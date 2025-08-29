[Sumar rechaza prohibir redes como OnlyFans que el PSOE considera prostitución: "No hay que precarizar a esas mujeres"]
[El Gobierno estudia presentar el techo de gasto a la vez que el Presupuesto para no tener que 'pagar' dos veces a sus socios]
-
El ministro de Agricultura, Luis Planas, comparece en el Senado para informar de los incendios
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya se encuentra compareciendo en el Senado, a petición del PP, para informar sobre las medidas adoptadas por su departamento ante la ola de incendios que ha calcinado más de 350.000 hectáreas este mes de agosto. Los fuegos han dañado explotaciones agrarias y ganaderas de las comunidades más afectadas como Galicia, Castilla y León, Extremadura o Asturias.
-
Robles pide unión para apoyar a Ucrania y "pasar de las declaraciones de condena" tras la "terrible matanza" en Kiev
La ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió este viernes en Copenhague "unión" en el seno de la Unión Europea y "apoyo" a Ucrania tras los últimos ataques rusos a Kiev, que calificó de "terrible matanza".
"Vamos a mostrar el apoyo y la solidaridad con Ucrania después de la terrible matanza de ayer en Kiev. Es uno de los puntos importantes de la reunión, el apoyo, y creemos que la posición de la Unión Europea debe ser absolutamente firme", dijo a la agencia Efe a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa en la capital danesa.
Robles instó a "pasar de las simples declaraciones de condena" y señaló que "vamos a estar todos muy unidos apoyando a Ucrania".
"En este momento, la decisión es el apoyo total, que no hemos dejado en ningún momento. Desde el punto de vista industrial, en lo que se refiere a España, estamos apoyando también, hay empresas españolas que están apoyando a Ucrania. La prioridad en todos los ámbitos es que ese apoyo sea y se vea", dijo Robles preguntada sobre la posibilidad de enviar más armamento a Kiev.
-
Albares pide a la UE incrementar la presión sobre Israel para que "levante el bloqueo" en Gaza y acepte los dos Estados
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido a la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, una carta en la que le insta a actuar "ya" y de "manera decidida" para "incrementar la presión" sobre el Gobierno de Israel con el fin de que "levante el bloqueo" en Gaza y "acepte la solución de dos Estados".
En la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, Albares ha pedido a Kallas tomar medidas "ante la insoportable situación humanitaria que vive Gaza" y le ha recordado que España ya ha mostrado su apoyo a diversas iniciativas ya lideradas por ella ante Israel, como el "acuerdo de julio entre la UE e Israel para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza".
Sin embargo, el ministro ha insistido en que el bloqueo a la ayuda humanitaria continúa, lo que "está provocando una hambruna inducida a dos millones de personas" y que supone "un desafío a las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".
-
Abascal pide "hundir" el "barco de negreros" de Open Arms y Clavijo le dice que es "un fascista y un xenófobo"
Estupor en la política española por la retórica xenófoba de Santiago Abascal. El líder de Vox ha pedido "confiscar y hundir" el buque de la ONG Open Arms por ser, a su juicio, "un barco de negreros", desatando la indignación de, entre otros, Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, que precisamente este jueves ha visitado la embarcación que rescata a los migrantes que se encuentran a la deriva en el mar.
"Es un auténtico fascista y debería medir un poco las palabras. Lo que genera es crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia", ha asegurado Clavijo en unas declaraciones a los medios. "Estoy seguro que si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si él haría con el Open Arms", ha detallado.
-
Puente, sobre los incendios: "Quienes en invierno no hacen nada piden al Gobierno que los salve cuando la cosa se desmadra"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lamentado el 'no' del PP al pacto de Estado contra la emergencia climática tras la crisis de los incendios, en la que acusa de elusión de responsabilidades a los presidentes autonómicos de este partido, "gente que durante el invierno no hace nada y que cuando la cosa se desmadra dice 'que venga uno del Gobierno a salvarme el cuello'".
En una entrevista con la agencia Efe, Puente ha defendido que su intercambio de críticas con responsables del PP durante la crisis de los fuegos responde a una discusión política que entiende necesaria: "De cómo se resuelva esa discusión depende que en este país, de una vez por todas, haya una política antiincendios, preventiva, eficaz, o sigamos como estamos ahora, con gente que durante el invierno no hace nada y que cuando la cosa se desmadra dice 'Que venga uno del Gobierno a salvarme el cuello'".
El titular de Transportes considera que los dirigentes del PP han respondido a un "patrón de conducta" similar al de la dana, caracterizado por la elusión de responsabilidades en sus competencias -que son suyas "claramente"- y la búsqueda de un "chivo expiatorio", en este caso, el Gobierno.
"Siempre pasa lo mismo. ¿Prevención? Me quito las unidades de emergencia. Tomo decisiones absolutamente estrambóticas y luego, cuando llegan mal dadas, eludo responsabilidades, me llevo las manos a la cabeza y busco un chivo expiatorio", ha añadido.