Óscar Chivite defiende que la adjudicación de Belate fue "transparente" pese a que tendrá un sobrecoste por "imprevistos"

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado este martes desde el Senado que las obras de duplicación de los túneles de Belate sufrirán una desviación de su coste al alza, algo que ha achacado a "imprevistos", si bien no ha cifrado de cuánto será este sobrecoste.

Chivite, que ha comparecido este martes en la Cámara Alta ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', ha señalado que el Gobierno foral tiene en tramitación el expediente para proceder a aprobar esta ampliación de asignación.

El consejero no ha concretado cuál será esa cifra de incremento y ha precisado que "si se considerase injusto o ilegal, no se haría".

Cabe recordar que la adjudicataria de estos trabajos resultó ser una UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa esta última de Antxon Alonso, de la que a su vez, según un escrito hallado por la Guardia Civil, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sería dueño al 45%, algo que el exdirigente socialista ha negado.

Durante la comparecencia del consejero, la senadora de UPN, María Caballero, ha criticado que la Unión Temporal de Empresas se presentó a la licitación con la oferta económica "mínima" y ahora se van "a poner encima" más millones de euros.

El consejero Óscar Chivite -tío de la presidenta de Navarra- ha defendido que la adjudicación de las obras fue "legal y transparente" y ha destacado que esta infraestructura "no se menciona" en el informe de la UCO de la Guardia Civil y no forma parte de las investigaciones judiciales actuales.

Chivite ha afirmado que la licitación de las obras de Belate "ha seguido el proceso administrativo previsto en la normativa y ha sido legal y transparente".

El consejero, que ha realizado una breve intervención antes de responder a las preguntas de los senadores, ha afirmado que el inicio de las controversias por los votos particulares que presentaron varios miembros de la mesa de contratación de Belate, expresando dudas sobre el proceso de adjudicación, "están basados en actos dentro" de la propia mesa y "fueron anteriores" a su toma de posesión como consejero del Gobierno de Navarra".

Además, ha resaltado que esta adjudicación ya ha sido auditada por la Cámara de Comptos -tribunal de cuentas de Navarra- y el presidente del órgano fiscalizador explicó que no se había hallado "ninguna ilegalidad". También ha afirmado que "ni los consejeros ni la presidenta" participan en los procesos de adjudicación.

Por otro lado, ya a preguntas de la senadora de UPN, Óscar Chivite ha negado que las obras de Belate se adjudicaran a una empresa de Santos Cerdán. En cambio, Caballero ha desdeñado estas palabras: "Hoy esta afirmación es cierta, la mayor obra de Navarra ha sido adjudicada a una UTE de la que formaba parte la empresa de Cerdán".

Sin mucha relación con Cerdán

El consejero ha asegurado que, hasta su nombramiento en el Gobierno foral, no tuvo mucha relación con Santos Cerdán, porque participaba poco de la vida del partido, pero ya como consejero sí tuvo más trato con él.

"Santos Cerdán tenía responsabilidades como diputado del Congreso y tenía sus funciones de mediar entre los diferentes partidos políticos. No olvidemos que el Gobierno actual es de coalición y los acuerdos se tienen que hacer de forma consensuada. En ese contexto, con infraestructuras dentro de mi departamento que están muy relacionadas con los ministerios, había una relación para gestionar estos asuntos", ha señalado.

Precisamente, sobre la participación de Santos Cerdán en las gestiones para que esta obra tuviera asignación presupuestaria, Chivite ha señalado que Cerdán estaba interesado, como también lo estaba todo el Gobierno de Navarra, por la importancia que representaba esta obra para el conjunto de la Comunidad foral.

En todo caso, el consejero ha explicado que cuando llegó al Gobierno de Navarra ya estaba realizada la propuesta de adjudicación de las obras de Belate y nunca recibió ninguna indicación por parte de nadie para que la adjudicación se realizara a una empresa en concreto.

También ha señalado que ratificó en el puesto al director general de Obras Públicas, Pedro López -en el cargo también en la legislatura anterior-, una decisión que adoptó tras consultar con distintas personas, pero no con Santos Cerdán.

La senadora de UPN le ha preguntado por qué no pidió más garantías ante los votos particulares que firmaron miembros de la mesa, algo sobre lo que Óscar Chivite ha señalado que "el director general de Obras Públicas fue a asesorarse y se encontró encima de la mesa un acta en la que había una adjudicación y un informe de fiscalización positivo".

"Es cierto que el acta no tenía unanimidad, pero eso no le quita legitimidad. Es cierto que el informe de fiscalización tenía reparos, pero no conllevaba paralización. El director general tenía unas actas de adjudicación legales y él se tenía que acoger a la resolución de la mesa. Si no, ¿de qué sirve la mesa?", ha planteado.

Descarta dimitir

No obstante, ha afirmado que él no va a "poner la mano en el fuego por nada", si bien ha asegurado que volvería a actuar de la misma manera. "No dimitiría por esto", ha señalado Chivite.

También ha sido cuestionado sobre el presidente de la mesa de contratación de Belate, un profesional que debería haber cesado de su servicio en la Administración por haber alcanzado la edad de jubilación, pero sin embargo fue habilitado para continuar en el cargo y su voto resultó fundamental para determinar el resultado de la adjudicación.

Chivite ha asegurado que "se me explicó que esta persona tiene un currículum brillante, una dedicación sin paliativos a la Dirección General de Obras Públicas". "En los cuatro años anteriores, había sido presidente en 46 expedientes de licitación", ha resaltado, para señalar que, en el caso de Belate, "estamos hablando de una obra compleja y habrá que poner al mejor". "Él quería seguir por temas personales", ha añadido.

También ha intervenido en la comisión la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, que ha afirmado que "es fundamental la limpieza en el proceso, que ha de ser impecable, y lo más básico para las instituciones navarras es defender la limpieza, si puede ser, de este proceso en concreto".

Barkos ha indicado que "existe ya una primera auditoría realizada por la Cámara de Comptos, un análisis nada complaciente, que apunta lo manifiestamente mejorable del proceso de adjudicación, pero al mismo tiempo afirma que no existen indicios de ilegalidad". La senadora ha añadido que "tampoco vamos a obviar que este asunto adquiere otra dimensión" cuando el informe de la UCO habla de una presunta trama de corrupción que "apunta a altos cargos del Partido Socialista" y "contextualiza el arranque de esta presunta trama en Navarra".

El senador navarro del PSOE Javier Remírez ha dedicado parte de su intervención a destacar la importancia de la obra de Belate, señalando que "no es un capricho político del Gobierno de turno y no es solo una cuestión de mejora de la seguridad de la vía, que también, es una obligación legal derivada de una directiva europea". Así, ha criticado que UPN "no hizo absolutamente nada" en su etapa en el Gobierno para impulsar esta obra y "puso en peligro la vida de todos y cada uno de los conductores que pasaban por esa carretera".

La senadora del PP Ana Beltrán ha indicado que "cada vez que el Partido Socialista llega al Gobierno en Navarra la corrupción hace acto de presencia". "Después de oír la intervención del señor Remírez, ya sabemos que las infraestructuras navarras justifican claramente las mordidas. Las presuntas actividades delictivas comenzaron en Navarra, donde se localiza el epicentro de la trama corrupta", ha señalado.