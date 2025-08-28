El PP responde a Torres: "Si quiere usar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que sea para controlar las fronteras"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en las que amenazó con activar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si las autonomías se niegan a cumplir con el reparto de menores migrantes.

"Lo primero que tendría que hacer el ministro es utilizar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para controlar nuestras fronteras y no para amenazar a los gobiernos autonómicos del Partido Popular que nunca han dejado de cumplir con la ley", ha recriminado Fúnez.

Desde la sede de Génova ha zanjado que los populares "no vamos a permitir que el Gobierno se dirija a nuestro partido o a las Comunidades Autónomas con chantajes y con amenazas", y ha defendido que el PP "siempre cumple con la ley, más aún cuando se trata de garantizar la dignidad de unos menores que han llegado en situaciones terribles".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.