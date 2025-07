Sánchez implica al PP en la "internacional del odio" mientras depende de su voto para aprobar tres decretos clave

"Es la primera vez en muchos años que, ante una nueva normativa, todo el sector, desde la industria electrointensiva, distribuidoras, renovables, autoconsumo, baterías o grandes eléctricas, se une para pedir que se apruebe. Es un poco el 'Basta Ya' del sector", señala por su parte, Óscar Balseiro, secretario general de Protermosolar, a este diario.

Según fuentes del Congreso consultadas, "el problema es que no se está mirando esta Ley desde un punto de vista técnico, sino político. ERC no está contenta con la financiación singular de Cataluña propuesta por el Gobierno y Junts sigue con sus demandas".

Sin ellos, solo quedaría mirar al Partido Popular. "La clave es que no van a apoyar una Ley de Sánchez. Si los catalanes votan en contra, el PP también lo hará. Si finalmente cambian de parecer, votarán abstención para no tener en contra a todo un sector", añaden.

Qué se está jugando

Según el informe 'Una oportunidad para la reindustrialización' realizado por la consultora PwC, "introduce mecanismos más ágiles de planificación, conexión y flexibilización del sistema eléctrico".

"La planificación trienal, las modificaciones puntuales bienales, los procedimientos fast track para nuevas posiciones en subestaciones o la posibilidad de compartir demandas firmes son herramientas clave para modernizar un sistema hasta ahora limitado por rigideces normativas y procesos administrativos lentos".

Si no se aprueba, dejaría en el aire la integración de renovables no gestionables, al no aprobarse la declaración de utilidad pública del almacenamiento y la simplificación de trámites para hibridaciones. Así como la ampliación del autoconsumo compartido hasta 5 km, que permitiría el desarrollo de comunidades energéticas.

Otras medidas, como las modificaciones técnicas para controlar la tensión de la red eléctrica, el apoyo a la industria electrointensiva, estableciendo una reducción del 80% en los peajes de acceso a las redes, la electrificación industrial o el impulso de los puntos de recarga de vehículos eléctricos se congelarían a la espera de mejores tiempos.

Y además, se estancaría la repotenciación de instalaciones renovables que supongan un aumento de potencia inferior al 25%, o ya no se cambiaría el orden de prioridad de despacho, que otorgaría preferencia a las instalaciones hibridadas con almacenamiento y tecnologías renovables.

Ahorro y competitividad

También el Gobierno ha avisado de lo que se juega el sector si no consigue los apoyos necesarios, como una mayor supervisión, más resiliencia, planificación y transición energética.

Mayor supervisión por el refuerzo que supone la función de supervisión del sector eléctrico por parte de la CNMC, que evaluará periódicamente (cada tres meses) las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio. Asimismo, REE evaluará la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia.

Más resiliencia, porque incorpora medidas de resiliencia del sistema eléctrico, protegiendo con ello a los consumidores. Ya las ha aprobado el Consejo de Ministros, con una dotación de 750 millones de euros y un ahorro estimado de 200 millones anuales una vez estén implantadas.

Actualiza el proceso de planificación de las redes eléctricas, acortando los plazos de tramitación y facilitando la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo, para acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía.

Y por último, impulsa el almacenamiento y facilita la hibridación de baterías en plantas renovables, favorece el autoconsumo, agiliza permisos (sin menoscabar estándares medioambientales y evitando la especulación) y reduce plazos de ejecución.

También incentiva la repotenciación eólica, alienta la conexión a la red de nuevas industrias, acelera la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor, e introduce la figura de agregadores de demanda.

La demanda, en riesgo

Y al menos 16.000 MW de nueva demanda industrial podrían estar en riesgo de quedar bloqueados si no se activan medidas como las que contempla el Real Decreto-ley 7/2025.

El informe de PwC señala, además, que persisten barreras estructurales que deben ser abordadas con urgencia como la agilización de los concursos de acceso para la demanda, y la revisión del marco retributivo de las redes.

Y se debe asegurar que resulte atractivo para movilizar inversiones sostenidas en un contexto de electrificación intensiva.

Además, se estima que con las medidas del decreto se podrían habilitar conexiones por unos 40.000 MW. Suponiendo, consevadoramente, que la mitad (20.000 MW) son válidas para industria, vivienda y centros de datos y estimando que la industria tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada megavatio de potencia eléctrica conectada, se concluye que estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones de euros.

En definitiva, la falta de capacidad de red puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre regiones con acceso y aquellas con nudos saturados.

Empresas, instituciones, asociaciones, organizaciones de todo tipo como grupos ecologistas (Greenpeace), empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (AICE, ANFAC, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA, SERNAUTO y UNESID), por AEGE y la Alianza España Verde y Conectada; así como las asociaciones de renovables (AEE, APPA y UNEF), entre otros actores.