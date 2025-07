Vuelco sin precedentes: la oposición roza los 210 escaños según el sondeo que EL ESPAÑOL publica esta noche

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emprende la próxima semana sus vacaciones dejando un panorama electoral tremendamente complejo para su partido.

La encuesta de intención de voto de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche en la Edición refleja una debacle sin precedentes del PSOE y sus socios.

Por su parte, el PP y Vox rozarían los 210 escaños, lo que supone una holgadísima mayoría absoluta.

Esto permitiría al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, negociar un pacto de investidura con Vox para llegar a la Moncloa, pero sin incorporar al partido de Abascal a su Ejecutivo.

Feijóo cumpliría así el compromiso que adquirió en el reciente Congreso Nacional del PP, cuando se mostró dispuesto a alcanzar acuerdos con todos los partidos (salvo Bildu), pero expresó su determinación a gobernar en solitario.

Por primera vez en la legislatura, el PSOE se sitúa por debajo de los 100 escaños, según el nuevo sondeo de SocioMétrica.

Este dato refleja que los socialistas no han logrado frenar la sangría de votos provocada por los escándalos de corrupción, que han llevado a la cárcel al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como dirigente de una "organización criminal".

Con el liderazgo de Yolanda Díaz cada vez más cuestionado, continúa el declive de Sumar, que se situaría por debajo de los 10 escaños.

En cuanto a Podemos, que mantiene en jaque al Gobierno con su negativa a apoyar los Presupuestos del Estado y medidas como la transferencia de inmigración a Cataluña, no logra alcanzar el 5% del voto.

En el sondeo que EL ESPAÑOL publica esta noche, el presidente Pedro Sánchez también registra su peor dato de popularidad de la serie histórica de SocioMétrica desde enero de 2020.

De los seis principales partidos, Sánchez es hoy el líder peor valorado por sus propios votantes. Y entre el conjunto de los españoles, se sitúa incluso por debajo del presidente de Vox, Santiago Abascal.

La matriz de transferencia de voto indica que el PSOE hoy sólo logra retener al 58% de quienes votaron a Sánchez en las elecciones generales del 23-J.

En cambio, el PP de Feijóo es el partido que mejor fideliza a su electorado: el 83% de quienes le votaron el 23-J hoy volverían a hacerlo. Y además logra atraer al 7,5% de los antiguos votantes del PSOE.

Estos resultados son coherentes con el sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL este domingo, según el cual el porcentaje de españoles que considera que Sánchez debe dimitir ya roza el 69%. Y este dato se dispara por encima del 75%, en el caso de los jóvenes.

No sólo crece el PP. También lo hace Vox, de forma mucho más acusada, alimentado por la polémica en torno a las políticas de inmigración: el partido de Abascal ha explotado incidentes como los recientes disturbios registrados en Torre Pacheco (Murcia).

Pero Vox se beneficiaría además de los escándalos de corrupción que salpican a los dos grandes partidos, como los protagonizados por Santos Cerdán (PSOE) y por Cristóbal Montoro (PP).

En cuanto a los partidos nacionalistas, el sondeo confirma que, si se presentara a las elecciones generales, lograría desembarcar en el Congreso de los Diputados Aliança Catalana, el partido xenófobo e independentista de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.

Algo que demuestra de nuevo que la inmigración comienza a jugar un papel decisivo en el comportamiento de los votantes, también en Cataluña.

No obstante, la propia Sílvia Orriols ha anunciado en las redes sociales que su partido no tiene intención de presentarse a las elecciones generales.

El tuit publicado en X por la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"No tengo ninguna duda de que Aliança obtendría representación en Madrid", escribió el pasado 8 de julio en X, "pero para ello primero tendría que presentarse. Y no va a ocurrir. Aliança no es ninguna agencia de colocación. Es el partido que salvará a Cataluña. De ahí el miedo y las carreras por los pasillos..."

El anterior sondeo de intención de voto publicado por EL ESPAÑOL el pasado 23 de junio otorgaba 153 escaños al PP, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez caía hasta los 105 diputados.

Vox registraba un importante avance hasta los 43 diputados, mientras que Sumar se quedaba con sólo 13 y Podemos mantenía los cuatro que hoy tiene en el Grupo Mixto.

Pero desde entonces se han desencadenado los acontecimientos: el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, entró en prisión. Salió a la luz la investigación de un juez de Tarragona al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (en la que el PSOE cree haber encontrado alivio a sus propios casos de corrupción).

El Gobierno central cerró con el Ejecutivo de Salvador Illa el acuerdo para poner en marcha el cupo catalán (que ERC encuentra insatisfactorio).

Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó desde la tribuna del Congreso su terrible acusación contra Sánchez, al que acusó de haber sido "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución" que regentaba su suegro, Sabiniano Gómez.

Todos estos acontecimientos han sacudido el tablero político y han acentuado el cambio de tendencias de voto registrado en los últimos meses.

Como muestra del rigor de este sondeo, EL ESPAÑOL publicará los microdatos de todas las entrevistas realizadas, lo que constituye una herramienta especialmente valiosa para analizar de forma más detallada la evolución de los datos respecto a las anteriores encuestas de SocioMétrica.