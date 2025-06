La ponencia del PP plantea unas primarias con compromisarios pero Ayuso pide "democracia directa" de los militantes

El congreso nacional del Partido Popular, que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio, parece centrar toda la atención en el modelo de primarias que saldrá de su ponencia de Estatutos. El evento abordará ese debate y una renovación ideológica, en la ponencia política, por primera vez desde febrero de 2017.

Alberto Núñez Feijóo ha presumido de su deseo de abordar "todos los debates ideológicos necesarios". Y fuentes de la dirección consideran "imprescindible" esta actualización: "El mundo ha cambiado profundamente desde entonces".

El cambio en los estatutos del PP también es considerado "imprescindible" por el entorno de Feijóo. El partido debe renovar sus métodos de trabajo. Aunque dado que el político gallego es candidato único en esta ocasión, el debate sobre el método de elección del líder no le afecta directamente.

Después de las próximas elecciones generales, "sean cuando sean", Feijóo será presidente del Gobierno o se irá. Si no consigue el objetivo proclamado este domingo en la plaza de España, dejará el liderazgo del PP.

Pero la reforma estatutaria sí entrará en vigor antes de los inminentes congresos regionales y locales. Esto afectará a la renovación o sucesión de los actuales barones. Y ahí entra el debate que ha impulsado Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña quiere unas primarias de "democracia directa", según su entorno más inmediato. Ayuso siempre se ha proclamado defensora del modelo de "un militante, un voto".

Según su idea, tal como explican fuentes cercanas a la lideresa madrileña, su idea es que todos los militantes elijan al presidente, ya sea nacional, regional o local. Y que la persona elegida llegue al congreso con su proyecto político y estatutario, pero ya confirmada.

El 'caso Casado'

Sin embargo, la propuesta que llegará al congreso será distinta. La propuesta de cambio se basa en un empeño de Feijóo, que siempre fue contrario al modelo actual de doble vuelta. Solo se usó para la elección de Pablo Casado en 2018.

En aquel congreso, el aspirante que había quedado tercero en el voto de los afiliados fue, finalmente, elegido presidente, gracias a un pacto de compromisarios. Y el modelo ni convenció a Feijóo ni satisfizo a los cuadros del PP.

Las dos principales contendientes eran María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Ambas mantenían un enfrentamiento dentro del Gobierno de Mariano Rajoy. El congreso fue tenso.

De hecho, según recuerdan hoy fuentes internas del PP, los delegados de Casado pidieron a Feijóo su apoyo para la renovación. La idea era pasar página tras la etapa de Rajoy. El entonces presidente gallego se negó y no respaldó a ninguno.

Desde entonces, Feijóo ha anunciado su deseo de cambiar el modelo para que "el congreso no corrija a los militantes".

El sistema que dio el liderazgo a Casado fue impuesto en 2017, "por contagio de Ciudadanos", pero se le añadió un intento de equilibrio entre la participación y la corrección de los notables. Pero sólo trajo "ruido, rencillas", y un liderazgo deslegitimado.

Escribiendo la ponencia

Cuando se anunció el congreso de julio, este diario informó que Feijóo apostaba por primarias a una sola vuelta. El líder gallego defiende el concepto de "un militante, un voto", como Ayuso... pero aquella información no era del todo exacta.

O al menos, los ponentes que escriben la propuesta estos días, van por otro camino. El modelo que se está redactando ahora es muy similar al de 2008, que nunca se llegó a aplicar. Feijóo dirigió entonces la ponencia estatutaria del XVI congreso.

El sistema, que buscaba mayor participación y transparencia, se explicaba en el artículo 30 de aquel texto estatutario, que establecía el "derecho de sufragio de todos los militantes". Pero el proceso se realizaba mediante compromisarios elegidos en listas abiertas.

Los candidatos debían presentar su candidatura ante la Comisión Organizadora. Para ser proclamados, necesitaban "al menos 100 apoyos de militantes".

Si se daba el caso de más de un candidato, la Comisión Organizadora (COC) abría una campaña electoral interna de 21 días, con igualdad de oportunidades.

Cada candidato podía "presentar sus compromisarios" en los colegios electorales. Y los "compromisarios natos" podían adscribirse a cualquiera de las candidaturas. Ningún compromisario podía apoyar a dos o más candidaturas.

Los delegados con más votos eran elegidos compromisarios. Y los candidatos con el apoyo de un 20% de ellos eran proclamados ante el congreso, donde se elegiría al presidente y a los órganos de dirección, por sistema mayoritario y a una sola vuelta.

