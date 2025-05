La misión de la UE en Canarias pide más peso de Frontex tras los 7 muertos: "La crisis seguirá mientras la ruta siga abierta"

Canarias volvió a convertirse este miércoles en foco de la tragedia migratoria.

Justo cuando la misión de eurodiputados del Parlamento Europeo concluía su visita oficial a El Hierro, un cayuco volcaba en el muelle de La Restinga, dejando al menos siete muertos, entre ellos tres niñas y varios bebés desaparecidos.

El balance de la misión, según las conclusiones oficiales de la delegación, era ya demoledor antes del vuelco del cayuco junto al muelle.

La delegación de europarlamentarios reclama "reforzar la acción de Frontex" y mejorar la coordinación entre administraciones, al tiempo que alerta: "Mientras esté abierta la ruta canaria, la más peligrosa hacia la UE, la crisis seguirá".

El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) y de la misión, Javier Zarzalejos, fue tajante.

"Hemos comprobado que hay margen para ampliar el mandato de Frontex, y que la situación requiere más apoyo europeo, pero también más voluntad política del Gobierno central", afirmó desde El Hierro.

La ruta batió el récord de llegadas el año pasado, con casi 48.000 irregulares. Y sólo a El Hierro arribaron más de la mitad, unas 24.000 personas, en una isla de 12.000 habitantes.

Instante en el que el cayuco, ya atracado en el Puerto de La Restinga, comienza a volcar a causa de un contrapeso. Radio Televisión Canaria.

Mientras el resto de Europa registra una caída del 38% en los flujos migratorios, en Canarias crecieron un 18%, según datos de la propia agencia de fronteras de la UE.

Canarias y África

El drama humano se resume en una frase del vicepresidente del Gobierno canario, Manolo Domínguez (PP): "Esto es un drama que se repite. Si alguien cree que la inmigración irregular en pateras o cayucos es viable que deje la política", lamentaba señalando al Ejecutivo central, en conversación con EL ESPAÑOL.

"Al servicio público se viene a ayudar a las personas, no a verlas morir", concluía desde el muelle de la tragedia.

Domínguez lamentó que el Gobierno no pida ayuda a Europa. "No se pueden escatimar medios ni ayudas. Controlar las fronteras salva vidas. Trabajar con los países de origen salva vidas. Que esta nueva tragedia no se olvide", imploró.

En ese contexto, Zarzalejos urgió a activar todos los recursos europeos disponibles. "España será el primer beneficiario del fondo de 3.000 millones de euros para aplicar el Pacto de Migración y Asilo en 2026", recordó. Pero mientras llega esa fecha, advirtió, la situación requiere "soluciones inmediatas".

La misión la conformaban siete europarlamentarios: dos socialistas, un liberal, dos del PPE, y dos más de las derechas radicales (ECR y PfE). Entre ellos, tres españoles, dos franceses y una italiana.

La delegación de eurodiputados, reunida con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y su vicepresidente, Manolo Domínguez. Gobierno Canarias

Al acabar sus reuniones con las autoridades y las visitas a centros de acogida y al puerto, uno de ellos declaraba que "la cooperación con los países de origen avanza", pese a la falta de petición de ayuda a la UE del Gobierno español, "pero la ruta sigue abierta, es peligrosa y se cobra vidas".

Durante la visita, Dolors Montserrat, secretaria general del PPE, lamentaba la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Hemos comprobado que no hay política migratoria del Gobierno español para frenar la ruta más peligrosa de la UE".

La delegación visitó el muelle de La Restinga justo antes de la tragedia y se reunió con el presidente del Cabildo insular, Alpidio Rodríguez, y el presidente canario, Fernando Clavijo. También visitaron a las fuerzas de seguridad, las ONG y representantes de Frontex.

Todos coincidieron en una conclusión: la crisis no se resuelve porque falta decisión política. Tanto del Ejecutivo central como de su colaboración con las Comunidades Autónomas.

Clavijo agradeció el interés de la Eurocámara, "y sobre todo, el hecho de venir a El Hierro, con las dificultades de conexión que hay". El presidente insular transmitió que es necesaria más "cooperación y desarrollo" con África y, esencialmente, "que se despliegue Frontex en las costas de los países de origen".

Según declaró Clavijo a este diario, el Gobierno de España tiene que poner más voluntad y medios: "No llega el dinero a las islas, el año pasado gastamos 190 millones y nos dieron 50, y este año ni siquiera sabemos nada".

Reubicación bloqueada

Los datos actualizados son claros: más de 5.400 menores no acompañados están hoy en Canarias, el 65% de todos los que hay en España.

