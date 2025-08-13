El Gobierno suspende el segundo traslado de menores de Canarias alegando falta de plazas y que el viernes "es fiesta"

Las relaciones entre Moncloa y el Gobierno de Canarias vuelven a estar en un momento delicado, cuando esta semana el Ejecutivo central ha iniciado el traslado a la Península de los 827 menores no acompañados solicitantes de asilo que deben partir desde las islas.

Este lunes salieron los 10 primeros con rumbo a Gijón. Pero, a diferencia de lo que se planteaba en un primer momento, no habrá más viajes a finales de esta semana.

Las autoridades canarias aseguran que las explicaciones que han recibido desde Madrid son que "el viernes es fiesta" y no van a tener la "autorización para la apertura del centro" en el que deberían ser realojados.

Los gobiernos de Madrid y Canarias acordaron que cada martes tendrían una reunión interadministrativa para adoptar las siguientes decisiones. Y la última, celebrada ayer, "no ha servido de nada", lamentan desde el Ejecutivo insular.

Además, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, se queja de que no hay "plazas disponibles en la Península, por lo que tienen que buscar alternativas".

El Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas la creación de 1.200 plazas para estos menores en territorio peninsular, con una dotación de 40 millones de euros por parte del Estado. Pero, a día de hoy, desde Canarias insisten en que "el Estado no tiene claras las plazas ni los lugares a donde van a ser trasladados los menores".

Por tanto, los primeros diez niños en salir de las islas serán los últimos esta semana. Y si hace unos días, la previsión era de que en cada viaje partieran entre 15 y 20 chavales, ahora esa cifra se ha rebajado a entre 10 y 15.

Llegan más de los que salen

A ese ritmo, insisten desde Canarias, el traslado de los 827 solicitantes de asilo podría "tardar un año". Todo, mientras el resto esperan en unos cuarteles improvisados del Ejército, donde muchos de ellos cumplirán la mayoría de edad antes de ser reubicados.

Es más, ante la ralentización de este proceso son más los que llegan que los que salen, añaden desde el Ejecutivo insular. El lunes "se fueron 10 menores, pero entre el domingo y el lunes llegaron 15", señala la directora general de Protección a la Infancia y las Familias.

Según fuentes del Ejecutivo canario consultadas por EL ESPAÑOL, ahora mismo las islas acogen a 5.080 menores migrantes no acompañados, de los que 1.070 han solicitado protección internacional. Este fin de semana, ninguno pidió la solicitud de asilo.

Las autoridades del archipiélago denuncian que el Gobierno central no cuente con un calendario preciso ni un "protocolo de acompañamiento de estos menores", cuando en las islas tienen experiencia para este tipo de traslados.

También deslizan que la implicación de varios ministerios -Política Territorial, de una parte, y Migraciones de otra- puede generar "falta de comunicación" y una mayor descoordinación entre administraciones.

Una sensación que agrava la sensación de "improvisación y falta de concreción" de la que hablaba este lunes el presidente canario, Fernando Clavijo.

El pasado 25 de marzo el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno que trasladara a la Península a estos menores solicitantes de asilo y le dio un plazo de diez días. Cuatro meses y medio después, el operativo no ha hecho más que comenzar con todos estos obstáculos.

Pancartas nazis

Esas palabras de Fernando Clavijo no han gustado en Moncloa, ya que le acusan de "deslealtad".

"Haría bien el señor Clavijo en no faltar a la verdad y en tener esa lealtad, que es lo que estamos haciendo cumpliendo el alto del Tribunal Supremo", señaló este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Desde el departamento de Elma Saiz informan de que "en los próximos días" tendrán lugar tres nuevos traslados, aunque no precisan la fecha. En cualquier caso, no será esta semana, como confirman desde Canarias.

El Gobierno no informó del destino de los primeros diez menores reubicados desde las islas, aunque a última hora del lunes se filtró que se alojarían en Gijón, en una comunidad gobernada por el PSOE.

Y para justificar esta ausencia de detalles, la ministra denunció que en el centro donde fueron conducidos hubo que retirar "una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión".

Para el Gobierno, se trata de un procedimiento "complejo", que hay que "estudiar caso a caso", aunque la ministra de Migraciones lo considera de momento como un "rotundo éxito".

La inmigración en el centro

Desde Moncloa insisten en contraponer su política migratoria a la de Vox, a quien acusan de arrastrar al PP hacia unas posiciones más duras. Prueba de ello es la impugnación por parte del Ejecutivo de la moción de Jumilla (Murcia), donde los populares gobiernan en minoría con el apoyo de Vox.

Fuentes del Gobierno aseguran que "no se quedarán de brazos cruzados ante este tipo de medidas discriminatorias".

En Canarias, sin embargo, gobierna Coalición Canaria (CC) con el respaldo del PP. Y los mensajes que llegan desde CC, con quienes Pedro Sánchez se comprometió a ofrecer una alternativa ante la saturación de sus centros para inmigrantes, no son los mejores.

Ambos gobiernos aún tienen que resolver la reubicación de otros cerca de 3.500 menores migrantes no acompañados, que no reciben protección internacional, en medio del conflicto con el resto de autonomías.