La compra de armas a Israel divide otra vez al Gobierno: Sumar exige un embargo 'real' tras descartarlo Defensa

Israel vuelve a ser un elemento de tensión que parte en dos al Gobierno de coalición. Desde Sumar exigen al PSOE que sea "coherente" y que apoye un embargo de armas real y, para presionar, el espacio de Yolanda Díaz se ha unido a ERC, Bildu y Podemos.

El Congreso de los Diputados votó este martes a favor de tramitar una ley que obligaría a España a romper todo tipo de relación comercial con la industria militar Israelí. La norma fue registrada por Sumar, Podemos y el BNG y acabó contando, finalmente, con el apoyo del PSOE.

Sin embargo, esta prohibición es prácticamente imposible de llevar a cabo por la fuerte dependencia tecnológica que España tiene de Israel, en concreto de muchos componentes y sistemas utilizados por las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales.

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron este miércoles que no podía haber un embargo "total", algo que podría ser interpretado como una desautorización a lo defendido por el PSOE en sede parlamentaria.

Las decisión de Defensa no gustó en Sumar. Según explican desde la coalición de Yolanda Díaz, el embargo total "es cuestión de voluntad política y de ser consecuentes" con lo que se ha votado en el Congreso de los Diputados.

La votación del martes implicó sólo la toma en consideración y el PSOE podría bloquear su tramitación, guardándola durante meses o incluso años en un cajón de la Cámara Baja. Es lo que ya hace con algunas leyes incómodas o para las que no tiene suficientes apoyos.

Para intentar evitar esta situación y presionar al PSOE, Sumar se unió este miércoles a socios del Gobierno como ERC, Bildu, BNG y Podemos, y firmaron un escrito remitido a la Mesa del Congreso para aceptar que la ley se tramite de urgencia.

La Mesa tiene que pronunciarse a favor y no deja de quedar en manos del PSOE, que tiene tres votos. Sumar no puede contar con el PP y con Vox, que están en contra de la norma, pero sí le sirve para presionar a los socialistas para que den un paso más en la dirección del embargo.

El hecho de que se tramite de urgencia tampoco significa que no pueda acabar varada, pero al menos serviría para acumular otro punto a su favor.

En Podemos desconfían por completo del Ejecutivo, tanto del PSOE como de Sumar, y piden que si hay voluntad política se celebre un Consejo de Ministros extraordinario que apruebe el embargo vía real decreto.

Desde el PSOE lo descartan, mientras fuentes de Sumar piden que el asunto se centre en sacar adelante la proposición de ley, que es para lo que se ha logrado "luz verde".

Dificultad para hacerse real

Israel se está convirtiendo estos últimos meses en la gran arena de las relaciones entre la izquierda. Desde Moncloa se está endureciendo el discurso contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu y se han dado pasos para intentar liderar una oposición europea.

Sumar y Podemos, por su parte, están librando una batalla por abanderar la causa palestina. Tanto, que tiene ecos en la coalición de Gobierno: a finales del pasado abril se desató una crisis a causa de la compra de balas a Israel.

La proposición de ley del embargo fue a resultas de esa compra de balas, y Sumar ha llegado a llevar a la Audiencia Nacional, aunque sin suerte, a su socio de Gobierno por el tránsito de armas con destino a Israel.

Pero más allá de los gestos, lo cierto es que el embargo tiene pocos visos de prosperar. Desde el Ministerio de Defensa explicaban este miércoles que, por ejemplo, hay material de toda la OTAN que utiliza tecnología israelí o que hay componentes concretos que son israelíes y que sin ellos las armas españolas no funcionarían.

La dificultad radica también en que el embargo es a toda la industria militar, no a la compra concreta de armas.

Sin embargo, a Sumar no le basta con meter en cintura al PSOE. En el debate del martes, Junts ya avisó que no iba a permitir que se use como "arma política" y mostró su disposición a enmendar la norma.

Si no se aceptan las enmiendas de Junts, la formación de Carles Puigdemont podría retirar su apoyo y la norma moriría en la siguiente votación.