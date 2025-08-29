La ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió este viernes en Copenhague "unión" en el seno de la Unión Europea y "apoyo" a Ucrania tras los últimos ataques rusos a Kiev, que calificó de "terrible matanza".

"Vamos a mostrar el apoyo y la solidaridad con Ucrania después de la terrible matanza de ayer en Kiev. Es uno de los puntos importantes de la reunión, el apoyo, y creemos que la posición de la Unión Europea debe ser absolutamente firme", dijo a la agencia Efe a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa en la capital danesa.

Robles instó a "pasar de las simples declaraciones de condena" y señaló que "vamos a estar todos muy unidos apoyando a Ucrania".

"En este momento, la decisión es el apoyo total, que no hemos dejado en ningún momento. Desde el punto de vista industrial, en lo que se refiere a España, estamos apoyando también, hay empresas españolas que están apoyando a Ucrania. La prioridad en todos los ámbitos es que ese apoyo sea y se vea", dijo Robles preguntada sobre la posibilidad de enviar más armamento a Kiev.