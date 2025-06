Pedro J. en 'El programa de AR': "Las mentiras de la amnistía van a ser irreversibles, el estigma perseguirá a sus autores"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado este martes que "las mentiras en las que se basa la ley de amnistía van a tener consecuencias irremediables e irreversibles" si el Tribunal Constitucional la avala, como se desliza del borrador de la ponencia.

Así se ha manifestado durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, añadiendo que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "no lo impide, los golpistas del procés van a quedar impunes por los siglos de los siglos".

"Esto va a ser una vergüenza, y también va a ser un estigma que acompañará a los diputados que votaron esta amnistía basada en mentiras, como la que acompañaba a los regicidas en la Convención durante la Revolución francesa, y a los magistrados", ha añadido Pedro J. Ramírez.

El director de EL ESPAÑOL ha subrayado que la amnistía a los independentistas "sirve al interés personal de Sánchez" porque, ha recordado, el propio presidente del Gobierno "declaraba que era inconstitucional hasta que necesitó los nueves votos" de Junst per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont.

El periodista ha criticado el argumento del TC de que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente" y que la amnistía no requiere "una expresa habilitación constitucional".

"Es una mentira, en términos jurídicos, que lo que no prohíbe la Constitución esté permitido", ha aseverado, recordando que la Carta Magna no hace alusión al canibalismo, la esclavitud o la ablación y no por ello son comportamientos aceptables.

"Claro que es relevante y determinante que la Constitución prohíba los indultos generales. Como ha alegado muy bien el exministro socialista Virgilio Zapatero, si en un sitio pone que está prohibido pisar el césped, también está prohibido arrancarlo", ha explicado Pedro J. Ramírez.

Y ha continuado: "Aunque no hubiera que recurrir a este tipo de analogías, bastaría alegar que la Carta Magna contiene derechos fundamentales que están siendo destruidos por esta ley de amnistía, como el principio de igualdad ante la ley, la independencia de los tribunales o cumplir y hacer cumplir su sentencia".

"Lo mínimo que deberíamos esperar de los promotores de esta ley es que no tuvieran el cinismo de escudarse bajo los principios del interés general", ha zanjado.

Pedro J. Ramírez ha asegurado que la normalización en Cataluña "no va a llegar a través de la amnistía, sino el día en que la legalidad que emana de la Constitución se aplique con todas las consecuencias. "Los dirigentes del procés viven con el mito del 'lo volveremos a hacer'. Esta especie de balón de oxígeno que se les está dando a través de la amnistía solo tiene un objetivo: que quien perdió las últimas elecciones generales pueda mandar", ha recordado.

El director de EL ESPAÑOL ha calificado la amnistía como "el asunto más grave" del momento. "Estamos muy acostumbrados a que este Gobierno nos mienta, ahora de manera reiterada con lo de las bombas lapa. Pero esas mentiras, aunque sean dañinas, pueden tener remedio después de las urnas, como la ley de vivienda".