"El ambiente en el PSOE es de estalinismo duro": el alcalde de León cuenta cómo Cerdán intentó amañar sus primarias

Quizá sea el único asesinato frustrado de los intentados por el politburó.

Primero quisieron matarlo entre Koldo y Ábalos. Después, lo intentó Santos. Ahora, él sobrevive y se aparece ante nosotros, en la puerta de su despacho, como un visionario. Tiene una historia que contar que hoy es la de todos. En su día, revolucionó los periódicos y las radios de la provincia. Este junio de 2025, su testimonio es el preámbulo a lo que apareció por sorpresa en el informe de la UCO.

Iba la Guardia Civil buscando obras amañadas y se encontró un fraude en las primarias. Santos diciéndole a Koldo que amañara un par de votos y Koldo confirmándole que ya lo había hecho. Según el relato de nuestro entrevistado, a él le hicieron una maniobra similar pero a lo grande. Y ni aun así se lo cargaron.

El alcalde socialista de León asegura que Santos Cerdán quiso amañarle las primarias Cristina Villarino

José Antonio Díez es alcalde de León desde 2019. Nos recibe en el primer piso del Ayuntamiento, a lomos de su mayoría simple. Aprueba los presupuestos de la mano de Unión del Pueblo Leonés. Su nariz aguileña, como si alguien la afilara por las mañanas en una herrería, basta para describir el carácter aguerrido de su dueño.

Duro, contundente, directo. Le preguntas algo y responde a eso, ¡sólo a eso!, en treinta segundos como mucho. Así deberían ser todos por mandato constitucional. El caso es que José Antonio Díez tiene espalda ancha y cuerpo de atleta. Lo que explica, en parte, que el asesinato no se consumara.

Todo empezó con un amedrentamiento físico. Koldo persiguiéndole a su coche oficial diciéndole que le iba a joder durante los tres años restantes de legislatura. Y él se quedó ahí, mirando a Koldo, al aizkolari, sin temblores. Con las ideas también se plantó: en contra de la amnistía, del "estalinismo" interno y de todas esas leyes que se hacen –lo dice él– no por el bien común, sino por el de Sánchez y Puigdemont.

Es un socialista inequívoco. De biografía –ascendientes represaliados– y de dogma –comparte la inmensa mayoría de las políticas sociales de Moncloa–.

El caso es que el alcalde de León, habiéndose revelado como incómodo por defender los intereses de su ciudad antes que los del partido, se convirtió en objetivo. Llegaron las primarias y –a tenor de su versión– Santos adulteró el censo para traer a León votantes en su contra desde diversos sitios de la provincia.

Amañó el censo –el alcalde dice conservar las pruebas– y, pese a todo, José Antonio Díez ganó las primarias. Después, revalidó el gobierno de la ciudad. Aquí sigue, contándonoslo telegráficamente, fieramente, franqueado por el pendón real de León y un retrato de Felipe VI. Las paredes, de madera. Los pasillos, con retratos de los reyes medievales.

Remarca el alcalde que todo lo que cuenta aquí sobre aquellas primarias de 2022 se lo dijo a Cerdán ya entonces en su despacho de Ferraz.

Está bonita León. Son fiestas. Café Quijano ha sacado nuevo disco, hay platos de cecina en las terrazas, hay cervezas en la plaza de la catedral, hay cuadrillas en las pocas sombras del mediodía en el Barrio Romántico, y en el Barrio Húmedo...

El Barrio Húmedo también sería un gran título para el PSOE de nuestro tiempo. Pero esto no se lo decimos al alcalde, no le vayan a entrar ganas de plantearnos un combate de lucha leonesa.

Esta es la cuna del parlamentarismo, con aquellas Cortes de 1188 que dieron la voz al pueblo. En esta ciudad debería estar nuestra redacción. No hay otra en España con tantos leones, con tantos escudos del periódico repartidos por las esquinas.

Será usted devoto de san Pedro.

