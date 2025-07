Sémper conoció el alcance del cáncer que padece el día que comenzó el Congreso Nacional del PP: "Han sido días terribles"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha revelado este martes que supo del alcance y la localización del cáncer que padece el mismo día en que el comenzaba el Congreso Nacional del PP, el pasado 4 de julio.

Sin dudar en mostrar su vulnerabilidad en este momento y muy agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido, Sémper ha admitido que ha pasado unos días "terribles" y de "vértigo" en los que "no sabíamos la dimensión de la enfermedad".

El popular también ha destacado que su "responsabilidad" es comunicar que padece esta enfermedad "con la información justa" para ayudar a otros que están en su misma situación.

"Quiero ayudar a que la palabra cáncer sea menos maldita y se pueda normalizar. Quizás puede ayudar a alguien que pase por este trance", ha afirmado este martes en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero que él mismo ha dicho le ha servido "como terapia".

Sereno y en algunos momentos emocionado, Borja Sémper ha explicado que en unos días "inicio un ascenso a una cumbre muy complicada" en el que se producirán "momentos físicos muy bajos" y "probablemente en este proceso me voy a enfadar con el mundo y conmigo mismo".

Por ello, ha admitido que "estoy trabajando para prepararme" y no descarta la necesidad de acudir al psicólogo si así lo necesita, en un gesto de sinceridad pocas veces visto en estos convulsos tiempos en política.

En todo ello ayuda, ha dicho, las muchas muestras de cariño que ha recibido desde que ayer contó que padece cáncer. "Reconforta contarlo y todos los mensajes recibidos", ha dicho.

Entre ellos ha destacado dos, el de su "amigo" Gabriel Rufián y el del seleccionador Luis de la Fuente.

El papel crucial de su mujer

El popular ha contado también el papel crucial de su mujer, Bárbara Goenaga. Ella fue "clave" para que Sémper se hiciera pruebas médicas.

"Ella me insistió para que me hiciera pruebas. Muchas veces nos dejamos, el día a día pasa, y siempre decimos que ya me haré esas pruebas. Le hice caso y hablamos hoy de este diagnóstico optimista por ella, porque si no yo lo dejo para después del Congreso del PP, del verano, luego después de Navidad por si Sánchez adelanta las elecciones... Y gracias a esa insistencia, probablemente hablo en estos términos", ha apuntado.

"Fueron días terribles y de vértigo"

Una vez se hizo las pruebas le comunicaron que tenía un tumor cancerígeno, pero no el alcance ni la localización exacta, que tardó en conocer cinco días. Ese quinto día, cuando supo el diagnóstico definitivo, coincidió con el inicio del Congreso Nacional del PP. Era viernes, 4 de julio.

"Desde que te lo dicen hasta que te explican la dimensión que tiene pasa mucho. Fueron cinco días terribles. El día en el que me confirman que está localizado es el día que comienza el Congreso Nacional del PP, el viernes", revela.

"Y entenderéis que yo pues estaba relativamente interesado en el Congreso y como Feijóo lo sabía, me decía que tuviera un interés relativo", ha proseguido. A pesar de ello, acudió al Congreso del PP "con una sonrisa controlada, siendo consciente de que el problema era serio, pero tenía un tratamiento factible. Fueron cinco días de vértigo".

Cómo se lo cuenta a sus hijos

Tras ese vértigo comenzó la aceptación. Y llegó también el momento en el que tanto él como su mujer se lo cuentan a sus hijos.

"En casa tenemos dos sectores, de 14 y de 19 años que lo gestiona muy bien, y luego el sector infantil de 6 y 8 años, que vamos a intentar preservar en la medida de lo posible. Les diremos que papá se va a cortar el pelo porque es cursi y vamos a ver si funciona, con toda la naturalidad posible".

Desde entonces, la vorágine emocional se instala en Sémper que, en un ejercicio de apertura personal y sinceridad, no ha dudado tampoco en contar cómo se siente desde entonces, cómo afronta la vida tras conocer que padece cáncer.

"Esos días terribles en los que no sabíamos la dimensión de la enfermedad, me resulta complicado proyectarme a X años vista. Nadie se plantea no estar aquí dentro de 10 años, pero paras un momento y dices, no quieres pensar en ese escenario, pero sí te cambia la dimensión del tiempo. Dices, los niños están encima del sofá, no pasa nada, saltad. El tiempo pasa a tener otra dimensión, otro peso, y te lleva a vivir el día a día", ha admitido.

"Todo es importante en la vida, pero no de todas ellas depende la vida y la muerte. Eso pasa a ser lo más relevante. Piensas muchas cosas, por la cabeza se te pasa todo y se relativizan las cosas. Ayer me tocó dar la rueda de prensa y todos sabían que no iba a ser la mejor rueda de prensa de mi vida. Todo el mundo entendía que no iba a estar especialmente fino. Estaba esperando al final para quitarme este peso de encima", ha proseguido, embargado en varios momentos por la emoción.

Sobre su trabajo en el PP, Sémper ha apuntado que esto se irá viendo "con normalidad". "Feijóo ni me ha dejado entrar en este terreno, me dijo que iríamos viendo, que no pasa nada"

A pesar de ello, admite que "voy a intentar estar, me gustaría tener cierto vínculo con el día a día de mis compañeros y de la posición del partido, pero iremos viendo, partido a partido".

Prevención del cáncer

Por último el portavoz nacional del PP también ha aprovechado para hacer un llamamiento a "poner todo el esfuerzo" en la prevención del cáncer y a garantizar la igualdad de políticas sanitarias para que todos los españoles tengan la oportunidad de hacerse análisis y cribados previos "con urgencia y rapidez" cuando lo requieran.

Sémper ha recalcado la importancia de "cambiar la orientación del enfoque" que tiene una enfermedad como el cáncer, poniendo "todo el esfuerzo en la prevención" y en "las políticas públicas y de los recursos económicos", ya que cada vez van a ser cada vez "más exiguos, más escasos", porque el número de personas que enfermarán será mayor, incluidos los jóvenes.

"Y no podemos permitir que exista tampoco una ruptura de la equidad entre quien puede hacerse análisis previos, cribados previos, estudios previos, y quien no tiene esa oportunidad de hacérselo con urgencia y con rapidez", ha apelado el dirigente 'popular', señalando que el futuro de nuestro país como sociedad estará en "la equidad, la igualdad de oportunidades", también en las políticas sanitarias.

Para Sémper, es imprescindible que se pueda "proporcionar a todos los españoles" una "oportunidad de mirarse, de cuidarse y de anticiparse" a una enfermedad que "depende en buena medida, en una medida altísima" de la anticipación para un buen éxito.

"Insisto, esto lo digo con toda la prudencia, con toda la cautela, porque no soy un experto en políticas sanitarias, y creo que tengo que ser prudente. Pero, intuitivamente (...) esto es capital", ha concluido.