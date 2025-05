Almeida: "Rescatar Air Europa por 500.000€ apuntala que Sánchez y la banda del Peugeot están rodeados de corrupción"

José Luis Martínez Almeida (Madrid, 1975) ha vivido estas fiestas del patrón de Madrid, San Isidro, con una agenda más apretada que de costumbre. Entre viajes institucionales, el regidor del Ayuntamiento de la capital de España capea temporales políticos nacionales y locales sin despeinarse.

Quienes le conocen dicen de él que es un hombre de talante dialogante. Debe de ser por eso que no se le caen los anillos para entregarle el pregón a una estrella del Real Madrid, Dani Carvajal. ¡Y eso que es el político más "ferviente y declarado" colchonero del panorama nacional!

Tampoco le cuesta reconocer que, en el escenario nacional, el Partido Popular pacta con Vox cuando debe hacerlo y le cierra la puerta "cuando vienen con chantajes". En el único sitio donde no pacta y reconoce sus derrotas es en casa. "El nombre del niño, alcalde, ¿cuál va a ser?", se cuela como a traición en plena entrevista política de fondo. "Eso debe preguntárselo a mi mujer".

Ahora que en todos los corrillos del PP se habla del congreso de julio en Madrid, donde ejercerá de anfitrión junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde dice no envidiar la tarea que Alberto Núñez Feijóo tiene por delante presentándose como la alternativa a Pedro Sánchez.

Advierte Almeida de que es cuestión de "picar piedra" y "respetar los trámites de la democracia". Sobre si habrá adelanto electoral o no —uno de los motivos esgrimidos por el líder para "el congreso de la puesta a punto"—, el alcalde motero responde (una vez más) con retranca: "Ningún político decente estaría en condiciones de agotar esta legislatura".

Alcalde, parece ser que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una máxima: "Si no polarizamos, estamos muertos"...

Nadie puede tener dudas de que quien dice en su debate de investidura que hay que "levantar un muro" entiende que la polarización es el camino para hacer política. Y eso es lo que nos está pasando en España. Por eso, cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente va a tener numerosísimas tareas por delante, pero la más importante, a mi juicio, va a ser reconstruir la fractura social que hay en estos momentos.

Es fundamental recuperar los márgenes de convivencia que nos dimos los españoles, que son los que nos han permitido mejorar. Nuestras bases de convivencia nunca se vieron tan afectadas como ahora. Por eso, tenemos que denunciar la polarización del Gobierno de Sánchez y buscar la convivencia.

¿Por qué está fracturada la convivencia social? Es una cuestión de panorama político, de gestión...

Mientras no desaparezca el sanchismo habrá polarización. Tan sencillo como eso. El sanchismo, en definitiva, parte de la doctrina del dualismo. Aquí todo vale para permanecer en el poder y, para conseguir eso, hace falta fracturar la sociedad española.

Lo peor que ha hecho el PSOE desde que llegó Pedro Sánchez es renunciar a ser un partido mayoritario y convocar a las mayorías sociales. El PSOE de Sánchez ya no quiere ser un partido de mayorías, aspira a ser un partido de minorías, con otras minorías de bloqueo que le permiten gobernar. Y para ser un partido de minorías, hay que generar momentos de confrontación que te permitan movilizarlas.

Madrid es muchas veces ese elemento de confrontación para el presidente. Por lo menos, así lo denuncia Isabel Díaz Ayuso. ¿Usted nota que Pedro Sánchez ataca especialmente a Madrid, en este caso a la capital?

Sin duda. Pedro Sánchez entiende que tiene que señalar siempre culpables. Lo hemos visto con el apagón, lo vimos durante la pandemia y lo vemos prácticamente en cualquier actuación política. Y no hay modelo político más contrapuesto al de Pedro Sánchez que el de la Comunidad y el de la ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de mayorías sociales, porque tenemos mayorías absolutas frente a las minorías que tiene Pedro Sánchez.

En segundo lugar, desde el punto de vista de las políticas económicas y administrativas; las nuestras de liberalización y de simplificación. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de que en Madrid no se señala a nadie que piense diferente y Pedro Sánchez sí señala por pensar diferente.

"Pedro Sánchez no tiene ningún interés en que los españoles conozcamos la verdad del apagón"

Hablemos del gran apagón, han pasado varias semanas y todavía no se conocen las causas...

Ni se van a conocer.

Precisamente, usted ha dicho que el Gobierno las conoce, pero que las oculta.

Me ratifico.

¿En qué se basa para decir eso?

En que cuando un Gobierno dice que hay 750 millones de datos que analizar y que, cuanto menos, tardará seis meses en hacerlo... es obvio que no tiene ningún interés en que los españoles conozcamos la verdad. No es necesario analizar 750 millones de datos, no es necesario tardar seis meses y no es necesario crear una comisión dependiente de tu vicepresidenta para saber lo que sucedió en España.

Además, me baso en un antecedente. Si en España no sabemos el número de muertos que hubo en la pandemia, ¿por qué nos va a contar Pedro Sánchez cuáles fueron las causas del apagón?

