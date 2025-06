Rutte replica al 'no' de Sánchez a subir al 5% el gasto militar: "Tendrá que encontrar el dinero, no hay alternativa"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, descarta que la negativa en solitario de Pedro Sánchez a subir el gasto en Defensa hasta el 5%, tal y como exige Donald Trump, vaya a hacer descarrilar la cumbre de La Haya que se celebra este miércoles.

Rutte admite que aumentar la inversión militar obliga a "decisiones difíciles", pero ha insistido en que "no hay alternativa" por la amenaza que representa Rusia y el empeoramiento de la situación de seguridad internacional.

Sánchez anunció a bombo y platillo el pasado domingo que había logrado una excepción de la OTAN que le eximiría de llegar al 5% y anunció que pensaba plantarse en el 2,1%. "Ni más, ni menos". El presidente del Gobierno sostiene que este dinero es suficiente para pagar las nuevas capacidades militares que ha prometido a la Alianza.

Sin embargo, el secretario general de la Alianza Atlántica le corrigió y dijo que según sus cálculos España necesita llegar al 3,5% (más un 1,5% en seguridad), al igual que el resto de socios.

Un gran número de Estados miembros, como Polonia, Italia, Dinamarca o Suecia, han criticado a Sánchez por reclamar esta excepción: le acusan de romper la unidad y solidaridad en la Alianza. Otros, como Bélgica o Eslovaquia, reclaman una flexibilidad similar.

El propio presidente de Estados Unidos arremetió contra Sánchez en el Air Force One que le ha traído a La Haya. "Hay un problema con España. España no lo acepta (el 5%), lo que es muy injusto con el resto", dijo Trump.

"¿Teme usted que España pueda arruinar esta reunión y, de hecho, acabar provocando, a pesar de todos sus enormes esfuerzos diplomáticos, la ira y el enfado de Estados Unidos?", le han preguntado los periodistas a Rutte a su llegada a la sede de la cumbre.

"No, no lo creo. No me preocupa eso. Está claro que se trata de decisiones difíciles, seamos honestos. Los políticos tienen que tomar estas decisiones en un contexto de escasez", ha respondido el secretario general de la OTAN.

Rutte ha recordado a continuación que, a principios de este año, casi una decena de aliados (entre ellos España) todavía no había llegado al 2% de gasto en Defensa, pese a que el cumplimiento de este objetivo se había pactado para 2024.

El secretario general de la OTAN atribuye a la presión ejercida por Trump el enorme aumento de gasto militar desde su primer mandato y asegura que con el plan pactado en La Haya el incremento va a ser todavía más potente.

"Los países tienen que encontrar el dinero. No es fácil. Son decisiones políticas. Lo reconozco plenamente. Pero al mismo tiempo, hay una convicción absoluta entre mis colegas de que, dada la amenaza que representa Rusia y la situación de seguridad internacional, no hay alternativa. Realmente, tenemos que hacerlo", ha insistido Rutte.

Pese a las dudas expresadas por Trump sobre su compromiso de defender a Europa, el secretario general de la OTAN sostiene que "hay una claridad absoluta de que EEUU está totalmente comprometido con la OTAN, totalmente comprometido con el artículo 5".

Este artículo es la cláusula de defensa colectiva de la Alianza Atlántica, que obliga a todos los aliados a salir en defensa de cualquier Estado miembro que sea atacado por una potencia exterior.

No obstante, el propio Rutte admite que el presidente de Estados Unidos solo mantendrá su paraguas de seguridad si los aliados europeos aumentan el gasto en defensa hasta el 5%.

"Sí, también existe una expectativa -que se cumplirá hoy- de que los canadienses y los europeos acelerarán su gasto, asegurándose de que no solo seamos capaces de defendernos de los rusos y otros, sino también de alcanzar un equilibrio", ha explicado el holadés.

"Y esto es justo: que gastemos lo mismo que está gastando Estados Unidos", ha zanjado Rutte.