Feijóo llama "lobo que lidera la manada corrupta" a Sánchez y el presidente reconoce a Rufián que no ha "dado la talla"

Alta intensidad en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo le ha dicho a Pedro Sánchez que es un lobo "que lidera una manada corrupta" y, aunque el presidente se ha defendido recurriendo al 'y tú más', sí le ha reconocido a Gabriel Rufián que no ha "dado la talla".

La de este miércoles ha sido la primera sesión de control desde que, el pasado jueves, se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que involucra al ya exsecretario de Organización Santos Cerdán en una trama de corrupción.

El Pleno ha sido muy bronco, con la bancada del PP profiriendo gritos de "dimisión" y Santiago Abascal abandonando el Hemiciclo sin escuchar la respuesta de Sánchez, y ni siquiera los socios del Gobierno han querido dar aire a Sánchez.

"Usted es el máximo responsable", ha dicho Feijóo, que ha continuado asegurando que por mucho que Sánchez "se maquille, no es la víctima; la víctima son los españoles". "Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años", ha añadido.

El líder del PP ha afeado que Sánchez argumente que no dimite porque, si no, él llegaría al Gobierno. "Ha venido a decir que no dimite porque España necesita sus políticas progresistas, pero no convoca elecciones porque las pierdo", ha subrayado Feijóo.

"No tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles tienen que salvarse de usted", ha añadido. Y ahí ha ido a dar donde más duele.

"Su argumentario es: amañé mis primarias pero no gobierna el PP. Adjudicamos contratos por mordidas, pero no gobierna el PP. Perdonamos multas fiscales a cambio de favores, pero no gobierna el PP. Nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP. Tremendo, señor Sánchez. Está en todas las portadas de la prensa europea. Tremendo", ha dicho Feijóo.