De san Juan y de San Pedro. Los dos dan nombre a las fiestas de León. Pero aquí hay muchos santos importantes, ¿eh? El patrón de la ciudad, por ejemplo, es san Marcelo. Y el de la Diócesis, san Froilán.

¿Qué tal van las fiestas? ¿Qué le dice la gente por la calle?

Creo que el éxito de unas fiestas se mide por el grado de participación. Hemos intentado programar actividades para todos: desde los niños hasta los más mayores. Está haciendo buen tiempo. Eso hace que sea más fácil disfrutar.

¿Y sobre las cosas del partido? ¿Qué le piden?

Tuve mis primeros roces con el aparato hace ya cuatro o cinco años. Hice públicas algunas cosas por las que supongo que ahora me preguntará. Creo que los leoneses entendieron entonces que su alcalde defendía a la ciudad y a sus ciudadanos por encima del partido, por encima de todo.

Hace tiempo que pensaba que había personas dirigiendo y representando el partido que no deberían estar. Las últimas informaciones me han reafirmado en esa posición. Nunca imaginé que se alcanzaron estos niveles de presunta corrupción, pero no me gustaba nada lo que veía.

El enfrentamiento con el partido por el que fue elegido no le ha supuesto un problema, entonces, sino lo contrario.

Al final, la gente valora mucho que seas claro, que vayas de cara, que tengas principios. Y, sobre todo, que tengas criterio propio, que hables por ti mismo.

Después de haber emergido la trama desde las alcantarillas, usted se ha convertido en un visionario. Denunció prácticas que hoy han sorprendido a muchos. ¿Qué pasó en aquellas primarias de León?

Todo empezó en 2021, con una visita del ministro Ábalos a una obra en la muralla de León, que se estaba haciendo en parte con fondos de su ministerio. Hubo una atención a medios de comunicación y yo critiqué que había infraestructuras que seguían sin llegar a la ciudad. Enumeré una serie de reivindicaciones que el Gobierno de España no atendía.

Al ministro le pareció muy mal que dijera algo así en público. Por eso, cuando iba a subirme a mi coche oficial, Koldo me paró y me dijo: “¿Sabes quién soy?”. Le contesté: “No”. Y él dijo: “Soy Koldo”. Y yo ya había oído hablar del tal Koldo…

¿Qué había escuchado?

Cosas que no se pueden decir, pero que están muy vinculadas a lo que está saliendo en los medios sobre la trama. Tengo amigos empresarios que me habían contado cosas que no se alejan demasiado de lo que vemos en los informes de la UCO.

Pero, ¿habla de las prostitutas, de las obras o de las dos cosas?

De lo de las obras públicas.

Sigamos. Koldo se le acercó y le paró antes de que se subiera al coche.

Me dijo: “El ministro y secretario de Organización se merece un respeto. No se le señala con el dedo”. Le respondí que yo había asistido a ese acto como alcalde de León, y no como militante socialista. Y que estaba allí para defender a la ciudad. Entonces, Koldo acabó diciendo: “Sabes que me quedan tres años para joderte, ¿no?”.

¿Literalmente?

Literalmente. Lo denuncié en público. Fue noticia aquí en los medios locales. Al poco tiempo, Ábalos fue cesado de todos sus cargos. No por lo mío, claro, sino por…

Esa es la pregunta todavía hoy: ¿por qué Sánchez cesó a Ábalos?

Sí. Esa pregunta no la ha respondido con claridad.

¿Qué pasó cuando denunció en público aquel incidente con Koldo?

Mi jefa de gabinete estaba dentro del coche y escuchó lo que le acabo de relatar. Le dije: “Esto lo vamos a hacer público ahora mismo”. Y lo contamos en la Cadena Ser. A partir de ahí, recibimos muchas presiones, muchísimas, para que yo rectificara mis declaraciones.

¿Cómo fueron esas presiones?

Llamadas de teléfono, ya sabe. Sobre todo, a mi jefa de gabinete: “Que eso no se puede contar, que las cosas no se pueden hacer así”. Les dije que, cuanto más insistieran, más insistiría yo en público con el asunto. Ah, la Cadena Ser también fue presionada para que dejara ese tema, para que no hablara de eso.

