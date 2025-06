Bolaños responde a los jueces y fiscales: "Tranquilos, ni una sola línea de la reforma" judicial afecta a su independencia

Ante la protesta protagonizada este sábado ante el Tribunal Supremo por jueces y fiscales, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "pueden estar tranquilos, porque ni una sola línea de la reforma de la Justicia afecta ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho".

La concentración tenía como fin protestar contra las reformas impulsadas por el Gobierno para modificar el acceso a ambas carreras y para adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales.

En una comparecencia ante los medios, Bolaños ha considerado "infundadas" las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo.

Decenas de personas durante una concentración de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo. E.P

Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que, "con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas".

Además, ha defendido que la reforma judicial contempla que durante los próximos tres años se incorporen 2.500 jueces y fiscales y ha explicado que "el dilema ahora mismo es si inmovilismo o reformas" para "llevar la Justicia al siglo XXI".

Así, ha insistido en que "nunca ha habido tantas" plazas en tan poco tiempo, al tiempo que ha destacado que el proyecto de reforma no afecta a las nuevas promociones de jueces.

El ministro ha asegurado que este proyecto incluye también una reivindicación histórica para descargar la carga de trabajo de los jueces y lograr descender la ratio de jueces/ciudadanos.

"Al revés, mejora su formación profesional, porque en cinco años todos serán magistrados sin necesidad de concursar", ha resumido Bolaños, que, asimismo, ha defendido que las oposiciones serán "más duras" porque se le añade un examen escrito, "como es lógico en un trabajo que consiste, en parte, en escribir autos".

Bolaños ha defendido que, con otros gobiernos, las convocatorias eran de 50 plazas o de 100 plazas: "Nosotros vamos a incorporar 2.500 en tres años", ha apostillado.

Los organizadores de la concentración de este sábado han leído un manifiesto donde declaran que no se trata de un acto contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que es un acto "a favor del poder judicial" y para "defender lo que es de todos".

"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos", reza el manifiesto, que también indica que estas reformas van encaminadas a "convertir el poder judicial en un poder con minúscula". Así, de no retirarse los proyectos, han asegurado que "no tendrán más remedio que acudir a la huelga".