El PP cargará contra Robles por "tardar" en activar al Ejército en los incendios y pide incluir a las CCAA en los comités de crisis

Tras un agosto de declaraciones improvisadas sobre el terreno, la rendición de cuentas por los incendios de este verano adquiere este martes tono institucional. Cuatro ministros desfilarán esta semana por el Senado para explicar su gestión, con la titular de Defensa, Margarita Robles, en primer lugar.

Robles comparecerá este martes por la tarde, a petición del PP, que incidirá en la “tardanza en la activación del Ejército” para hacer frente a las llamas. El fuego comenzó a descontrolarse el pasado 12 de agosto, cuando el Ejecutivo activó la preemergencia nacional y pidió ayuda a la UE.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo presente desde el primer momento en los focos más graves. Pero el Ejército de Tierra no empezó a desplegarse hasta el 18 de agosto, tras el anuncio en la víspera del presidente, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo acudió el pasado 17 de agosto a los incendios de Orense, León, Zamora y Cáceres, donde anunció el envío de 500 soldados y propuso un pacto de Estado para mitigar el cambio climático.

Así, el 18 de agosto estaban trabajando sobre el terreno esos 500 efectivos del Ejército de Tierra, otros 100 integrantes de la Armada y varios expertos militares que daban apoyo a los hidroaviones y a los helicópteros desplazados.

Tres días antes, el 15 de agosto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reclamado la presencia del Ejército y más medios nacionales para apoyar a las comunidades más afectadas. Una petición a la que se sumaron oficialmente esa misma jornada los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Todos ellos pidieron una serie de recursos, que llegaron de forma "tardía" e "incompleta", denunciaron después. Sin embargo, desde Protección Civil señalaron que algunas de esas peticiones eran "imposibles".

La polémica por la movilización de los militares ya se ha venido calentando durante las últimas horas. Este lunes la titular de Defensa pidió “responsabilidad” a los presidentes autonómicos del PP, de quienes dijo que no habían “asumido sus obligaciones”.

Las tareas de prevención y de extinción de los incendios son competencia de las comunidades, pero Feijóo acusa a Robles de haber actuado de forma “tardía y a rastras” y al Gobierno de Sánchez de permanecer “paralizado” y “ausente”.

Esta cuestión centrará las preguntas del PP en el Senado a la ministra de Defensa, a la que también cuestionarán por qué no atendió las peticiones de los presidentes autonómicos que reclamaban más medios, aseguran fuentes populares.

Coordinación entre administraciones

Feijóo quiso presentar su plan de prevención y ayudas para las víctimas de los incendios un día antes de que el Consejo de Ministros aborde estos mismos temas. Una cita, la primera del curso tras el verano, en la que el Gobierno también declarará zonas afectadas por la emergencia a varios de los territorios devorados por las llamas.

Esta declaración implica que el Ejecutivo se involucrará directamente en las tareas de reconstrucción. Sin embargo, desde el PP reclaman que este paso debía haberse dado antes y que las comunidades deben estar presentes en las distintas reuniones de crisis.

El plan presentado por Feijóo solicita la presencia de las comunidades autónomas afectadas en el Comité Estatal de Coordinación (CECOD). Este organismo es convocado por el Ministerio del Interior y a él no acuden representantes autonómicos, a menos que se haya declarado antes la emergencia nacional.

La descoordinación entre administraciones ha sido otra de las conclusiones que se extraen de las reacciones políticas a esta crisis, como ya ocurrió con la dana de Valencia. Y por ello, desde el PP también plantean que se establezcan “criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas”.

Hasta ahora, no existen esos estándares “objetivos” para activar los diferentes niveles de alerta en catástrofes como ésta. Aunque el PP tampoco clarifica cuáles serían y simplemente apela a que estén regidos bajo “el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia”.

Antesala de lo que vendrá

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, también ha estado en el foco del principal partido de la oposición después de que ésta acusara a los presidentes autonómicos del PP de crear "polémicas artificiales" y el vicesecretario de Coordinación Autonómica del partido, Elías Bendodo, la llamara “pirómana”.

Estas acusaciones han sido la antesala de lo que se verá durante toda la semana en el Senado. Tras la comparecencia de Margarita Robles seguirán en los días sucesivos la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el responsable de Agricultura, Luis Planas.

En el PP se vanaglorian de que “nunca antes en el Senado habían comparecido tantos ministros seguidos en una semana en agosto”, ya que consideran que el Gobierno de Sánchez ha estado “paralizado” y es “ineficaz”.