El PSOE se resiste a expedientar a la fontanera de Ferraz alegando "que actuaba en su nombre, no en el del partido"

En el PSOE casi nadie conoce a Leire Díez Castro. No trabaja ni ha trabajado para el partido y todo lo que ha hecho, lo ha hecho "en su nombre, no en el del partido". Esa es, al menos, la versión oficial de Ferraz.

A pesar del daño reputacional que está suponiendo para los socialistas, el PSOE se sigue resistiendo a expedientar a la presunta fontanera de Ferraz que se ha hecho famosa por intentar desacreditar a un teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil.

Patxi López, el portavoz parlamentario, es de los pocos que admite conocer a Leire Díez: "Sí, la conozco como militante socialista", dijo este martes. "Y si lo que se publica es cierto, es absolutamente rechazable".

Pero según explican fuentes tanto de Ferraz como del Gobierno, no está previsto llevar a cabo ningún tipo de actuación contra ella.

Las informaciones que se han ido publicando hasta ahora demuestran que Leire Díez se reunió con un investigado por la Audiencia Nacional para pedirle información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas.

Balas es el jefe del departamento responsable de las pesquisas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, así como de los casos de José Luis Ábalos y Koldo García.

La fontanera también se ofreció ante el empresario Alejandro Hamlyn a conseguirle un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía si le proporcionaba información comprometedora de Balas.

Incluso, según ha publicado este diario, Díez se reunió el pasado mes de febrero con Ábalos y Koldo para coordinar las estrategias de ambos contra la UCO.

Según ha explicado ella misma, todas estas actuaciones son en nombre propio, para hacer un reportaje de investigación, y no en nombre del PSOE.

Leire Díez, periodista de formación, es militante del PSOE, ha sido teniente de alcalde en un pequeño pueblo de Cantabria y ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas públicas. Ha sido jefa de prensa de la empresa Enusa y directora de Relaciones Institucionales de Correos.

Los estatutos

Según los estatutos del PSOE, actualizados en su pasado congreso federal de Sevilla, puede suponer una falta grave o muy grave "la mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido" y si inflige un daño "a la imagen de los intereses del PSOE".

Aunque actuara por cuenta propia y no en nombre del PSOE, parece que está dañando la imagen del partido. En Ferraz, sin embargo, no quieren iniciar ningún tipo de expediente. Tampoco explican el porqué.

En el partido se escudan en que no pueden decir si es o no militante (sí lo es, pero por protección de datos no lo pueden confirmar) y aseguran que no la conocen y que no tienen responsabilidades sobre lo que hizo.

"No la hemos escuchado hablar en nombre del PSOE y no tenemos que responder por alguien que no trabaja aquí, ni ha trabajado antes", dice un alto cargo del partido.

Sin embargo, hay fotografías de Díez entrando y saliendo de la sede de Ferraz.

La actitud del partido contrasta con la mantenida con José Luis Ábalos. En febrero del año pasado, el PSOE le exigió su escaño por su "responsabilidad política" en el caso Koldo. Como no accedió y pasó al grupo mixto, se le abrió un expediente disciplinario.

Si bien es cierto que el expediente todavía no ha concluido y está congelado, la actuación del partido fue inmediata, en un momento en el que todavía no se conocían los detalles actuales. De Leire Díez hay grabaciones desde el primer momento.