El Español publica los microdatos de la encuesta electoral de SocioMétrica: así puede consultarlos

EL ESPAÑOL publica este martes los resultados de la última encuesta electoral elaborada por SocioMétrica. El resultado recoge que el PP ganaría hoy las elecciones con 150 escaños (34,5% del voto), 13 más de los que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE vería reducida su representación a sólo 102 diputados (26,2%).

Si hoy se celebraran las elecciones generales, el PP obtendría en solitario más escaños que todos los partidos del actual bloque de investidura, que se quedaría con sólo 145.

Como muestra del rigor de este sondeo y en aras de la transparencia, EL ESPAÑOL publica los microdatos de todas las entrevistas realizadas, en un archivo al que el lector puede acceder a través de este enlace.

El archivo de los microdatos está en un formato desarrollado para softwares especializados en estadística. Concretamente, este archivo con formato SAV está generado con el programa SPSS (acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences), aunque puede consultarse con otros similares.

El archivo descargable recoge los datos de las 1.100 entrevistas realizadas a mayores de 17 años con el sistema CAWI-Panel entre los días 26 a 29 de agosto de 2025.

La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de julio de 2023.

La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.

SocioMétrica es miembro de Insights + Analytics España y dispone del certificado de registro de la Agencia Española de Protección de Datos en la sección de 'Encuestas y Entrevistas' con el número B575226823062008155136 con un nivel de certificación Alto.