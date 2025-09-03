Zarrías cobró 36.000€ del constructor del 'caso Koldo' tras contratar a Anabel Mateos, hoy nº2 de Organización del PSOE

José Ruz, constructor del caso Koldo, pagó 36.300 euros a Gaspar Zarrías cuando contrató a Anabel Mateos, hoy adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE.

Según la información tributaria de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la empresa de Ruz declaró este pago a Zaño Sociedad Consultora SL en el modelo 347 presentado ante Hacienda en el ejercicio 2022.

Zaño Sociedad Consultora SL es la empresa del histórico dirigente andaluz condenado por los ERE en la que también trabajó Leire Díez, la fontanera del PSOE, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL el pasado mes de junio.

Anabel Mateos, número 2 de Organización del PSOE en el equipo que sustituye a Santos Cerdán, trabajaba en el opaco lobby de Zarrías mientras era concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial en Almería.

En el momento del pago de Ruz a la empresa de Zarrías, Antonio Hernando era director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. En septiembre de 2024 pasó a ser secretario de Estado de Telecomunicaciones en el Ministerio de su inseparable compañero Óscar López.

Tras pedir una cita con Cerdán

La transferencia de Ruz al lobby de Zarrías se produjo después de que el constructor se quejara a Koldo García de que el PSOE le hubiera dejado "fuera del baile" y pidiera una reunión urgente con Santos Cerdán.

Estas comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se produjeron el 16 de marzo de 2022, el mismo año en el que Ruz pagó al lobby de Zarrías en el que trabajaba la actual secretaria adjunta de Organización en Ferraz.

Esta conversación por Whatsapp entre Ruz y Koldo ha dado origen a la investigación de la UCO sobre la posible financiación ilegal del PSOE.

Ruz está investigado en el Tribunal Supremo por el amaño de contratos públicos y haber pagado comisiones a la trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Gaspar Zarrías fue vicepresidente y mano derecha de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía; de hecho, llegó a ostentar la presidencia en funciones durante 17 días en 2009.

En la Junta de Andalucía fue consejero de Presidencia de 1996 a 2009, cargo que compatibilizó con el de vicepresidente primero durante su último año.

Tras hacer de puente entre la dimisión de Chaves y la investidura de José Antonio Griñán, fue nombrado secretario de Estado de Cooperación Territorial por José Luis Rodríguez Zapatero el 24 de abril de 2009.

Zarrías fue condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuado en el caso de los ERE.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla fue ratificada por el Tribunal Supremo, señalándolo así como uno de los principales responsables de la trama.

Mateos triplicó sus ingresos

Leire Díez, la fontanera del PSOE, fue contratada en 2024 por la sociedad Zaño Sociedad Consultora SL, cuando buscaba trapos sucios de la UCO, fiscales, jueces y líderes del PP en los diferentes casos de corrupción que salpican al entorno más cercano de Pedro Sánchez.

El lobby de Zarrías tiene su sede en la calle Doctor Esquerdo de Madrid. Dicha dirección no se corresponde a ninguna oficina, sino al domicilio familiar del exdirigente socialista condenado por los ERE.

Esta sociedad sólo cuenta con cinco empleados y factura más de un millón de euros al año sin web, redes sociales ni publicidad alguna. Es, prácticamente, una empresa fantasma. No existen noticias ni menciones en internet sobre ella.

Zarrías se asignó un sueldo de 315.000 euros en 2024, según adelantó El Confidencial, y la sociedad tuvo un beneficio de 88.000 euros netos en el último ejercicio.

Anabel Mateos triplicó sus ingresos, según su declaración de la Renta, cuando fichó por el lobby opaco de Zarrías.

La esposa de Hernando pasó de cobrar 43.000 euros en 2019 a 134.000 euros en 2020, 116.000 euros en 2021 y 88.000 euros en 2022.

Mateos no estaba en nómina cuando comenzó el mandato de 2019; sin embargo, posteriormente se incorporó a Zaño Sociedad Consultora, compaginándolo con sus cargos de concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial en Almería.

A pesar del incremento en estos ingresos, la actual secretaria adjunta de Organización del PSOE tenía una dedicación del 75% en la Diputación y sólo de un 25% de su jornada a la empresa de Zarrías.

Además, en su declaración de bienes y actividades reconoció realizar trabajos de consultoría empresarial como autónoma a otras empresas.

Anabel Mateos no sólo ha trabajado para el lobby opaco de Zarrías, también ha sido consultora senior en el que su marido Antonio Hernando fundó junto al exministro José Blanco.

Acento retiró de su web a Mateos en julio de 2024, después de que EL ESPAÑOL publicara en exclusiva ocho reuniones entre José Blanco y el exasesor de Ábalos Koldo García.

Este periódico también ha revelado que tanto Ábalos como Koldo señalan a Pepe Blanco como jefe de una red de influencias para conseguir contratos del Ministerio de Transportes.

Los audios y la agenda de Koldo revelan que Blanco contactó con la trama y pidió favores para sus clientes.

Por su parte, el constructor José Ruz pagó una nómina de 2.600 euros netos mensuales a Koldo García y de la que también cobraba José Luis Ábalos.

Estos pagos se produjeron entre diciembre de 2022 y junio de 2023, según demostró la UCO.

Además, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, Koldo y su exesposa, Patricia Úriz, gestionaron para Ruz una empresa de minas desde un hotel rural de Alicante.

La UCO intervino llamadas en 2023 que revelaron que el exasesor de Ábalos y su exmujer administraban Altair Med SL.

Esta sociedad fue creada por el dueño de Levantina y por Fernando Huet, consejero delegado de la constructora valenciana Cyes.

Sánchez visitó la obra de Ruz

Ruz, al que el juez Leopoldo Puente investiga por pagar mordidas tras amaños de varias obras públicas adjudicadas por administraciones socialistas, también se hizo con un contrato de 108 viviendas públicas en Leganés (Madrid) sólo un mes antes de las elecciones municipales de 2023.

Pedro Sánchez visitó junto al entonces alcalde Santiago Llorente y alardeó del proyecto de vivienda pública adjudicado por los socialistas al constructor del caso Koldo por 16 millones de euros.

El entonces alcalde de Leganés afirmó que "los pisos de dos dormitorios tendrían un alquiler de 550 euros" y "650 euros los de tres".

Santiago Llorente, alcalde socialista de Leganés hasta 2023, y Pedro Sánchez visitando la obra de vivienda pública que fue adjudicada al constructor de la 'trama Koldo'. Europa Press

Sin embargo, esta obra, que tenía un plazo de ejecución de 18 meses, aún está por terminar. Ruz la abandonó a finales de 2023 tras el cambio político en el Ayuntamiento, dejando una importante deuda a sus proveedores.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Levantina llegó a cobrar dos millones de euros de los 16 adjudicados antes de abandonar la obra. Esta cantidad ha tenido que ser descontada del contrato por la constructora que finalizará las viviendas.