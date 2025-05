La expresidenta de Adif se niega a responder en el Senado sobre Jésica por estar investigada: "Siento hacerles perder tiempo"

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, porque está investigada en el Tribunal Supremo por enchufar a Jésica Rodríguez (amiga de Ábalos) en las empresas públicas Ineco y Tragsatec,

"Como saben estoy inmersa en un procedimiento judicial en calidad de investigada", ha explicado Pardo de Vera al comienzo de la sesión, "me voy a acoger a mi derecho a no declarar por respeto al procedimiento judicial".

"Créanme que me encantaría declarar", ha asegurado, "pero mis abogados creen que podrían vulnerarse mis derechos si me adelanto al procedimiento judicial. Me encantará volver cuando el procedimiento judicial haya aclarado mis responsabilidades".

Por ello, apenas han logrado arrancarle alguna respuesta los senadores Alejo Miranda de Larra (PP) y Mari Mar Caballero (UPN), que han preguntado a Pardo de Vera tanto por la contratación de Jésica Rodríguez, como por el contrato de 12,5 millones de euros en mascarillas que, durante su etapa como presidenta de Adif, adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama corrupta del caso Koldo.

"Siento hacerles perder el tiempo", ha dicho Pardo de Vera para justificar su silencio ante las preguntas de los grupos de la oposición.

El senador del PP Alejo Miranda de Larra ha interpretado esta actitud denunciando que la expresidenta de Adif ha optado por "callar y tapar" ante el escándalo de corrupción en el que se ha visto inmersa.

