Feijóo responde a los ataques de Bolaños: "Todo el Gobierno está de vacaciones y debió pedir ayuda a la UE hace días"

Alberto Núñez Feijóo respondió este miércoles a las críticas del Gobierno a los presidentes autonómicos del PP por su gestión de los incendios.

El líder de la oposición pasó a la ofensiva después de que el ministro de Presidencia acusara a los populares de no estar en sus puestos. "A nosotros las crisis nos pillan trabajando", dijo Félix Bolaños en Almería.

Bolaños venía a asumir así las críticas contínuas que desde hace días tuitea el ministro de Transportes, Óscar Puente, aludiendo a una supuesta falta de implicación de los presidentes autonómicos del PP.

Otros ministros como Elma Saiz o Sara Aagesen se habían desmarcado de esas críticas apelando a la "colaboración institucional".

Feijóo, que se desplazó a Orense para conocer la evolución de los incendios, devolvió el golpe: "Cuando tenemos ministros bromeando con el dolor ajeno y la mayoría del Gobierno, por no decir todos los ministros, está de vacaciones, comprenderá que esto es mucho más complicado".

El líder de los populares aseguró que el Gobierno debió de haber pedido "hace días, colaboración y medios suficientes a la Unión Europea".

Precisamente dos horas después de que denunciara que "España lleva una semana con dificultades de medios aéreos", Fernando Grande-Marlaska informó de que había solicitado dos hidroaviones a la Unión Europea.

Feijóo acusó también al Ejecutivo de "cargar toda la responsabilidad en las autonomías y en la UME", de los que ha dicho sentirse "muy orgulloso" por ser "los que están salvando muchos pueblos y mucho patrimonio forestal".

Desde el puesto de mando avanzado de Chandrexa de Queixa (Orense), recriminó que "si en el Ministerio del Interior, en el de Medio Ambiente y en el de Defensa hacen su trabajo" sería más "fácil" hacer frente a los fuegos que azotan a España.

En el PP entienden que la actuación del Ejecutivo, además de escasa, ha llegado tarde.

Núñez Feijóo criticó que mientras "Portugal ha reconocido que se ha quedado sin hidroaviones y ha pedido ayuda a Marruecos", en España, hasta el anuncio de Marlaska no se había conocido una movilización de ayuda internacional similar.

Las críticas socialistas

Si bien Bolaños evitó respaldar expresamente los tuits de Puente, sí defendió el mismo relato que su compañero en el Consejo de Ministros.

"Yo sólo quiero trasladar a los medios de comunicación y a la opinión pública si esto de estar al pie del cañón desde el primer momento sucede siempre y con todos los gobiernos de todos los colores", dijo el ministro de Presidencia.

Puente, por su parte, siguió en sus trece, se presentó como víctima de una cacería de los medios de comunicación y de las redes sociales y volvió a arremeter contra Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno.

"Lo normal es que cuando llevas cuatro días celebrando el Cecopi en Castilla y León, se están quemando Las Médulas, se está quemando tu tierra, es que hagas acto de presencia", dijo Puente sobre el presidente castellanoleonés.

El ministro de Transportes reivindicó que Mañueco, el mismo día que puso los tuits contra él, "a las doce de la noche estaba en Zamora, al menos, dando la cara". "No debió ser tan tremendo lo que estaba pidiendo", defendió.