Junts dice que Marchena debería ser candidato de Vox y advierte al PSOE: tras el verano pasarán cosas "nunca vistas"

El secretario general deJunts, Jordi Turull, este fin de semana en una entrevista a la agencia Efe. Efe

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado contra los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena, de los que dice que deberían presentarse a las elecciones por las listas de Vox.

El número dos de Junts acusa a ambos magistrados de "tener un posicionamiento delirante de rebelión contra el Poder Legislativo y contra las urnas" al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas procesados por el 1-O.

En una entrevista a la agencia Efe, Turull dice que aún no es posible poner una fecha al regreso de Puigdemont a España porque Marchena y Llarena "se han rebelado contra el poder legislativo y han roto la división de poderes".

En la misma entrevista, Jordi Turull anuncia que Junts va a revisar tras el verano su pacto con Pedro Sánchez porque, dos años después de apoyar su investidura, los resultados "no están siendo los esperados".

El dirigente del partido independentista se lamenta de que Sánchez no cumpla sus promesas: "El infierno está lleno de buenas intenciones, pero nosotros queremos resultados".

"Se acerca el momento de tomar una decisión", anuncia el secretario general de Junts, "que no será coyuntural sino estructural, porque el acuerdo de Bruselas no se está desarrollando con los resultados esperados".

"Nosotros hemos puesto toda nuestra voluntad", agrega, "pero el balance en estos momentos no es el más positivo. Tomar decisiones quiere decir que pasarán cosas".

En la misma línea, Carles Puigdemont anunció el pasado martes desde Bruselas que tras el verano pasarán cosas "nunca vistas hasta ahora" en la relación de su partido con el PSOE.

Ya en enero, Junts amenazó con exigir que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza para comprobar si todavía mantiene el apoyo del Parlamento.

En caso de perderla, Sánchez se habría visto obligado a disolver las Cortes y convocar elecciones.

En la mesa de negociación de Suiza, el PSOE logró que Puigdemont retirara esta exigencia, a cambio del traspaso "integral" de las competencias de inmigración y extranjería a la Generalitat.

Pero el Gobierno tampoco ha podido cumplir aún esta promesa: el traspaso de competencias debe efectuarse mediante una Ley orgánica y Podemos ha anunciado que sus cuatro diputados votarán en contra.

"Nos hemos quedado perplejos con que Podemos sea lo más parecido a Vox en el posicionamiento de esta ley", señala al respecto Jordi Turull, quien acusa a la formación morada de "sumarse al carro de la catalanofobia por cuatro votos en un tema como éste".

La entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha hecho que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero asuma el principal protagonismo en la negociación de Suiza.

Aunque es consciente de que se trata de un tema que requiere mucha "paciencia", Turull también se queja de que Sánchez no haya hecho los esfuerzos para que la Unión Europea adopte el catalán como lengua oficial en sus instituciones.

"Con la misma intensidad con la que el presidente Sánchez se movió para que haya una comisaria europea [Teresa Ribera] de su gusto y habló con quien hizo falta para que fuese posible, no se puso con el catalán cuando se tenía que haber puesto", se queja el número dos de Puigdemont.

La Comisión Europea ya ha rechazado siete veces la propuesta, que acoge con creciente malestar.

Esto se debe, según Turull, a que hay "gente que rema en contra", afirma alusión al PP, partido al que acusa de mostrar una "actitud indecente" en esta cuestión.