El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado que el camino hacia la oficialidad del euskera, catalán y gallego en la Unión Europea es "irreversible" y ha señalado que "la identidad nacional de España es plurilingüe y tiene que ser respetada".



"España no puede quedar discriminada con respecto a otros países que tienen varias lenguas oficiales", ha defendido el ministro en una entrevista en Radio Euskadi, horas después de que los Estados de la Unión Europea aplazaran por séptima vez la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego ante la falta de unanimidad que se requiere para aprobar la petición de España.



Albares se ha mostrado convencido de que "no son los argumentos técnicos" los que han provocado la falta de unanimidad. "Eso es una forma de dilatar un camino, que es irreversible", ha sostenido.



"Sabiendo que no hay ningún aspecto técnico que lo pueda impedir, empiezo a preguntarme si no son cuestiones políticas (las razones del aplazamiento), que tarde o temprano, que no le quepa duda a nadie, venceremos", ha señalado.



El ministro ha puntualizado que no le cabe en la cabeza que pueda haber partidos políticos españoles que "vayan en contra de las lenguas" que están en la Constitución.