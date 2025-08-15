Clavijo pedirá a Sánchez los 100M que debe a Canarias por atender a los menas y que active su traslado a la Península

El Gobierno canario teme una nueva oleada de cayucos tras el mes de septiembre, debido a la mejor de las condiciones de navegación, mientras está pendiente de recibir todavía 100 millones de euros por la atención que presta a los menores inmigrantes no acompañados (menas): 50 millones correspondientes al año pasado y otros 50 para el actual ejercicio.

Esta es una de las cuestiones que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expondrá al presidente Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantendrán el próximo lunes en la sede del Cabildo de Lanzarote.

Según el último dato del Ejecutivo regional, las Islas acogen actualmente a 5.080 menores inmigrantes no acompañados. De ellos, 1.090 son solicitantes de asilo.

El Gobierno canario tuvo que recurrir al Tribunal Supremo, que en tres sucesivos autos ha instado al Ejecutivo central a hacerse cargo de la atención de este millar de menores demandantes de asilo.

Arrastrando los pies, el Gobierno central trasladó el pasado lunes al primer grupo de 10 menores hasta Gijón. Se trata de jóvenes malienses mayores de 16 años, que salieron de su país huyendo de la guerra y que hasta ahora se alojaban en el campamento de emergencia Canarias 50, como ha informado EL ESPAÑOL.

Pero a continuación, suspendió el traslado del segundo contingente (que debía efectuarse este viernes), alegando que es festivo y que y no va a tener la "autorización para la apertura del centro" en el que deberían ser realojados.

Todo ello ha colmado la paciencia del Gobierno canario, que desde hace meses se ve completamente desbordado ante una crisis migratoria que se ve obligado a afrontar casi en solitario. Tan sólo la atención a los menores no acompañados le cuesta más de 180 millones de euros al año.

La situación se desbloqueó este jueves, al menos de momento. Tras una reunión entre ambas Administraciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que este fin de semana trasladará al segundo grupo de cinco jóvenes malineses desde Canarias a la Península.

No se ha dado a conocer su destino. Y la semana que viene, el día 21 o 22 de agosto, saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, también con destino a la Península, informa Efe.

El Ministerio de Elma Saiz asegura que el Gobierno está "cumpliendo rigurosamente con el plan de trabajo y el calendario acordado y tomando esta cuestión como prioritaria". Todo ello, teniendo en cuenta la complejidad de un proceso que implica a menores vulnerables que deben estar acompañados en todo momento y requiere la coordinación de numerosas administraciones y entidades.

Pero el ritmo anunciado no responde a la urgencia de las medidas cautelares que el Tribunal Supremo decretó el pasado mes de marzo.

El Gobierno central también se ha comprometido a poner en marcha, a finales de agosto, el traslado de los 4.000 menas restantes a todas las comunidades autónomas salvo Cataluña y el País Vasco, de acuerdo con pacto que alcanzó con el PNV y los partidos independentistas catalanes.

En su reunión del próximo lunes, el presidente Fernando Clavijo pedirá a Pedro Sánchez que agilice estos traslados y abone los 100 millones de euros que debe al Ejecutivo canario por la atención a los menas.

"Con la mejora de las condiciones de navegación, van a empezar a llegar después de septiembre más cayucos a nuestras Islas", explica Clavijo en declaraciones a EL ESPAÑOL, por lo que Canarias precisa resolver este problema.

En la última reunión que ambos mantuvieron en La Palma el verano pasado, Sánchez anunció la "inminente" transferencia a las Islas de los fondos necesarios para atender a los menas.

"Pero esos fondos no llegaron", indica Clavijo, "se lo recordaré el lunes, que esperamos que lleguen los fondos del año pasado y los de 2025".

Fernando Clavijo también recordará a Pedro Sánchez que hay muchos afectados por el volcán de La Palma, que aún no han recibido las ayudas prometidas por el Gobierno. Y le pedirá que libere esos fondos para que "los palmeros puedan recuperar lo que el volcán les quitó".

Por último, el presidente Canario también planteará al presidente Pedro Sánchez la necesidad de impulsar un plan de vivienda para las Islas, cofinanciado por el Gobierno central, y le pedirá las inversiones pendientes del convenio de infraestructuras hidráulicas.