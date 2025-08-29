Sumar rechaza prohibir redes como OnlyFans que el PSOE considera prostitución: "No hay que precarizar a esas mujeres"

Es cuestión de días que el PSOE presente en el Consejo de Ministros su ley para abolir la prostitución en España. Pero, a falta de conocer el texto definitivo, en el propio Gobierno ya asoman discrepancias sobre cómo abordar la llamada "prostitución online".

Fuentes del Ministerio de Igualdad han adelantado a EL ESPAÑOL que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez es afrontar la "violencia contra las mujeres" que se produce en plataformas como OnlyFans como "línea de trabajo" dentro de su futura norma para abolir la prostitución.

Aunque reconocen que "se va a tener que negociar mucho, dentro y fuera" del Ejecutivo.

Principalmente porque esta será la tercera vez que el PSOE trate de sacar adelante una norma abolicionista, tras el último intento fallido en mayo de 2024 que recibió el voto en contra de Sumar.

Según ha podido conocer este periódico, la posición del socio minoritario del Gobierno se ha mantenido firme desde el año pasado, cuando rechazó un texto similar argumentando que castiga a las prostitutas y que empeoraría su situación.

En la formación de Yolanda Díaz aseguran que, todavía sin conocer el contenido definitivo de la nueva ley, su postura será coherente también en el debate de las plataformas online. "No vamos a condenar a las mujeres a la precariedad, más aún", aseguran.

Sólo cinco días después de que salieran a la luz los audios de Koldo García en los que elegía distintas mujeres con el exministro José Luis Ábalos, la titular de Igualdad, Ana Redondo, anunció que el Gobierno llevaría en septiembre la nueva propuesta para abolir la prostitución.

La ministra ha llegado a manifestar que la violencia sobre las mujeres "está corriendo como la pólvora en redes sociales" y que en su departamento están "muy preocupadas por el fenómeno OnlyFans" que califica como "violencia contra las mujeres", al igual que la "pornografía en Internet".

Por ello su departamento está articulando la propuesta abolicionista estudiando hasta dónde pueden llegar para perseguir lo que califican como "proxenetismo online".

Pero si la iniciativa no aporta "soluciones estructurales" para las mujeres, como demanda Sumar, el texto será previsiblemente descartado como ya ocurrió en mayo de 2024.

La Cámara rechazó entonces la toma en consideración de la norma con el voto en contra del PP, de Sumar, de ERC, de Junts, de PNV y de Bildu.

Es decir, se alinearon con el PP casi todos los socios del Gobierno, mientras que Vox y Podemos optaron por abstenerse.

¿El motivo? El carácter "electoralista" de la ley que reprocharon varios grupos, así como la falta de medidas para facilitar la inserción social de las mujeres (y hombres) que ejercen la prostitución.

Distancia entre socios

El enfoque socialista incluye, además, dos medidas centrales que también chocarían con la postura de Sumar: las multas a los clientes de servicios de prostitución y la penalización de la llamada tercería locativa, que busca castigar a quienes alquilen espacios donde se ejerza o facilite la prostitución.

Se trata de una figura jurídica que estuvo presente en el Código Penal desde época franquista hasta 1995, cuando se reformó su articulado.

Aquel texto definía así a este tipo de personas físicas: "El amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación".

Se incluye, por tanto, en esta categoría a quienes se lucran de esta manera de la prostitución aunque no tengan ningún tipo de relación contractual con quienes la ejercen.

Sumar justifica su oposición a recuperar la tercería locativa argumentando que muchas prostitutas viven en pisos compartidos donde se ejerce su actividad.

Por ello, los de Yolanda Díaz consideran que esta medida puede dificultar aún más el acceso de las mujeres a la vivienda y someterlas a condiciones aún más severas.

Las diferencias en el Ejecutivo, sin embargo, no se limitan a la ley del PSOE sobre prostitución. También se trasladan al terreno de la política exterior.

En una entrevista con Europa Press, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, defendió que la presencia de la embajadora Ana Sálomon en Tel Aviv "no es compatible con la defensa de los derechos humanos".

Es "un mensaje de normalidad" que, según Urtasun, no refleja la postura que debería mantener España frente a la ofensiva israelí sobre Gaza.

Esta posición coincide con la de Podemos, que lleva meses pidiendo sanciones más firmes contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu y vuelve a poner de relieve las fracturas dentro del Consejo de Ministros.