Elías Bendodo, sobre la "cumbre" de Sánchez, Zapatero e Illa en La Mareta: "Hay que echarse a temblar"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que hay que "echarse a temblar" con la "cumbre" de La Mareta, una reunión en la que participarán Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa. "¿Qué irán a hablar, qué irán a pactar en Lanzarote? Nada bueno para España", ha apuntado el dirigente popular.

Durante una visita a Marbella (Málaga), Bendodo ha augurado que "será bueno para quienes quieren romper España y mantenerse quince minutos más en el sillón de la Moncloa".

El vicesecretario del PP ha recordado que este 8 de agosto se cumple un año "desde que Puigdemont vino a Barcelona y dio un mitin con toda la cara sin que nadie lo detuviera".



Para Bendodo, "el sanchismo está apuntalado por cuatro tipos de socios", los dos primeros "los que no pueden entrar en España, como Puigdemont, y los que no pueden salir, a los que han retirado el pasaporte por estar investigados por la justicia y formaron parte del clan de máxima confianza, Ábalos, Koldo y Cerdán".

Para él, en dicha reunión se debatirán "los nuevos pagos al independentismo". Y ha apuntado que los otros socios del Gobierno son "los que no pueden salir de Soto del Real, como Cerdán, y los que miran para otro lado, como Podemos, por muy gallitos que se pongan".