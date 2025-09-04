Anabel Mateos llevó la cuenta de Huawei en Acento mientras su marido era director adjunto del Gabinete de Sánchez

Anabel Mateos gestionaba la cuenta de Huawei en Acento mientras su marido, Antonio Hernando, era director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa.

La hoy número dos de Organización del PSOE se encargaba de hacer lobby a favor de la compañía china en el Gobierno de España y otras instituciones, según aseguran a EL ESPAÑOL varios extrabajadores de Huawei.

Mateos fichó por la empresa que fundó su esposo junto al exministro socialista José Blanco después de que Hernando fuera repescado por Pedro Sánchez a finales de 2021 para que fuera la mano derecha de Óscar López en la dirección de su gabinete.

El PSOE oculta en el currículum publicado de su secretaria adjunta de Organización que trabajó tanto para Acento como para el lobby del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías.

"En el sector privado, cuenta con una trayectoria de más de doce años de experiencia, desarrollada, entre otros sectores, en el de la consultoría empresarial", dice el currículum de Mateos en la web del PSOE obviando su vinculación con Acento y Zaño Sociedad Consultora.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL este miércoles, el lobby opaco de Zarrías cobró 36.300 euros de José Ruz, constructor del caso Koldo investigado por el Tribunal Supremo, tras fichar a Anabel Mateos.

La esposa del entonces director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno triplicó entonces sus ingresos, mientras mantenía sus cargos como concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial por Almería.

Según los documentos presentados por Anabel Mateos en sus declaraciones de bienes y actividades, la número dos de Organización del PSOE pasó de cobrar 43.000 euros en 2019 a 134.000 en 2020, 116.000 euros en 2021 y 88.000 en 2022.

Hernando fue recolocado por Sánchez en septiembre de 2024 como secretario de Estado de Telecomunicaciones, el área de principal interés para la empresa china cliente de la firma de su esposa y su exsocio, Pepe Blanco.

Entre otros acuerdos, Acento ha gestionado los intereses de Huawei en la Unión Europea hasta 2025. Según el Registro de Transparencia, la firma china pagaba entre 200.000 y 300.000 euros al lobby de Pepe Blanco por este trabajo.

Sin embargo, el acuerdo entre Acento y Huawei se rompió tras descubrirse que la firma china sería responsable, presuntamente, de una trama de sobornos y regalos a al menos 15 eurodiputados para influir en decisiones estratégicas en el contexto de las restricciones a su participación en las redes 5G y otras infraestructuras críticas.

El Ministerio del Interior adjudicó este verano a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para la gestión y almacenamiento de las escuchas telefónicas legalmente autorizadas, provocando un gran malestar en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Gobierno adjudica desde hace más de diez años contratos a Huawei para gestionar y almacenar escuchas telefónicas policiales autorizadas judicialmente. Estas escuchas las realizan tanto las fuerzas del orden como los servicios de inteligencia.

El Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos criticó los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei: "España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos".

El lobby Acento retiró a Anabel Mateos de su web en julio de 2024, después de que EL ESPAÑOL publicara en exclusiva ocho reuniones entre José Blanco y el exasesor de Ábalos, Koldo García.

La decisión de Acento de ocultar la conexión con un alto cargo del Gobierno se produjo el mismo día que un miembro del Comité Deontológico de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presentó una denuncia contra el lobby por mala praxis.

Ni la empresa de Blanco ni la propia secretaria adjunta de Organización del PSOE han hecho público hasta ahora si rompieron la relación laboral entonces o no, y si lo hizo cuándo se produjo.

Mateos fue elegida el pasado mes de julio por Sánchez para que formara parte del equipo que sustituye a Santos Cerdán en Ferraz después de que el exsecretario de Organización ingresara en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Los sustitutos de Cerdán

Los nombramientos de Sánchez han estado marcados por la polémica desde el primer día.

Paco Salazar renunció a sus cargos en el PSOE y en Moncloa el mismo día en el que se celebraba el Comité Federal después de que horas antes se publicaran testimonios de compañeras que le acusaban de acoso sexual y abuso de poder.

Por otro lado, Rebeca Torró, actual secretaria de Organización, está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por la posible financiación ilegal del PSPV-PSOE vía el constructor José Ruz cuando era consejera de la Generalitat Valenciana.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, la secretaria de Organización del PSOE formalizó un contrato de 4,3 millones para Levantina un mes después de que el constructor se quejara a Koldo y pidiera una reunión con Cerdán.

También adjudicó dos contratos, por un total de 1,6 millones, a esta constructora durante el año que fue consejera de Obras Públicas.

Por otro lado, su jefe de Gabinete como secretaria de Estado de Industria y Comercio, Jaime Peris Pascual, fue director jurídico de la constructora de Ruz entre 2011 y 2015.

Peris ha sido ascendido este verano por el Gobierno y ha sido nombrado comisionado especial para la Reindustrialización.