Ahora nos dirá que las causas están claras.

Para mí, es una certeza que las causas del apagón están directamente relacionadas con la política energética que ha seguido Pedro Sánchez desde que es presidente. Por eso, él no puede decirle a los españoles que su política energética ha sido determinante en las causas del apagón.

El Gobierno jamás va a reconocer en público lo que pasó y espera que el paso del tiempo diluya todo para evadir responsabilidades. ¿O no nos acordamos de cuando, durante la pandemia, nos prometió a los españoles que haría una comisión de investigación para averiguar exactamente qué es lo que había sucedido?

Se van a crear dos comisiones de investigación, una en el Senado que controla al PP, y otra en el Congreso, que controlan el PSOE y sus socios. ¿Se van a llegar a conclusiones diferentes? Si no queremos polarizar, estamos perdidos, porque tiene toda la pinta de que eso va a ser polarización institucionalizada.

Tengo claro que en la comisión de investigación en el Senado se va a llamar a todos los perfiles, y que se va a dejar que se pueda preguntar todo lo que se considere conveniente. Y estoy seguro de que en el Congreso, cuando sea necesario, la presidenta no permitirá que esa comisión pueda llegar hasta el final. Así que serán los españoles los que tengan que juzgar. Entiendo la sospecha que pueda haber porque se creen dos comisiones, pero vamos a ver cuál es el trabajo que hacen.

¿Qué opinión le merecen los 'wasaps' personales de Pedro Sánchez que se están filtrando? ¿Considera inadecuado que se conozcan esas conversaciones?

Demuestran la forma que tiene Sánchez de conducirse en la política: no admite ni una crítica, desprecia a sus compañeros y les ataca o amenaza. Escucharles ahora hablar de “delito” por la publicación de esos mensajes me produce cierto sonrojo. El sanchismo ha utilizado mensajes de este tipo en el pasado.

Lo importante es no perder de vista que este Gobierno está cercado por la corrupción y que resulta inverosímil que Sánchez no estuviera al tanto de las corruptelas de la banda del Peugeot.

⁠EL ESPAÑOL ha publicado un testimonio que asegura que Koldo recibió 500.000 € para pagar a Ábalos por el rescate Air Europa. Parece que se cierra el círculo...

Es un suma y sigue, y es gravísimo. Esta información es extraordinariamente relevante porque apuntala aún más las sospechas de que Sánchez y la banda del Peugeot están rodeados de corrupción.

Sánchez está hasta el cuello y debería dar la voz a los españoles. Es inadmisible esta situación. Pero no quiero engañar a nadie: Sánchez tiene un proyecto personal, pero no para los españoles. Su único objetivo es resistir. Y eso España no se lo puede permitir.

Usted ha hablado muchas veces de "corrupción" para atacar a la oposición...

No lo he dicho yo, lo han dicho los tribunales. Es llamativo que parece que estamos hablando de un caso aislado, y no lo es. La mano derecha de Pedro Sánchez en el partido y en el Gobierno, quien conduce su coche durante las primarias junto con Koldo, son protagonistas de una gigantesca trama de corrupción de la cual Pedro Sánchez en absoluto es ajeno.

¿Quién se cree que José Luis Ábalos puede hacer eso, como secretario de Organización y como ministro de Fomento, sin que el presidente supiera nada? Y entonces, ¿por qué lo destituyó? ¿Por qué le deja repetir, como aforado, en las listas al Congreso?

Me la pone usted como a Fernando VII... ¿alguien se cree que Luis Bárcenas hiciera lo que hizo sin que Mariano Rajoy lo supiera? ¿Y por qué le mandó aquel 'wasap'?

Hay una diferencia sustancial con el caso de Bárcenas: los tribunales han hablado y, frente a todos aquéllos que defendían que Mariano Rajoy había percibido algún tipo de sobresueldos, no se ha acreditado absolutamente nada. Por eso es diferente.

Otra diferencia es que Bárcenas ya estaba en prisión preventiva, y con Ábalos sólo hay sospechas. Fundadas y "poderosas", como dice el juez Puente, pero sospechas.

Aquí lo que hay es que quien le conducía el coche a Pedro Sánchez ha sido imputado como miembro de una organización criminal y que el presidente le ha otorgado su manto de protección. Es cierto que le cesó por causas que en aquel momento no se entendieron, pero también que le sigue protegiendo, permitiéndole ser aforado...

Aparte de eso, que yo sepa, ni la mujer de Mariano Rajoy, ni el hermano de Mariano Rajoy han sido imputados por delitos que están directamente relacionados con su condición de mujer o de hermano del presidente del Gobierno.

Da por hecho que Sánchez debía conocer los movimientos del ministro en Transportes. Pero dudo mucho de que usted conozca al dedillo todas las partidas que maneja cualquiera de sus concejales...

Lo diré de otra manera. Si yo tuviera un Ábalos en mi gobierno, no repetiría en mi lista electoral. No sólo le hubiera cesado, sino que no hubiera repetido en mi lista electoral y lo más probable es que yo directamente lo hubiera denunciado. Y Pedro Sánchez no hizo nada de esto.

