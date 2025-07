El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró, al intervenir en el XXI Congreso Nacional de su partido, este sábado que, "en un momento tan decisivo" como el que vive España, "conviene recordar que lo primero" es el país.

"No convocamos este congreso para el PP, lo convocamos para la nación. No celebramos como un simple trámite, esto es una respuesta nacional a la decadencia, a la división, a la fatiga que sienten millones de españoles y no vamos a salir de aquí con las manos vacías o las expectativas frustradas", dijo.