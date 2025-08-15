La última gran campaña en TV contra el fuego se hizo en 2014: "Eran efectivas, habría que recuperarlas para concienciar"

"Cuando el monte se quema, algo suyo se quema... señor conde", ironizó el Perich sobre el eslogan que el Ministerio de Agricultura acuñó en 1962, en la primera gran campaña de prevención de los incendios forestales.

En aquellos anuncios emitidos en blanco y negro en TVE, con una rudimentaria técnica de animación, el conejo Fidel educó a una generación de españoles sobre el riesgo de arrojar una colilla encendida en el campo.

Joan Manuel Serrat puso su voz en 1990 al eslogan que más ha calado en la sociedad: "Todos contra el fuego". Y luego lo repitieron una constelación de famosos: desde Emilio Butragueño a María Teresa Campos, Cruz y Raya, María Escario, Nieves Herrero, Perico Delgado, Miguel Ríos o El Fari.

Campaña Prevención Incendios Forestales 1992_1993. Todos contra el fuego

Ramoncín lo dijo a su manera en 1992: "Hacer una barbacoa en el campo puede ser una gozada. Pero este es un año de sequía. Así que, ¿por qué no te traes un bocadillo? Gracias, socio".

Probablemente, la última campaña de prevención de incendios recordada es la que protagonizaron en 2002 los jóvenes de la primera edición de Operación Triunfo, encabezados por Chenoa y David Bisbal.

La atomización del servicio ha hecho que luego tomen el relevo las comunidades autónomas. Aunque han lanzado nuevas campañas de ámbito nacional los ministerios de Agricultura (como la de 2014 en la etapa de Isabel García Tejerina) y Transición Ecológica (como la contratada en 2019 bajo el lema “Para no ser el responsable, sé responsable”) su impacto en la opinión pública está muy lejos de las lanzadas en los años 80 y 90.

También los medios privados han tomado la iniciativa. Atresmedia lanzó en el verano de 2022 un emotivo vídeo, que hoy tiene aún más actualidad, en el que rendía homenaje a bomberos, agentes forestales, profesionales de Protección Civil y de la UME que ponen su vida en peligro luchando contra el fuego.

"Estas campañas eran útiles", señala Francisco Castañares, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales de Extremadura, "sería bueno recuperarlas para concienciar a la población sobre los descuidos y negligencias que pueden provocar un incendio: arrojar una colilla en el campo, dejar botellas o cristales que pueden hacer un efecto lupa, la falta de mantenimiento de la maquinaria en labores agrícolas y forestales..."

En medio de la oleada de incendios forestales que ya ha arrasado cerca de 100.000 hectáreas y provocado la muerte de tres personas, las fuerzas de seguridad ya han detenido a los autores de varios de estos fuegos.

Un joven de 28 años fue detenido el martes, como autor de varios incendios forestales en la provincia. Fue localizado por un helicóptero de la Policía Nacional y varios drones de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta, cuando estaba iniciando un fuego.

Otro hombre de 55 años, que trabajaba todos los veranos como forestal, ha sido detenido por la Guardia Civil como autor del incendio que ha calcinado 2.200 hectáreas en el Valle del Tiétar (Ávila). Según los vecinos, inició el fuego porque quería que este año le vuelvan a contratar.

La nómina es larga. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Teba (Málaga) acusado de provocar otros seis incendios que, entre el 19 de julio y el 3 de agosto, quemaron cuatro hectáreas de terrenos, algunos de ellos muy próximos a viviendas.

Y en Zamora, el Seprona de la Guardia Civil ha arrestado a otro individuo, como presunto autor del fuego que calcinó 4.500 hectáreas en Puercas de Aliste, que afectó a ocho municipios.

Campaña de prevención de incendios forestales 1990

Francisco Castañares reclama un pacto de Estado contra los incendios forestales, que implique a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil. Y considera imprescindible que las Administraciones recuperen la inversión en prevención de incendios, que se ha desplomado en los últimos años.

La Administración central y las comunidades autónomas invirtieron en 2010 un total de 350 millones de euros en prevención de incendios. Pero esta cifra se ha reducido desde la crisis financiera que obligó a aplicar recortes.

Entre 2017 y 2020 la inversión anual se situó en 200 millones de euros, mientras que en 2022 cayó a sólo 175,8 millones, según ha anunciado Efe.

Desde la Asociación de Empresarios Forestales, Francisco Castañares señala que las Comunidades autónomas centran casi toda su inversión en los servicios de extinción de incendios, lo que ha supuesto abandonar las tareas de prevención.

"La gestión forestal para evitar incendios cuesta 2.000 euros por hectárea, que se pueden invertir en varios años, mientras que las labores de extinción de incendios cuestan 20.000 euros por hectárea, diez veces más", explica.

El abandono de actividades agrícolas y de pastoreo, señala Castañares, ha hecho que muchas fincas queden abandonadas. Grandes extensiones de las que se adueñan los matorrales que pueden arder con gran facilidad y que convierten estas zonas en auténticos polvorines.

Con una dificultad añadida: el 30% de la superficie española tiene algún grado de protección natural. En estos parajes, cualquier labor de desbroce o recogida de poda requiere una autorización oficial (en ocasiones, previo informe de impacto ambiental), cuando no está directamente prohibida.

"Si no invertimos en prevención, nos encontramos ante incendios cada vez más grandes, más destructivos, y más difíciles de apagar", indica Fernando Castañares.

"El cambio climático mata", es la expresión que algunos políticos han acuñado, que permite diluir la responsabilidad ante tragedias como las que han calcinado este verano miles de hectáreas en toda España.

"Lo que mata es la falta de gestión", apostilla el presidente de los Empresarios Forestales.