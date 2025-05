Por primera vez desde 2020, los cuatro ministros peor valorados del Gobierno de coalición han sido nombrados por el PSOE

Algo ha cambiado esta legislatura. Por primera vez desde 2020, los cuatro ministros del Gobierno de coalición peor valorados por los ciudadanos corresponden a la cuota del PSOE, según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Se trata de Diana Morant (Ciencia y Universidades), Ana Redondo (Igualdad), Fernando Grande-Marlaska (Interior) e Isabel Rodríguez (Vivienda), que ocupa el último lugar con una nota de 1,8 puntos en la escala del cero al 10.

El nuevo titular de Economía, Carlos Cuerpo, que rehúye la refriega política y ha logrado transmitir una imagen de solvencia técnica, es el único de los 22 ministros que logra un aprobado: los encuestados le otorgan un 5,2.

En segundo lugar se sitúa la ministra de Defensa, Margarita Robles, con un 4,7. Se ha mantenido en el cargo desde el primer gabinete de Sánchez, nombrado en junio de 2018, y desde entonces acusa un cierto desgaste en su imagen.

Obtuvo su mejor valoración en la encuesta de enero de 2021 (un 6,8) y, dos años después, en enero de 2023, conservaba un aprobado alto (5,8). En estos momentos, pierde el aprobado y cae hasta los 4,7 puntos.

Ha cedido al presidente Pedro Sánchez para defender el plan de rearme de 10.471 millones de euros exigido por la OTAN, que rechazan todos los socios del Gobierno.

El tercer ministro mejor valorado es el titular de Agricultura y Pesca, Luis Planas (aunque suspende con un 4,5), que ha logrado mantener su tono conciliador en medio de la política de polarización y sobresaltos del actual mandato.

Su actual reto es la amenaza de aranceles de Trump, que penalizará la exportación de productos españoles a EEUU, si no hay acuerdo de última hora.

En la pasada legislatura, los ministros designados por Unidas Podemos ocupaban sistemáticamente los cuatro últimos puestos de la tabla.

En la encuesta de SocioMétrica de enero de 2021, estos puestos correspondían a Alberto Garzón (2,3), el vicepresidente Pablo Iglesias (2), Irene Montero (recibía un 1,8, pese a que aún no había entrado en vigor la ley del sólo sí es sí, que sacó de la cárcel a más de un centenar de violadores y redujo la pena a más de 1.200) y Manuel Castells (1,5).

Tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, en marzo de 2021, pasó a ocupar su puesto entre los ministros peor valorados su sucesora al frente del Ministerio de Derechos Sociales y nueva líder de Podemos, Ione Belarra.

En cambio ahora los ministros de Sumar logran mejorar este resultado, mientras que los cuatro últimos puestos corresponden a ministros del PSOE.

El Gobierno sostiene que la Ley de Vivienda (que impulsó Podemos) funciona y exige a las comunidades autónomas del PP que apliquen el límite de precios previsto para las zonas pensionadas.

Pero todos los estudios del sector indican que, allí donde se ha aplicado esta norma (hasta ahora en Cataluña y en algunos grandes municipios del País Vasco), se ha reducido drásticamente la oferta de alquiler, por lo que a las familias les resulta mucho más difícil acceder a una vivienda.

Lo cierto es que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, es la peor valorada del Consejo de Ministros: el 71% de los encuestados suspende su gestión y sólo el 15% la aprueba. Recibe un 1,8 de nota.

Sólo ligeramente por encima de ella se sitúa Fernando Grande-Marlaska (2,4), que desde septiembre de 2022 se sitúa en los puestos de cola y arrastra mil polémicas: desde la muerte de decenas de inmigrantes en la verja de Melilla en 2022 al asesinato de varios guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate.

La tercera ministra peor valorada es la titular de Igualdad, Ana Redondo, que se ha visto desautorizada por su propio partido respecto a las políticas LGTBI.

Según la encuesta de SocioMétrica, los ciudadanos también desautorizan la campaña de derribo que, como nueva líder del PSOE de la Comunidad Valenciana, Diana Morant (obtiene un 2,6) ha puesto en marcha contra Carlos Mazón por la dana.

El presidente Pedro Sánchez ha designado a cinco miembros de su Consejo de Ministros como nuevos barones regionales del partido, para preparar el asalto a los bastiones autonómicos del PP.

Pero los elegidos no se encuentran entre los mejor valorados: casi todos ocupan la parte inferior de la tabla.

La ministra portavoz y nueva secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ocupa el puesto número 10, con una nota de 3,1 puntos. El 62% de los encuestados suspende su gestión y sólo el 28% la aprueba.

Idéntica nota (3,1) recibe la vicepresidenta de Hacienda y nueva líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero. El 64% suspende su gestión, sólo el 28% la aprueba.

Pese a que Montero ha multiplicado su presencia en Andalucía, las encuestas auguran que Juanma Moreno ampliará su mayoría absoluta en la próxima cita electoral, prevista para la primavera de 2026.

Más abajo, en el puesto 14, se encuentra Óscar López, ministro de Transformación Digital y ariete del Gobierno contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Suspende con un 3.

A continuación, en el puesto 15, se sitúa el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, reelegido líder del PSOE canario y encargado de gestionar el traslado de los menas a la Península (27 a Cataluña y 700 a Madrid). También suspende con un 2,9.

A diferencia de lo que ocurría en la anterior legislatura, los cinco ministros de Sumar han logrado colocarse mejor. De ellos, el mejor valorado es el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que recibe un 3,6. El 52,8% suspende su gestión.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha cedido la dirección de Sumar, ocupa la posición número 6, también con un suspenso (3,3).

El 62% de los encuestados suspende su gestión, mientras sigue enzarzada en sacar adelante su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral, que cuenta con el rechazo de Junts.

Seis puestos más abajo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, procedente de los Comunes y valor emergente en el proyecto de Sumar. Los ciudadanos le otorgan un 3, según la encuesta de SocioMétrica.

Hay que descender al puesto número 17 para encontrar a la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García.

Recibe un 2,7 y el 65% rechaza su gestión. No es un buen augurio para sus pretensiones de enfrentarse a Ayuso en las elecciones madrileñas.

Justo detrás, la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, cuota de Izquierda Unida (IU), que lanzó el globo sonda de rebajar a los 16 años la edad mínima para votar. Antes fue teniente de alcalde de Rivas-Vaciamadrid, uno de los últimos bastiones del PCE. Los ciudadanos le otorgan un 2,7.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.812 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 19 a 22 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.