Albares dice que se reuniría con Puigdemont porque "le avala la amnistía" y que la foto con Illa la aprueba el "80% de españoles"

"Es la foto de un reencuentro entre dos líderes políticos catalanes y prefiero esa foto a otras de otros tiempos con gobiernos del PP que mostraban confrontación, crispación y enfrentamiento". Así ha valorado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, la reunión de este martes en Bruselas entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont.

A juicio del responsable de la política exterior española, "el 80% de los españoles" ve con buenos ojos el viaje de Illa a Bruselas para mantener un encuentro de una hora y media con el expresident catalán, prófugo de la Justicia por un delito de malversación durante el proceso de independentismo. "Todos los españoles de manera abrumadoramente mayoritaria están a favor del diálogo".

Albares, en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, ha reconocido que aunque su agenda está "repleta" no tendría problema en verse con Puigdemont: "Si me tuviera que reunir con él, me reuniría. La ley de amnistía le avala y le cubre, una amnistía que no fue una decisión unilateral de alguien, sino aprobada por la mayoría del Congreso".

El ministro de Asuntos Exteriores también ha avanzado que, "sin ninguna duda", el catalán, el euskera y el gallego serán lenguas cooficiales de la Unión Europea a pesar de que España todavía no cuenta con el respaldo en esta cuestión de siete de los Veintisiete países miembro. "Cualquier otra cosa será una anomalía y una discriminación contra España".

Albares ha insistido en que se trata de "un camino absolutamente irrenunciable e irreversible" y ha culpado al PP de que el Gobierno no haya conseguido todavía el respaldo unánime de los socios comunitarios en Bruselas para la oficialidad de estas lenguas.

"El señor Núñez Feijóo está haciendo todo lo que está en su mano por boicotear esta decisión con los gobiernos a los que tiene más acceso. ¿Considera que el gallego solo es bueno para ir pidiendo el voto por los pueblos cuando llegan las elecciones?", ha inquirido.

Repreguntado sobre si eso significa que el líder del PP tiene más influencia en el plano europeo que Sánchez, Albares ha respondido que Feijóo tiene "influencia sobre partidos de su familia política y está echando el resto" para boicotear que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la UE.

El ministro ha asegurado que lidera este "combate" para "defender nuestra identidad nacional en Europa". "Nuestra identidad nacional es el plurilingüismo. ¿Por qué la boicotea el señor Feijóo?", se ha preguntado, subrayando que se está boicoteando a catorce millones de españoles.

Relación con China

Albares ha sido cuestionado sobre la buena relación de España con China y Xi Jinping, que este miércoles ha acogido con los brazos abiertos Vladímir Putin en un desfile militar para conmemorar el final de la II Guerra Mundial. "Cada vez que hablamos con China le solicitamos que haga todo lo que está en su mano para poner fin a la guerra [de Ucrania] y que no le dé ningún medio [a Rusia] para que la alargue", ha asegurado.

El ministro ha defendido que el Gobierno tiene "una política exterior global y coherente por primera vez en democracia". "Siendo sólidamente una voz fuerte dentro de la UE, la OTAN, el bloque occidental, tenemos por primera vez una política exterior global, y no es posible tenerla sin hablar con los países que de verdad tienen peso como China o la India", ha defendido.

"España nunca ha tenido tanto peso como ahora en el exterior. "Es la primera vez que se tienen importantes reuniones con China, India o Brasil", ha continuado, subrayando que "la influencia de un país en el exterior no se mide por una foto", en relación a la ausencia del presidente Pedro Sánchez en la reunión de líderes europeos con Donald Trump en la Casa Blanca. "De hecho, en ocasiones el precio a pagar por estar en una foto es renunciar a tus intereses, a tus principios, a callar, y eso es algo que no se puede hacer nunca".