"La Cadena Ser y yo fuimos presionados para que no contáramos el incidente con Koldo"

Tras el incidente con Koldo y Ábalos, siguieron sucediendo cosas similares.

Santos Cerdán orquestó junto al secretario general del partido en la provincia de León, Javier Alfonso Cendón, una maniobra para intentar eliminarme. Cuando llegaron las primarias para elegir al líder socialista en la ciudad de León, adulteraron el censo. Trajeron muchas fichas de su gente de la provincia a la ciudad para que pudieran votar aquí. Intentaron así que yo perdiera la votación.

Sabían que, si yo perdía ese cargo, no iba a ser candidato a la alcaldía. No tenía sentido presentarse sin ese respaldo. Al final, gané al aparato en las primarias pese a la manipulación del censo. También le digo que, si no, probablemente me hubiera presentado a las elecciones como independiente.

Un momento, un momento. ¿Tiene pruebas de lo que dice? ¿Cómo adulteraron ese censo según usted?

Nos dimos cuenta, por fortuna, antes de la votación. El censo comenzó a engordar de forma muy sospechosa. No es tan fácil cambiar una ficha de una agrupación a otra. Debe ser por motivo de trabajo o cambio de domicilio. Pero todas esas personas que llegaban al censo de la agrupación ni se habían venido a trabajar aquí ni se habían mudado aquí. Mire, fue tan dantesco que vimos cómo habían asociado a siete afiliados al mismo domicilio. ¡Como si fuera un piso patera!

¿Tiene sentido hacer algo tan burdo? Sabrían, seguro, que iba a trascender.

Cuando tienes el control del partido y te crees el amo, te sientes con la potestad de hacer lo que te da la gana. Y eso es lo que han hecho, no solamente conmigo. Yo denuncié ante el comité de ética y garantías del partido. No me hicieron ni puñetero caso porque ese comité, como todos, lo nombra por el propio partido.

Pero aquella denuncia, el hecho de hacerlo público, creo que fue positivo también electoralmente. Me votaron en las primarias personas que no me habían apoyado antes. Logramos ganar.

El alcalde de León, en su despacho. Al fondo a la derecha, el pendón real del reino de León. Cristina Villarino

Si al encontronazo con el binomio Koldo-Ábalos le sumamos las maniobras que usted denuncia sobre las primarias, su relación con Ferraz es un polvorín.

Evidentemente, soy una persona muy incómoda para el partido. Primero, por haber expuesto en público mis discrepancias con el ministro. Después por denunciar las presiones. Y, por último, por descubrir y airear la maniobra de las primarias. Todo esto, con un problema añadido para ellos: no sólo gané internamente, sino que volví a ser elegido alcalde.

Me cuentan que usted mantuvo un cara a cara con Cerdán en Ferraz después del incidente de las primarias. ¿Es cierto?

Sí. Pero no fue tras las primarias, sino antes de la votación, justo después de que descubriéramos la adulteración del censo. Fui a su despacho de Ferraz, hubo alguna persona más.

"Tengo todos los correos que enviamos a Ferraz denunciando la manipulación de las primarias de León"

¿Le acusó a la cara de estar intentando dar un pucherazo?

Totalmente. Él lo negó, dijo que todo estaba correcto, que estaba todo bien. Tengo todos los correos electrónicos que mandamos en su día a la oficina del censo de Ferraz denunciando lo que le comentaba antes. Con las pruebas, ¿eh? Oiga, este no vive ni trabaja aquí, este tampoco… Así hasta doscientas y pico personas.

¡Doscientas!

Y en una agrupación que tiene aproximadamente novecientos militantes. Estamos hablando de una agrupación importante para el PSOE. Aquí sigue militando, por ejemplo, el presidente Zapatero.

Ahora que lo menciona, ¿qué tal su relación con Zapatero?

Nuestra relación se enfrió hace mucho tiempo. Inicialmente, no era mala. Luego él decidió apostar por algunas personas… Por el secretario general provincial, el señor Cendón, que participó en la maniobra de Cerdán contra mí. Todo eso genera distancia.

