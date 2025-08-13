Feijóo culpa a Sánchez de llevar a España a "segunda división" en la cumbre entre Trump y los líderes europeos sobre Ucrania

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha opinado este miércoles que España ha quedado relegada a "segunda división" en la conversación que se ha celebrado este miércoles entre los líderes europeos, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre la situación en Ucrania.

Feijóo afirma que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido "insolidario" con los aliados y le ha reprochado que esté "al margen de los grandes debates" europeos.



Así lo ha expresado en su cuenta de X para referirse a la reunión por videoconferencia promovida por el Gobierno alemán, en la que no ha participado España, y en la que varios líderes europeos, responsables de la UE, de la OTAN y el presidente ucraniano han abordado la guerra de Ucrania con Donald Trump.

España fuera de la Cumbre sobre Ucrania porque Sánchez está amortizado.



Estar al margen de grandes debates, ser insolidario con nuestros aliados, el acercamiento unilateral a China o el apoyo a la dictadura venezolana tiene consecuencias: que nuestro país juegue en 2ª división. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 13, 2025

"Estar al margen de grandes debates, ser insolidario con nuestros aliados, el acercamiento unilateral a China o el apoyo a la dictadura venezolana tiene consecuencias: que nuestro país juegue en segunda división", ha escrito Feijóo.



Sin embargo, Sánchez sí que participará este miércoles en una reunión virtual con los líderes de la denominada "coalición de voluntarios", el grupo de países que apoya a Ucrania, después de haberse celebrado la reunión virtual de varios líderes europeos con Trump.

En esta cita está previsto que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, informen a la coalición de los contactos mantenidos a lo largo de la jornada con varios aliados europeos, y los presidentes ucraniano y estadounidense.



Esta reunión virtual se celebrará dos días antes del encuentro que tendrá lugar el viernes, 15 de agosto, en Alaska (EEUU) entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, para hablar de la guerra.