Las mujeres sentencian a Sánchez: el 70% junto al 63% de hombres cree que debe dimitir como presidente del Gobierno

El voto femenino ha sido hasta ahora una de las claves del sólido suelo electoral del PSOE de Pedro Sánchez, que durante los últimos meses se ha mantenido siempre por encima del 28%, incluso en la peor tormenta de escándalos de corrupción.

Pero esto ha comenzado a cambiar. Sobre todo, a raíz del último informe que la UCO ha entregado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso Ábalos.

El informe incluye audios en los que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García eligen a las prostitutas a las que van a contratar.

La última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que las mujeres se muestran hoy mucho más duras que los hombres al valorar la actuación del presidente Pedro Sánchez, ante los casos de corrupción que cercan a la Moncloa.

Según el sondeo, dos de cada tres españoles consideran que Pedro Sánchez debe dimitir como líder del PSOE y como presidente del Gobierno, después de que la Guardia Civil haya descubierto que dos de sus hombres de máxima confianza (los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán) cobraban comisiones por la adjudicación de obras públicas.

Con una diferencia sustancial. El 69,6% de las mujeres (frente al 63% de los hombres) cree que Sánchez debe dimitir de ambos cargos.

Por edades, los españoles de 36 a 59 años son los más críticos con la actuación de Sánchez: más del 70% quiere que abandone ambos cargos.

El PSOE es consciente del daño que causan en su electorado femenino los audios en los que Ábalos y Koldo hablan sobre sus tratos con prostitutas.

"Especialmente las mujeres, que sepan que los audios que hemos conocido nos repugnan", dijo Pedro Sánchez en su comparecencia del lunes en Ferraz.

La expresidenta Carmen Calvo ha calificado de "machistas y deleznables" los comentarios de sus dos compañeros de partido sobre sus tratos con prostitutas. La presidenta del PSOE madrileño, Paca Sauquillo, ha considerado que la conversación resulta "espeluznante".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sentenciado que "estas conductas terriblemente machistas, aberrantes, que utilizan a las mujeres como si fuéramos trapos de fregar, son reprobables".

Y ha desempolvado el proyecto de ley para prohibir la prostitución, que pasará por el Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre, aunque el PSOE carece de la mayoría suficiente para aprobarlo en las Cortes.

La credibilidad del discurso feminista de los partidos de izquierdas ha quedado maltrecha tras la Ley del sólo sí es sí de Irene Montero (que rebajó la pena más de 1.200 agresores sexuales y sacó a decenas de ellos de prisión), las acusaciones de acoso sexual que afectan a Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, y los últimos audios de José Luis Ábalos.

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL ofrece otros datos llamativos. Más del 90% de los votantes del PP y Vox creen que Pedro Sánchez debe dimitir como líder del PSOE y presidente del Gobierno.

Pero también el 38% de los votantes del PSOE, el 27,7% de Podemos y en torno al 20% de los de los partidos nacionalistas e independentistas.

En cambio, quieren que siga en Moncloa (aunque no tenga mayoría para aprobar los Presupuestos ni sus principales leyes) el 60,7% de los votantes del PSOE, el 72% de los de Podemos y el 90,5% de los de Sumar.

Es decir, Pedro Sánchez tiene en estos momentos más apoyo entre los votantes de la extrema izquierda, que entre los del PSOE.

Dado que la investigación del caso Ábalos aún puede salpicar a otros cargos del PSOE y del Gobierno, el 71% de los españoles cree que Pedro Sánchez debería anticipar las elecciones generales.

Así lo sostienen el 71,5% de las mujeres (frente al 69,4% de los hombres), el 93% de los votantes del PP y el 95% de los de Vox.

Pero también, y esto es especialmente revelador, el 51% de los votantes del PSOE.

En cambio, son partidarios de que Sánchez agote la legislatura el 80,2% de los votantes de Sumar, el 69,3% de los de Podemos, el 73% de los partidos nacionalistas y sólo el 48,6% de los votantes del PSOE.

Dirigentes socialistas como Emiliano García-Page han advertido de que, cuanto más prolongue Sánchez la "agonía", atrincherado en el búnker de Moncloa, peor será el descalabro del PSOE en la próxima cita con las urnas. Y este mensaje empieza a calar entre el electorado socialista.

Según el sondeo de SocioMétrica, el 29,3% de los españoles quiere que Sánchez convoque las elecciones "hoy mismo", antes de que siga creciendo el escándalo.

Otro 34,6% quiere que las elecciones se celebren este año, aunque no de forma tan inmediata, y un 29,2% no vería mal que sean a lo largo de 2026. Es decir, un año antes de lo anunciado por Sánchez.

Un 70,8% de los españoles considera que, si no va a dimitir ni a convocar elecciones, Pedro Sánchez al menos debería someterse a una cuestión de confianza en las Cortes, para comprobar si todavía mantiene la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar.

Son partidarios de esta opción el 77,4% de las mujeres (así como el 64,6% de los hombres), el 83,6% de los votantes del PP y el 74% de los de Vox.

Pero también el 59% de los votantes del PSOE y el 78% de los de Podemos.

En cambio, descartan esta solución el 58,5% de los votantes de Sumar, el 55% de los partidos nacionalistas y, en menor medida, el 33,9% de los del PSOE.

Pero Pedro Sánchez no es partidario de esta iniciativa. Si se somete a una moción de confianza en el Congreso (como le reclamaba hace pocos meses Carles Puigdemont) y la pierde, la Constitución le obliga a disolver las Cortes y convocar elecciones.

Y en estos momentos no tiene garantizado el éxito, pues podrían negarle el apoyo los diputados de Junts (que denuncia el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Sánchez) y de Podemos, que con el argumento del no a la guerra (y al incremento del gasto militar) se desliza hacia una oposición frontal al Gobierno.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.