¿Qué pensó cuando leyó en los periódicos los mensajes de Cerdán diciéndole a Koldo que amañara dos votos y de éste confirmando que ya lo había hecho?

Que hicieran trampas como me hicieron a mí no me extraña lo más mínimo. También le digo: no tengo ningún conocimiento de lo que pasó en aquellas primarias de 2014. ¿A mí qué me va a extrañar? ¡No me extraña nada!

Hablamos de personas que juegan sucio, que no tienen la mínima ética que debe tener un cargo público. Cualquier cosa que sucediera, en ese sentido, me la puedo creer.

¿Intuye que hay algo más detrás de esos dos votos fraudulentos? Nadie da un pucherazo de dos votos salvo que esos dos votos sean clave para el resultado; y no parece que lo fueran.

No sé lo que pasó, por eso no puedo decirle más; sería especular. Lo que sé es lo que ya sabe todo el mundo. Dejaron por escrito que habían hecho trampas.

¿Cómo se llama un proyecto político que nace de esa manera? Así llegó a la cúspide del PSOE eso que hoy muchos llaman “sanchismo”.

La limpieza democrática debe estar por encima de todo, ganando y perdiendo. No les deja en buen lugar, desde luego.

El alcalde de León, durante la sesión de fotos anterior a la entrevista. Cristina Villarino

Se quedó en aquel recodo del camino Eduardo Madina, al que Felipe González definió el otro día como su candidato. ¿Le gustaría un paso al frente de Madina?

También fue mi candidato. Lo apoyé en aquellas primarias. Hace menos de una semana que he hablado con él. Siempre me ha parecido que sería un gran líder del PSOE. Es idóneo para este momento: por sus grandes valores, sus grandes convicciones, su sosiego, su calma, su capacidad para llegar a acuerdos, su lejanía respecto a los extremismos… Hay otras personas que pueden encarnar el PSOE, pero si me pregunta por Madina, eso le digo.

Lo tiene usted todo, alcalde. Incidente con Koldo-Ábalos, incidente con Cerdán y pro-Madina. Debe de ser una delicia para Ferraz.

¡Y también fui pro-Susana Díaz en las primarias en las que se enfrentó a Pedro! A veces pienso: “Joder, todos los que apoyo acaban perdiendo”. Busco transparencia, honestidad, principios y valores. Eso es lo que me guía para decantar la balanza.

No sabían en Ferraz que usted practica la lucha leonesa.

No, no. No la practico, ¿eh? [se parte de risa]. Pero los leoneses somos muy luchadores, muy tenaces y muy insistentes. No nos rendimos jamás. ¡Los leoneses no nos rendimos nunca!

He visto en la hemeroteca, que ya es procelosa en su caso, que definió el ambiente interno como de "estalinismo puro y duro”.

Sí, lo defino así. El que no comulga, el que no está en línea con el aparato, parece que tiene que ser eliminado. Es extraño. El PSOE siempre se ha caracterizado por sus grandes debates internos. La crítica es dura, pero enriquece. Aquí, el que se mueve no sale en la foto.

"El ambiente del PSOE hoy es muy extraño porque siempre había sido de mucho debate"

Hemos pasado por alto otro mar de fondo. Tras el incidente de las primarias, usted fue muy crítico con la ley de amnistía que aprobó el Gobierno.

Yo no apoyé a Sánchez en ninguna de las primarias pero, como cualquier demócrata, una vez ganó, me puse al servicio del proyecto. También con los temas orgánicos, ¿eh? Hay muchas medidas sociales que comparto y celebro. Pero es que lo de la amnistía… Ni estuve de acuerdo ni lo estoy ahora.

Lo que dijo entonces fue que, de ser diputado, no la votaría.

Creo que es una ley injusta. Está hecha para beneficiar a personas muy concretas a cambio de obtener un beneficio muy concreto. Mire, las medidas sociales, en general, me están satisfaciendo y me siento identificado con ellas. En cambio, las medidas con las que discrepo, son casi siempre las que se han adoptado simplemente para poder gobernar.