Sin embargo, el Gobierno central no ha activado la reubicación de los 4.400 menores prevista por el decreto aprobado tras el pacto con Junts. El plan está bloqueado por falta de acuerdo político y por los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional por varias autonomías del PP.

Los eurodiputados visitan las tiendas donde duermen los migrantes junto al puerto de El Hierro, en el centro de identificación. PE

Este mismo miércoles, el Ejecutivo reunió la Comisión Sectorial de Infancia, en la que no participó la ministra Sira Rego, para presentar sus cálculos de reparto por CCAA. Pero no comunicó fecha de aplicación del plan.

Según el Ministerio, sólo las CCAA insulares tienen más menas de los que les correspondería. Es más, Canarias acoge a 4.848 menores más de los que le corresponderían por población, según datos oficiales del Ministerio.

El secretario de Estado, Rubén Pérez, aseguró que la tasa de 32 menores por cada 100.000 habitantes es "perfectamente asumible". Pero reconoció que el consenso no se constata.

Pero ni su departamento ha desarrollado el reglamento para ponerlo en marcha, ni el Gobierno ha obedecido la orden del Tribunal Supremo para hacerse cargo de 1.008 de esos menores solicitantes de asilo.

El Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite los recursos de cuatro comunidades gobernadas por el PP: Madrid, Aragón, Extremadura, Cantabria. Y el Gobierno, en paralelo, ha retrasado la reubicación recurriendo ante el TC que Aragón no haya entregado los datos de los menores que mantiene en acogida.

A todo esto se suma el factor de la lucha política: el decreto del Gobierno que impone el reparto de menores fue negociado con Puigdemont para facilitar sus votos en Bruselas. Y según fuentes populares, favorece a Cataluña frente a otras CCAA.

La reunión de este miércoles, convocada el mismo día de la tragedia en El Hierro, ha sido interpretada como una maniobra de distracción. "Convocan una sectorial sin ministra, sin fechas y sin consenso. Es puro paripé", critican desde el PP.

El TS cita al Gobierno

Y mientras todo esto ocurre, el Gobierno sigue desobedeciendo una orden del Tribunal Supremo. El 25 de marzo, el Alto Tribunal dictó una medida cautelar que obligaba al Estado a asumir la tutela de un millar de menores que han solicitado asilo tras su llegada a Canarias.

El plazo era de diez días, han pasado más de dos meses, y este jueves, el Supremo ha citado a los representantes del Gobierno y del Ejecutivo autonómico a una vista pública para que el Estado explique por qué no ha cumplido.

La misión de la Eurocámara termina su visita en el muelle de La Restinga, lugar donde volcó el cayuco este miércoles. PE

Curiosamente en la víspera, el Gobierno enviaba un borrador de protocolo de atención a esos menores al Ejecutivo insular, firmado por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias.

Según fuentes gubernamentales, es fruto de un acuerdo alcanzado con Clavijo el 3 de abril, que el entorno de éste no confirma. Pero el presidente canario insiste: "Lo que necesitamos es que los menores salgan de las islas. Necesitamos plazas en la península y que el Estado cumpla con sus competencias".

Fuentes del PP acusan al Gobierno de intentar "salvar la cara" antes de la vista del Supremo. "Han esperado hasta el último día para mover ficha", señalan.

Pacto Europeo

En este contexto, la visita de la misión de la Eurocámara se cerraba colocando el foco comunitario sobre la crisis migratoria española.

Zarzalejos subrayó que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo exige más coordinación entre niveles de gobierno y un reparto equitativo de responsabilidades. "España no está preparada. Si no actuamos ya, el pacto puede fracasar".

Los eurodiputados detectaron buena voluntad, pero litigios sin resolver. "Hay que cerrar estos conflictos. La respuesta debe ser estructural. Y debe implicar a todas las CCAA, según su capacidad objetiva de acogida", dijo Zarzalejos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya prometió que España sería prioritaria en el reparto de fondos, y propuso anticipar el reparto de menas en otros países de la UE. También el comisario europeo Magnus Brunner instó a España hace semanas a pedir más apoyo de Frontex y activar todos los fondos ya disponibles.

En el último mes, la llegada de pateras ha descendido, pero el Gobierno canario advierte de que "ha sido por la meteorología, la mar picada ha frenado las salidas".

Del mismo modo opinaban los eurodiputados, antes de salir a Bruselas: "Sabemos que en verano las llegadas se multiplicarán", alertó Zarzalejos. "Frontex debe estar preparada. Y para eso, hace falta voluntad política".