Las asociaciones de jueces cargan contra Pedro Sánchez por sus críticas: "No conoce el respeto al Poder Judicial"

La mayoría de asociaciones judiciales muestran su malestar por las declaraciones de Pedro Sánchez contra el Poder Judicial. En una entrevista este lunes en TVE, el presidente del Gobierno dijo, en relación a los magistrados que investigan a su mujer y a su hermano, que "hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia".

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha lamentado este martes que Sánchez "no conoce el respeto al Poder Judicial que es básico en un Estado de derecho".

En una valoración recogida por la agencia Efe, ha recordado que sus críticas al Poder Judicial "son evidentes desde hace mucho tiempo" y que "está gobernando con los votos de Junts fruto de un pacto en el que se habla de lawfare (persecución judicial con fines políticos)".

La asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha manifestado en un comunicado que "los jueces cumplen con la ley, trabajan con profesionalidad y en defensa de los derechos de los ciudadanos", y estima que "no es aceptable cuestionar la integridad de todo un poder del Estado". "El Estado de derecho se sustenta en el respeto a la independencia judicial", zanja el escrito.

Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha indicado que quizá no le correspondía al presidente del Gobierno realizar esas manifestaciones, pero ha advertido de que "se está tratando de instrumentalizar la Justicia por motivos políticos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en TVE. TVE

Rodríguez ha abundado en que "hay una judicialización de la actividad política que hace que los tribunales tengan que ser rigurosos para que no se instrumentalice el Poder Judicial en casos determinados".

Por último, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha calificado de "muy graves" las declaraciones de Pedro Sánchez que, a su juicio, recuerdan a "manifestaciones populistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra jueces que le molestan".

Para Portillo "es irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimidador de que hay jueces que no son independientes" y supone "una estrategia política dañina" cuando lo que a su juicio debió transmitir el presidente del Gobierno es "confianza en el Poder Judicial". "Hay que dejar a los jueces trabajar en paz, es el funcionamiento del Estado de derecho", ha concluido.

Estupor en el PP

La oposición también ha cargado duramente contra Sánchez por sus comentarios sobre el poder judicial. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno por "descalificar" a jueces que "investigan a los suyos" y ha asegurado que se trata de "un peligro para España".

Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones.



Esto no es anomalía democrática. Es YA un peligro para España. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 1, 2025

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha dicho en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE que las declaraciones de Sánchez responden a su "necesidad de victimizarse para justificar lo que está viviendo", en referencia a los casos judiciales que afectan al Gobierno y a la familia del presidente.

"Su intención es gobernar sin Presupuestos, sin el apoyo de las Cortes y atacando a los jueces. Sánchez dinamita los cimientos de cualquier democracia moderna", ha asegurado el secretario general del PP. "Es impropio de cualquier demócrata y solo tiene una explicación: la situación desesperada, política y personal, en la que se encuentra", ha añadido.

Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, también se ha manifestado al respecto en redes sociales: "Los jueces que hacen política, son casualmente, los que están juzgando a su familia, a su partido y a su gobierno. Sólo esos". Y ha añadido que el presidente "levanta los pilares de la independencia judicial".