Clavijo pide a Sánchez que acelere el traslado de menas que están "hacinados" en Canarias: "Hay plazas en la Península"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este lunes durante su reunión con Pedro Sánchez en el Cabildo de Lanzarote. Europa Press

El Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este lunes al presidente Pedro Sánchez que agilice el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo, y ha explicado que le consta que "hay plazas en la Península" disponibles para acogerlos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión que ambos han celebrado en el Cabildo de Lanzarote, Clavijo ha recordado que ya hay tres autos del Tribunal Supremo que instan al Gobierno central a hacerse cargo de los 946 menores extranjeros demandantes de protección internacional, que hoy se encuentran "hacinados" en centros de las Islas.

Ya el pasado mes de marzo, el Supremo instó al Gobierno a hacerse cargo de estos menores en un plazo de 10 días. Casi cinco meses después, el Ejecutivo central apenas ha trasladado a poco más de una decena, alegando la dificultad de habilitar las plazas necesarias en otras comunidades autónomas.

A juicio de Clavijo, se trata de un pretexto o el resultado de la "improvisación" de los ministerios implicados, ya que, ha explicado, el gobierno canario está en contacto con varias oenegés que le trasladan que sí hay plazas disponibles en la Península.

"Esta salida tan moderada, modesta o pequeña", se ha lamentado el presidente canario, "puede verse claramente mejorada en cantidad y en tiempo para resolver el problema de hacinamiento y mejorar la atención de esos menores".

Por su parte, Pedro Sánchez ha publicado un tuit en el que explica que durante el encuentro han "abordado la agenda canaria y la gestión del reto migratorio, con el compromiso de seguir trabajando juntos".

Hoy, en el Cabildo de Lanzarote, me he reunido con el presidente de Canarias, @FClavijoBatlle, junto al ministro @avtorresp.



Hemos abordado la agenda canaria y la gestión del reto migratorio, con el compromiso de seguir trabajando juntos. pic.twitter.com/qqLtm9XbSN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2025

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.