Quienes negociaban la gobernabilidad de España eran, hasta que saltó la trama, un presunto delincuente –Santos Cerdán– y un prófugo de la justicia. ¿En qué lugar deja eso a España?

Es un varapalo fortísimo para el Gobierno y el partido. Especialmente para quienes confiaron en Santos, especialmente para el presidente Sánchez. Mire, yo podré resultar un mal alcalde, pero me han elegido los ciudadanos. Al secretario de Organización lo ha puesto Sánchez. Lo ha puesto y falló. Puso a otro y volvió a fallar. Eso debe suponer la asunción de una responsabilidad importante.

¿Ha tenido alguna conversación con Sánchez después de todos estos incidentes?

No. Hace mucho que no hablo con Pedro Sánchez.

El alcalde de León fue uno de los primeros opositores internos a la ley de amnistía. Cristina Villarino

El Gobierno ha sido sensible a las peticiones de los distintos independentismos, pero fue reacio a secundar su reivindicación de una autonomía leonesa. No quiso abrir ese debate.

Es curioso, ¿eh? Es curioso que puedas estar escuchando a los secesionistas, a los que se quieren separar de España, y no quieras escuchar a los que buscan una mejor vertebración del país. La autonomía leonesa no tiene nada que ver con el independentismo. Todo lo contrario. León fue el reino histórico más importante, es el germen de la España que hoy conocemos, la cuna del parlamentarismo. Es insólito que, al constituirse el Estado de las Autonomías, León no tuviera la oportunidad de constituirse en Comunidad.

Hubo manifestaciones de 80.000 personas con todos los partidos políticos a la cabeza reivindicando una autonomía para León. No tolero que se nos quiera poner en el mismo lugar que los independentistas. La autonomía para León es un derecho constitucional.

¿Realmente lo ve posible?

Es muy difícil porque se necesitaría una mayoría absoluta tanto en el Congreso como en las Cortes autonómicas, pero es posible jurídicamente. Es posible y es justo. Me molesta que no se atienda a quienes habitamos esta zona tan castigada del país y, en cambio, se haga caso a los que buscan dividir y empobrecer España.

En cuanto a la pugna entre el Gobierno de España y la OTAN, ¿teme que pueda tener consecuencias para el tejido empresarial de su ciudad?

Las competencias en materia de comercio internacional están en la Unión Europea. Lo que temo es que nadie sea capaz de parar las peligrosas decisiones de Donald Trump, que están poniendo en riesgo no solo la economía de muchos países, empezando por Estados Unidos, sino la estabilidad en el mundo.

Lo que está siendo un problema para los propios estadounidenses y su economía espero que sea aprovechado por los países de la Unión para avanzar en una defensa común y en una mejor posición comercial con otros países y regiones.

Sobre el momento actual: Sánchez ha dicho que va a resistir los dos años de legislatura y en ningún momento ha revocado su compromiso de presentarse a las elecciones de 2027. ¿Eso tiene algún riesgo para el PSOE?

Su candidatura a las elecciones de 2027 tendrá que ser avalada por los militantes. Me imagino que habrá unas primarias. En cuanto a la legislatura, dependerá más de sus socios que de él. Si le retiran el apoyo, no tendrá más remedio que adelantar elecciones.

Conforme los casos de corrupción se intensifiquen, la sostenibilidad del gobierno será más difícil. Si de él se trata, ya sabemos lo persistente y resistente que es. Estoy seguro de que lo va a intentar.

El otro día, decía en una entrevista el alcalde socialista de Ágreda que las consecuencias pueden ser terribles para la marca si se decide proteger al líder en lugar de al partido.

El razonamiento del alcalde de Ágreda me parece correcto. El PSOE no son las personas que lo forman. Es mucho más. ¡Tiene 140 años de historia! Cuando pienso en el PSOE, pienso también en los que ya no están. En los que dieron incluso la vida por estos ideales.

