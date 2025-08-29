El Gobierno da marcha atrás y frena un contrato de 10 millones de euros en el que Huawei aportaba equipamiento

El Gobierno ha dado marcha atrás a un contrato destinado a potenciar las prestaciones de fibra óptica que prestan servicio a diversas instituciones públicas. Entre ellas, el Ministerio de Defensa.

Los equipos que iban a realizar dicha función llevan la firma de Huawei, la empresa china a la que Estados Unidos ha impuesto determinados vetos, así como la Unión Europea (UE).

El contrato ya tenía luz verde. Red.es, entidad pública adscrita a Transformación Digital, lo había adjudicado a Telefónica —encargada de acometer la instalación— por un valor de casi 10 millones de euros. Pero los mencionados equipos llevaban la firma de la empresa asiática, acusada de ceder información al Gobierno de su país.

Tal y como se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, avanzada por El País, este contrato pretendía potenciar las prestaciones de la RedIRIS.

Se trata de una infraestructura de comunicaciones y servicios TIC para las instituciones afiliadas, entre las que se incluyen universidades, centros de investigación científica y estamentos académicos del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Ciencia es el titular de la infraestructura, mientras que de su operación se encarga Red.es, que se encuentra adscrita al Ministerio de Transformación Digital.

RedIRIS dispone de una red troncal de fibra óptica, denominada RedIRIS NOVA, de más de 16.000 kilómetros, iluminados por más de 190 equipos ópticos distribuidos por todo el territorio nacional.

Actualmente, esta infraestructura trabaja a velocidades de hasta 100 Gbps, algo que el Ministerio pretendía mejorar con el contrato concedido a Telefónica, al que Huawei aportaba equipos, y ahora cancelado por motivos estratégicos y de autonomía tecnológica.

EEUU avisa

Esta decisión se toma poco tiempo después de que el Congreso de EEUU haya pedido investigar el contrato de 12,3 millones adjudicado por el Ejecutivo español a Huawei para gestionar las escuchas policiales.

Ese contrato, que seguirá adelante a diferencia de este otro, contempla la custodia digital de las comunicaciones interceptadas legalmente por Policía y Guardia Civil. Se trata de escuchas judiciales cuyo almacenamiento se ha confiado al sistema OceanStor 6800 V5, un servidor de alto rendimiento de la compañía china.

La adjudicación, gestionada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, se tramitó mediante procedimiento público y figura en la Plataforma de Contratación del Estado. El Gobierno defiende que cumple las guías del Centro Criptológico Nacional.

Recoge cable

En cambio, con este otro contrato el Ejecutivo ha optado por recular y estudiará la situación y pretende volver a licitar este contrato más adelante. El contrato en el que da marcha atrás había sido negociado sin publicidad con Telefónica.

Por otro lado, esta misma semana se ha conocido un informe, firmado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por agencias similares de otros países, que alerta de varias empresas chinas.

El dosier acusa a tres compañías del gigante asiático de perpetrar ciberataques para espiar a gobiernos extranjeros y sectores económicos críticos.