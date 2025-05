El Gobierno, en tromba contra la juez que lleva a juicio al hermano de Sánchez: "Bulo de la ultraderecha", dice Montero

Tres ministros del Gobierno han criticado este viernes la decisión de la juez Beatriz Biedma de llevar a juicio a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño. El titular de Justicia, Félix Bolaños, la vicepresidenta primera María Jesús Montero y la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, han cargado contra la magistrada de Instrucción del Juzgado nº3 de Badajoz en varias intervenciones ante los medios.

Bolaños ha sido el primero en valorar el último paso en la investigación al hermano del presidente del Gobierno y al líder socialista extremeño en un canutazo con los periodistas antes de participar en la Comisión de Justicia del Senado. El también ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes ha asegurado que la apertura de juicio contra Gallardo "es una resolución sorprendente" y "no es habitual" que se adopte esta medida "sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial".

En este sentido, Bolaños ha apuntado que "las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes (...) y menos sin conocer la decisión de la Audiencia Provincial". El ministro de Justicia ha indicado a los periodistas que desde el PSOE "vamos a confiar en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que el procedimiento vaya por los cauces legales".

Félix Bolaños este viernes durante su intervención en la Comisión de Justicia del Senado. J.P.Gandul Efe

Más dura en sus críticas ha sido María Jesús Montero, que ha expresado en un acto en Huelva que la investigación al hermano de Sánchez está basada en "un bulo, una mentira" y una estrategia para "atacar al entorno del jefe del Ejecutivo" por parte de la "ultraderecha". A este respecto, la ministra de Hacienda ha remarcado que, cuando David Sánchez aspiraba al puesto de trabajo que se investiga en la Diputación de Badajoz, su hermano "no tenía en ese momento ninguna función institucional" y "no era presidente del Gobierno".

Además, Montero ha defendido que el investigado reunía "un currículum que lo acredita" como adecuado para aspirar a dicho puesto, para lo que reunía "los complementos necesarios para poder desarrollar" la tarea asociada al mismo. Asimismo, ha incidido en que la derecha y la ultraderecha buscan que "todos los días" haya "pseudoinformaciones y pseudoinvestigaciones" para "intentar denostar al contrario, para intentar deshumanizarlo, desprestigiarlo, dar una imagen que no se corresponde con la realidad".

"Se inician investigaciones que, antes de que lleguen a una sentencia, ya han hecho un recorrido en la prensa en la que se trata de atacar, de deshumanizar a la persona del presidente" del Gobierno, "que es la que está en el foco de esa agresión, utilizando su entorno, algo que no había ocurrido nunca en este país".

La tercera integrante del Gobierno en cargar contra la juez Beatriz Biedma ha sido Isabel Rodríguez, que ha denunciado que "no habría caso" si no fuera por la relación familiar de David Sánchez con el presidente Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha dicho que "este caso nunca hubiera llegado a la Justicia de no ser quien es y de no haberse emprendido por este tipo de organizaciones, que se deben a los intereses de los partidos de la ultraderecha como claramente queda constatado".

Tras insistir nuevamente con que "si David no se llamara Sánchez de apellido, aquí no habría caso", Rodríguez ha apelado a la inteligencia de la ciudadanía, recordando que cuando ocurrieron los hechos investigados Pedro Sánchez "ni siquiera era presidente del Gobierno".

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, se ha limitado a comentar ante los medios durante la inauguración de una jornada en Madrid sobre los derechos laborales de los jóvenes que "no entro en causas judiciales" y ha pedido "que la Justicia siga su curso".

Confianza de Ferraz

Sobre el caso de Miguel Ángel Gallardo, Bolaños ha defendido que el aforamiento significa "simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad y, por tanto, la decisión del líder del PSOE de Extremadura de formar parte de la Asamblea para hacer oposición al Gobierno de Extremadura es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo".

El ministro de Justicia no ha querido entrar en el "debate jurídico" sobre cuándo se produjo el aforamiento. "Lo que sí sé y eso es un hecho absolutamente objetivo es que él tiene la acreditación de diputado desde el miércoles", ha rematado el ministro.

Isabel Rodríguez también ha tenido unas palabras de respaldo para Gallardo y ha calificado como "legítima" la entrada de Gallardo en la Asamblea de Extremadura, dejando su cargo como presidente de la Diputación de Badajoz. En su opinión, lo hace por "defender los intereses de los extremeños" y la posición del PSOE frente al Gobierno de la 'popular' María Guardiola.

La titular de la cartera de Vivienda ha detallado que desde Ferraz van a esperar a los pronunciamientos tras el juicio para tomar una posición al respecto, aunque por el momento considera que se están cumpliendo las normas establecidas en los estatutos de su partido.