El PSOE no es Sánchez, González o Zapatero. Es mucho más. Es de todos sus militantes y lo vertebra su historia. Por tanto, si alguien en el PSOE no funciona o lo hace mal, hay que buscar un relevo. Si eso no se hace, la marca queda perjudicada.

¿Qué fórmula le gustaría a usted para salir del desbloqueo? ¿Dimisión? ¿Elecciones con otro candidato?

Lo de la convocatoria electoral es algo que a mí no me compete. A nivel interno, creo que Sánchez debe convocar un congreso federal extraordinario, que nada tiene que ver con un comité federal. El comité federal… Yo he estado alguna vez. El 90% son afines al secretario general. Es muy raro que de allí vaya a salir algo. En el congreso extraordinario hay unas primarias para elegir secretario general.

Se lo pregunto de otra manera: ¿usted dimitiría si dos de sus concejales más próximos aparecieran en unos audios reconociendo la sustracción de dinero del Ayuntamiento?

No me quedaría otra salida. Si no soy capaz de controlar y fiscalizar a mi equipo… También depende de la magnitud del hecho. No es lo mismo un traspiés que estas presuntas corrupciones tan graves.

"Convocar un comité federal no sirve porque allí el 85%-90% son afines al líder"

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, su portavoz, Pilar Alegría, reconoció que no son capaces de asegurar que las implicaciones se acaben donde están ahora.

Eso lo dirán porque hay centenares o miles de horas de grabaciones. ¡Y quién sabe lo que hay! Si fueron incapaces de ver lo que supuestamente hacían Ábalos, Cerdán y Koldo, ¿cómo van a ver lo que puede llegar a haberse hecho en otras ramificaciones del gobierno? Ahora nadie pone la mano en el fuego por nadie.

Hay una honda preocupación en el PSOE por los audios de Ábalos y Koldo repartiéndose prostitutas, ya que más de la mitad de sus votantes son mujeres.

Es algo que está muy alejado de los principios de igualdad y solidaridad que defendemos. Es que eso no se puede sostener de ninguna manera. Imagino que a cualquier mujer, pero también a muchos hombres, les causa mucha repulsa.

He visto que sus compañeros de provincia afines a Ferraz le acusan a usted de ser del PP.

No sé lo que dice el PP, no es algo que me preocupe. Lanzar esa acusación responde a estar muy alejado de la realidad. Creo que las cosas que he dicho en esta entrevista, además, se corresponden con un clamor general. De lo que no quiero que me acusen, desde luego, es de estar donde están los corruptos. Quien lanza esa acusación es el señor Cendón, muy próximo tanto a Ábalos como a Cerdán.

Por supuesto que el PP también ha tenido corrupción. Dentro de poco, se resolverán algunos juicios, me imagino que condenatorios. Pero a mí no me vale el “y tú más”. El PP tiene muchas condenas por corrupción, pero yo no voy a tolerar que mi partido y aquello a lo que represento las tenga.

No hay apenas altos cargos del PSOE que hayan expresado en público, como usted ahora, su libre parecer sobre los acontecimientos. Supongo que vio las imágenes de la bancada socialista aplaudiendo a Sánchez después de que dijera que la trama es “una anécdota”. El alcalde de Ágreda, el de Mérida y usted son los tres únicos alcaldes socialistas reseñables que se han plantado. ¿Habrá más?

Tampoco es que el PSOE tenga ahora tantos alcaldes en grandes ciudades. Creo que solo somos diez en capitales de provincia. Algunos quizá prefieran no meterse en líos, pero creo que, si se les pregunta, algo dirán. Veremos. Creo que saldrán más cargos.

¿Tiene miedo de que intenten descabalgarle por esta entrevista?

Soy, por encima de cualquier cosa, el representante de los leoneses. Represento a todos, no sólo a los que me votaron. Si sólo representara al PSOE, no habría criticado al ministro, no habría denunciado las primarias, no me habría opuesto a la amnistía, no estaría diciendo lo que digo en la entrevista. No tengo miedo. Siento el cariño de la gente, de los vecinos. Eso es lo más importante que puede tener alguien que se dedica a la vida pública.