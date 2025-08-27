Gamarra considera "un tic autoritario más de Sánchez" el intento de que no haya Pleno en la Diada de Cataluña

La diputada del PP Cuca Gamarra (d) durante la reunión de la Diputación Permanente. Europa Press

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este miércoles que la propuesta del portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, de que no haya Pleno el 11 de septiembre para respetar la celebración de la Diada de Cataluña es "un tic autoritario más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es un tic más de su autoritarismo. Pedro Sánchez está acorralado por dos cuestiones, la corrupción y su debilidad parlamentaria, su incapacidad para gobernar, su dependencia de los independentistas, y lo que pasa el día 11 es que las dos cuestiones se desvelan", ha apuntado en una entrevista en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco.

En su opinión, el día de la fiesta de Cataluña los independentistas no van a ir al Congreso y es por ello que Sánchez quiere suspenderlo, algo que es una "absoluta degeneración" democrática.

Y por otro lado, ha recordado, coincide que el 11 de septiembre está citada a declarar su esposa, Begoña Gómez, y lo que quiere es intentar que no haya actividad política "para que no haya foco sobre él", según recoge Efe.

Por otra parte, esta misma mañana se ha sabido que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha pedido suspender su declaración el 11 de septiembre ante el juez Peinado por motivos de agenda.

Fuentes del Grupo Socialista señalan que Patxi López va a solicitar que el próximo día 11 no se celebre el Pleno que estaba previsto en la Cámara Baja para respetar la fiesta de Cataluña.

El portavoz socialista hará esta petición en la Junta de Portavoces del próximo 2 de septiembre, han precisado las mismas fuentes.

Según el calendario de sesiones aprobado, la primera semana de Pleno tras el parón estival será la del 9 al 11 de septiembre, fecha esta última que coincide con la celebración de la Diada de Cataluña.