esta brecha de género tendiendo hacia masculinidades más igualitarias.

"Sin los hombres no vamos a avanzar y también deben ser parte de este proceso de transformación social" impulsado por el feminismo, ha defendido la titular de Igualdad.

La campaña responde a estadísticas que reflejan un retroceso en las percepciones de género entre los jóvenes. Según el Informe Juventud en España 2024, el apoyo al feminismo entre los hombres ha descendido del 54% en 2019 al 41% en 2023, mientras que el apoyo a la igualdad de género ha caído del 70% al 50% en el mismo período.

Este estudio refleja, además,que el 23% de los hombres jóvenes y una de cada ocho chicas niegan la violencia de género.

"Poder liberador"

La secretaria de Estado para la Igualdad, María Guijarro, ha destacado que mensajes como los que impulsa esta campaña "tienen un poder liberador para los propios hombres", ya que les ofrece la posibilidad de "romper con las jerarquías que les han impuesto desde pequeños".

"Les han dicho que tienen que ser fuertes, que tienen que ser machos y que deben tener huevos, pero la realidad es que creemos que hay muchísimos hombres que quieren tener otros valores", ha defendido Guijarro.

La campaña está protagonizada por Paco León y en ella se ve al actor en un corral de gallinas decir: "Hablemos de huevos", "¿qué hay que hacer para tenerlos?".

"Igual una buena manera sea ir tú mismo a hacer la compra", o "atreverte a decirle a tu amigo que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias", dice León en el vídeo del Ministerio Igualdad que se difundirá en medios de comunicación y redes sociales durante las próximas semanas.