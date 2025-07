Los votantes del PSOE prefieren a Madina para la investidura si Sánchez dimite y a Illa como nuevo líder del partido

Los votantes socialistas comienzan a asomarse al abismo y a atisbar la posibilidad de que Sánchez se vea forzado a convocar elecciones antes de 2027.

La investigación judicial que ha conducido a la cárcel al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aún puede deparar muchos sobresaltos al Gobierno.

Si se confirma el fatal desenlace, Eduardo Madina es el favorito de los votantes socialistas (24,6%) para ser candidato a la Presidencia del Gobierno en los próximos comicios.

Y Salvador Illa, su apuesta para dirigir el partido, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

"Eduardo fue mi candidato y lo sigue siendo. En mi corazón y en mi cabeza", recalcó el expresidente Felipe González en un acto celebrado el pasado 12 de junio en la Residencia de Estudiantes.

Eduardo Madina (Bilbao, 1976) se enfrentó sin éxito a Pedro Sánchez en las primarias de 2014, cuya limpieza se ha puesto ahora en cuestión tras salir a la luz los audios de Koldo García.

El exdiputado vasco también sería el favorito para encabezar las listas del PSOE a las próximas elecciones generales entre el conjunto de los españoles (24,6%). E incluso sería bien visto por los votantes del PP (36%), de Vox (15,6%) y de los partidos nacionalistas (14,4%).

Entre los votantes socialistas, ocupa el segundo lugar (15,5%) como hipotético candidato a la Presidencia del Gobierno el ministro de Transportes, Óscar Puente, que es a su vez el favorito de los votantes de Podemos (31%) y de Sumar (18,5%).

Adicto a Twitter, el exalcalde de Valladolid no deja de meterse en líos en las redes sociales. Pero tendría la capacidad de atraer el voto de los partidos situados a la extrema izquierda del PSOE.

Y una apuesta arriesgada: la tercera opción (10%) para los votantes socialistas sería el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es el que más apoyos recaba entre los jóvenes menores de 35 años (15,2%) .

Desde las elecciones del 23-J, Zapatero se ha convertido en el animador de los mítines del PSOE, cuando los ánimos estaban más alicaídos, y ha jugado un papel fundamental para cerrar en Suiza acuerdos con Puigdemont que mantienen la legislatura cogida con alfileres.

Pero tiene el lastre de las decisiones que se vio obligado a tomar en 2010, cuando congeló las pensiones, recortó el sueldo de los funcionarios y eliminó ayudas sociales como el cheque bebé que él mismo había creado: la "salida neoliberal" a la crisis de 2008 que los socialistas atribuyen ahora al PP.

En las preferencias de los socialistas, ocupan los siguientes puestos para encabezar las listas del PSOE a las elecciones la ministra Margarita Robles (9,5%), Félix Bolaños (4,3%), la vicepresidenta María Jesús Montero (2,7%) y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (sólo apuesta por ella el 0,5%).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se enfrenta a un difícil equilibrio: entregar a la Generalitat el cupo catalán prometido a ERC para que recaude todos los impuestos, mientras como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía garantiza que nunca permitirá "privilegios de unas regiones sobre otras".

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha convertido en una suerte de líder moral, entre los socialistas que rechazan las constantes concesiones a los partidos independentistas.

Sería el favorito, entre el conjunto de los españoles (27%) para dirigir el PSOE, si se produce la caída de Pedro Sánchez.

Page también es el mejor visto para esta labor entre los votantes del PP (41,3%) y de Vox (31,8%), y el mejor colocado en todos los grupos por sexo y edad, según la encuesta de SocioMétrica.

Está mejor visto entre las mujeres (29,8%) que entre los hombres (24,4%).

Pero su constante labor de resistencia frente al Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que reciba acusaciones de deslealtad desde su propio partido, en boca de distintos ministros.

Los votantes socialistas prefieren a Salvador Illa (19,6%) para dirigir el PSOE. También es el favorito de los votantes de Sumar (26,3%) y de los partidos nacionalistas (20,9%).

Caído el antiguo bastión andaluz en manos de Juanma Moreno (que aspira a revalidar su mayoría absoluta en las próximas autonómicas), Salvador Illa hoy encabeza el principal vivero de votos del PSOE.

Y aunque sometido a los designios de ERC, se ha convertido en el símbolo de la nueva "normalidad" y "convivencia" utilizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para justificar concesiones como la amnistía.

La segunda opción de los socialistas (18,6%) para dirigir el PSOE sería el peleón Óscar Puente, también respaldado por la mayoría de los votantes de Podemos (33,2%).

Le siguen, siempre entre las preferencias de los votantes del PSOE, Emiliano García-Page (13,4%), Eduardo Madina (11,5%), Rodríguez Zapatero (8,8%), Félix Bolaños (4,4%), María Jesús Montero (4,1%), Margarita Robles (3,1%) y Pilar Alegría, cuyo respaldo es del 0,4% en su propio partido.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.