'Dedazo' y 23-J

A Ayuso, según fuentes de su entorno, preferiría mantener el sistema actual de "doble vuelta" antes que "cualquier retroceso democrático" con la militancia. La presidenta madrileña defenderá las primarias directas, aunque se sabe en minoría.

De hecho, desde el entorno de los ponentes se defiende que un modelo a través de compromisarios, "como el de 2008, por ejemplo", es tan democrático como las primarias directas. Argumentan que es "similar a cómo se elige el Gobierno en España".

Nadie eligió directamente a Feijóo o a Pedro Sánchez, argumentan. "Los ciudadanos, en España, votan listas al Congreso y son los diputados los que eligen" al presidente del Gobierno.

"La democracia parlamentaria", añaden, "permite una rendición de cuentas más directa". Ante las Cortes, en el caso del Ejecutivo; y ante la Junta Directiva Nacional, en el del PP. "El sistema representativo es perfectamente democrático", concluyen.

Es más, fuentes internas del PP recuerdan que Ayuso fue elegida a dedo por Casado como candidata a la Comunidad de Madrid. Y es más, con ese mismo argumento, Casado tampoco había ganado su cargo "con la legitimidad de la militancia".

Pero de otro lado, hay quien recuerda que el modelo que defendió Feijóo en 2008 puede propiciar situaciones como la del 23-J. Es decir, ganar el voto sin mayoría suficiente para tomar el mando.

De hecho, según ha podido saber este diario, la ponencia sigue muy verde en este punto, y hay quien quiere introducir "factores correctores" para aunar sensibilidades. El objetivo de todos es honrar el principio de "un militante, un voto".

No hay enfrentamiento

El asunto primarias sí ha abierto polémica en el PP. Porque, aunque todos tratan de huir de ella, a cada uno le puede convenir más unas reglas del juego u otras. Eso sí, consultadas fuentes a un lado y al otro, se confrontan modelos, pero lo que no hay es enfrentamiento.

Durante la gran crisis de febrero de 2022, cuando Casado fue defenestrado en la "rebelión de los barones", el primer acuerdo fue entre Ayuso y Feijóo, según muchos de los implicados. Él lideraría el partido y ella tendría tanta libertad como el resto de líderes regionales.

Y ese pacto ha sido clave para la estabilidad del PP tras el congreso extraordinario de Sevilla, en abril de 2022.

Sin embargo, es cierto que se han generado tensiones en ocasiones. Ayuso marca mucho perfil nacional y combate de frente a Sánchez, chocando con la estrategia de Feijóo. En las últimas semanas, esto ha ocurrido en al menos dos ocasiones.

La primera, cuando Feijóo anunció los nombres de los organizadores y ponentes del congreso. El entorno de Ayuso se quejó de que ella quedaba "para colocar las sillas". No era cierto: su papel será estelar, con un discurso de cierre justo antes del de Feijóo.

La segunda, este domingo de la manifestación contra Sánchez y su corrupción, en la plaza de España de Madrid. Ayuso apareció en la portada de ABC con una entrevista en la que abría la polémica de las primarias y desviaba la atención mediática hacia ella.

Desde el entorno de Ayuso, dicen lamentar el titular elegido por el periódico. "Para Isabel es mucho más importante la ponencia política, porque hay que dar la batalla ideológica para poder ilusionar al votante y no heredar el poder por cansancio, sino por esperanza en una España mejor", explican fuentes cercanas.

El 'caso Mazón'

A Feijóo no le afecta, en realidad, este debate. "Él ya no estará en su sucesión", dice un colaborador del líder popular entre bromas. "Después de gobernar España, le tocará a otra persona coger el PP... no a él", pero quiere un partido "fuerte, unido y eficiente".

A quien sí tocará de lleno esta reforma es a los próximos congresos regionales. El PP hoy gobierna en 14 autonomías, y la carrera por la sucesión en esas regiones no está abierta... salvo en el caso Mazón.

La sucesión de Carlos Mazón, que nadie duda en la dirección nacional que habrá que abordar "antes o después", será una prueba. El barón valenciano tendrá que dejar la Generalitat y su sucesión sí se regirá por el nuevo modelo que salga de este congreso. El partido quiere evitar más crisis internas.

Pero le afecte al actual líder o no, el sistema que se apruebe sí que operará en el caso de que Feijóo no logre formar Gobierno tras las próximas generales. Esa sucesión se hará por la vía de la democracia "directa" o de la "representativa".