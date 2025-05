El audio de la exnovia de Aldama apuntala el convicción del PP de que hubo sobornos en el rescate de Air Europa

Los audios de la exnovia de Víctor de Aldama publicados a lo largo del fin de semana por EL ESPAÑOL, según los cuales "Pepe" Hidalgo entregó a Koldo García una bolsa de deporte con 500.000 euros en metálico, destinados a José Luis Ábalos, apuntalan las sospechas del PP de que el rescate millonario de Air Europa se desbloqueó mediante el pago de sobornos.

"Me vais a costar más de lo que voy a recibir", se lamentó tras efectuar aquel pago el expresidente del grupo Globalia, según la nueva grabación de Leonor González Pano desvelada por este diario el domingo.

La que fuera pareja de Aldama en su juventud ha explicado que los dueños de Air Europa estaban molestos porque tenían que pagar a Ábalos cada vez que necesitaban realizar alguna gestión ante el Gobierno.

"Por esto Sánchez calló cuando Feijóo le preguntó por el rescate de Air Europa y seguimos sin una explicación lógica sobre las irregularidades", ha indicado sobre estas informaciones la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; "los indicios son claros: la rapidez y el interés del Gobierno tuvieron un precio muy alto. Casi tan alto como el escándalo".

También se ha pronunciado este fin de semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL. A su juicio, "esta información es extraordinariamente relevante porque apuntala aún más las sospechas de que Sánchez y la banda del Peugeot están rodeados de corrupción".

"Sánchez está hasta el cuello y debería dar la voz a los españoles. Es inadmisible esta situación", consideró el alcalde de Madrid: "Pero no quiero engañar a nadie: Sánchez tiene un proyecto personal, pero no para los españoles. Su único objetivo es resistir. Y eso España no se lo puede permitir".

Por su parte, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha calificado de "escándalo" lo desvelado por EL ESPAÑOL.

"Que un empresario entregue medio millón de euros para dárselo a un ministro me parece un escándalo", indicaba Aguirre el sábado en otra entrevista, "porque a Air Europa, como a todas las demás líneas aéreas europeas, la tenían que rescatar igual. Muy mal el dueño de la empresa y muy mal el ministro por haber recibido ese dinero, si todo esto es cierto".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha mantenido su tónica de negarlo todo, como ha hecho con otras informaciones surgidas en torno al caso Koldo, pese a la abrumadora presencia de testimonios e indicios.

"La información de EL ESPAÑOL y el testimonio en el que la sustentan, en cuanto a lo que a mi persona se refiere, es temeraria y rotundamente FALSA (sic)", sostuvo Ábalos el viernes en las redes sociales.

Y consideró especialmente relevante que, en su declaración del 25 de febrero ante el Tribunal Supremo, Leonor González Pano "omitiese los graves hechos que hoy manifiesta en un medio. Porque, en efecto, se trata de otra MENTIRA más".

Aunque la declaración de González Pano en aquella ocasión estuvo centrada en otros aspectos del llamado caso Koldo, y no en el rescate de Air Europa.

Pero el exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE aprovechó el viernes la información de EL ESPAÑOL para lanzar un largo alegato sobre los escándalos que le rodean. Y lo hizo recurriendo a la tesis de los "bulos que amenazan la democracia", idéntica a la que el Gobierno esgrime en similares circunstancias.

"Desmentir bulos cada día es agotador, tener que desmentirlos a cada rato es una cruzada extenuante pero no queda más opción", escribió Ábalos en las redes sociales, "esta difusión masiva de FakeNews es una de las mayores amenazas contra la democracia y hay medios que son los menos legitimados para ser refugio de una información veraz cuando su patrono es uno de los grandes hacedores del bulo del #11M, uno de los más despiadados de la historia de nuestro país".

La exclusiva de EL ESPAÑOL ha tenido una amplia repercusión en todas las televisiones nacionales, durante el fin de semana. No así en la principal televisión pública, tal como han denunciado los profesionales de la Plataforma TVE Libre.

"El telediario de TVE censura la última denuncia del caso de Ábalos y Koldo. Lo que hace RTVE es

⁩ es manipulación por ocultación de la exclusiva de ⁦⁦EL ESPAÑOL", indicó el viernes esta plataforma.

Distintos portavoces del PSOE han intentado descalificar la noticia, explicando que el Gobierno se vio obligado a rescatar a las principales compañías aéreas y cadenas hoteleras durante la pandemia, debido a las pérdidas multimillonarias que sufrían debido a su parón de la actividad.

Pero el rescate de Air Europa fue único por la premura con la que se tramitó (tan sólo 70 días) como por su elevada cuantía económica (un total de 475 millones de euros públicos), la más alta del sector, que la SEPI fraccionó en dos préstamos para eludir el control de la UE:

Además, la investigación desarrollada por la UCO, en el seno del caso Koldo permite reconstruir toda la secuencia de contactos que se produjeron entre Javier Hidalgo, el empresario Víctor de Aldama, el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, para acelerar y desbloquear el rescate.

EL ESPAÑOL ha desvelado ahora un dato crucial, la entrega de al menos 500.000 euros en metálico que el patriarca de la compañía, "Pepe" Hidalgo, dio a Koldo, para pagar los servicios de José Luis Ábalos en la operación. Y según la exnovia de Aldama, no fue el único pago efectuado para desbloquear decisiones del Gobierno que afectaban a la compañía.

Las acusaciones populares personadas en el caso Koldo estudian ahora pedir al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investigue los nuevos datos revelados por EL ESPAÑOL sobre el rescate de Air Europa.