El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "convencido" de que "si mañana hubiese elecciones" su partido sacaría mayoría absoluta. Sin embargo, afirma que, en caso de no conseguirlo, su partido pactaría con Vox.

"Si mañana hubiese elecciones, estoy convencido de que el PP sacaría una mayoría absoluta. [...] Si no conseguimos esa mayoría absoluta porque nos faltan unos escaños, pues tendré que pactar cosas con Vox", ha indicado Feijóo en una entrevista que este domingo publica el diario El Mundo.

Estas palabras del líder popular llegan este domingo después de que en el Congreso del PP del pasado fin de semana se comprometiera a gobernar en solitario, cerrando la puerta a cualquier pacto de coalición con el partido de ultraderecha.

Preguntado sobre si habría que volver a las urnas en el caso de que la formación de Santiago Abascal le pidiera entrar en el Gobierno, ha indicado que no cree que Vox "sea capaz de impedir una investidura del PP" ya que en 2023 no plantearon entrar en el Ejecutivo y, a su juicio, la situación política actual es de "anormalidad democrática".



Respecto a su compromiso de no gobernar en coalición con este partido, Feijóo ha reiterado que su objetivo es impulsar un Gobierno del Partido Popular en solitario y con un único cordón sanitario a EH Bildu.



"Me comprometo a que los ministros sean del PP porque el objetivo es volver a la normalidad política con un Gobierno sólido y con un pacto que es el pacto que salga de las urnas, el pacto de los votantes. Mi compromiso es conseguir 10 millones de votos y lo creo factible", ha aseverado.



Además, Feijóo ha afirmado que para saber si la actual legislatura llegará a 2027 las claves no son ni el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni los socios del Gobierno, sino Víctor de Aldama y José Luis Ábalos ya que, según ha dicho, todavía se conoce menos del 30% de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por ello, se ha mostrado convencido de que va a ser "muy determinante" lo que ocurra en otoño.