El problema no es que José Luis Ábalos pudiera incurrir en determinadas conductas. Es que no estamos hablando de cualquier ministro, sino de su mano derecha en el Gobierno y en el partido, de la persona que conducía el Peugeot de Pedro Sánchez.

Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, tiene 'wasaps' con Víctor de Aldama. ¿Hasta dónde llega la 'trama Koldo' en el PSOE de Madrid?

El PSOE en Madrid no sólo es un partido perdedor, sino que es un partido que ha decidido que va a perder desde la corrupción. Tienen a Óscar López, que era jefe de gabinete de Sánchez, siendo parte determinante en lo que fue la filtración del correo electrónico de la Fiscalía, junto a Pilar Sánchez Acera, como su mano derecha.

Y por otro lado, tiene a Reyes Maroto, que está en el epicentro de las tramas de corrupción de Ábalos y de Aldama. Ministra durante la trama de hidrocarburos, wasaps con Aldama... ¡Y el tema de Air Europa! Porque también estaba presente en todos los tejemanejes que condujeron a ese rescate.

Precisamente, ellos son la estrategia de Pedro Sánchez para recuperar la Comunidad de Madrid.

A mí esto me parece sorprendente. Es decir, Pedro Sánchez ha esbozado un discurso muy difícil de comprar, salvo para los que son muy sanchistas.

Le dijo al PSOE: "Perdisteis las elecciones autonómicas y vamos a mandar a los míos, porque yo soy una marca ganadora". ¿Hay alguien que piense que una marca del sanchismo va a ganar en Madrid? ¿Hay alguien que piense que Óscar López y Reyes Maroto, por ser enviados de Pedro Sánchez, van a ganar en Madrid? En las municipales y autonómicas, Madrid derrotó al sanchismo.

Oiga, ¿entonces es una estrategia suicida adrede?

Pedro Sánchez no es una marca ganadora. Envía a Óscar López a Madrid, a María Jesús Montero a Andalucía, a Pilar Alegría a Aragón... Está diseñando el post-sanchismo para atrincherarse en el Partido Socialista. Pretende ser su propio sucesor y, por eso, envía a sus ministros a los territorios. No hay otra explicación, porque la marca sanchista en España no es ganadora, por mucho que él pretenda vendernos lo contrario.

Enviando a sus ministros manda, además, un mensaje: el PSOE no es ni independiente, ni autónomo, ni soberano. Es de Pedro Sánchez y así lo demuestra.

"⁠⁠Tenemos que estar preparados para que Sánchez agote la legislatura aunque, en estas circunstancias, ningún político decente estaría en condiciones de hacerlo"

Esta entrevista se realiza en un lugar icónico para el Ayuntamiento, la vieja Plaza de la Villa. Ese lugar, para la Comunidad, es la Real Casa de Correos, donde el Gobierno quiere poner una placa 'antifranquista' para recordar que allí estuvo la Dirección General de Seguridad. ¿Acepta usted que la Ley de Memoria debe aplicarse de ese modo?

Las leyes están para cumplirse, pero la de Memoria Democrática tiene un vicio de origen, que fue pactada con Bildu. Fíjese en que no alcanza el año 1975 —que según el Gobierno es cuando comenzó la libertad y por eso están celebrando el cincuentenario del fallecimiento de Franco—, ¡alcanza el año 1983! Es insultante que Bildu nos imponga que la memoria democrática empieza cinco años después de la Constitución, dando a entender que la dictadura llega a 1983.

Pero usted lo ha dicho, la ley es ley...

...pero, más allá de eso, aceptar la vigencia de una ley no supone tener que aceptar la interpretación sectaria de la misma. En este caso, no es que quieran colocar una placa en recuerdo a los que fueron detenidos, torturados o fallecieron en ese edificio. ¡Eso nadie lo niega ni lo discute!

Lo que pretenden es asociar una marca —la dictadura— a un Gobierno democrático, el de Isabel Díaz Ayuso. ¡Homologar la ultraderecha a la presidencia legítima de la Comunidad de Madrid! La Real Casa de Correos tiene una historia mucho más amplia que ser la sede de la Dirección General de Seguridad. Por eso, entiendo perfectamente que Isabel se oponga a esa manipulación de la historia.

⁠⁠"Pedro Sánchez está diseñando el 'postsanchismo' para atrincherarse en el Partido Socialista. Pretende ser su propio sucesor y se presenta como una marca ganadora"

¿Le queda a la capital alguna calle por cambiar de nombre en aplicación de la Ley de Memoria? Se me ocurren los falangistas hermanos García Noblejas, los Caídos de la División Azul...

...no. Según la Justicia, no. Nosotros creemos firmemente en el Estado de derecho, y por eso, en la campaña electoral de 2019, ante la polémica surgida por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, dijimos: 'Nosotros vamos a respetar lo que digan los tribunales'.

Entendíamos que había calles cuyo nombre había que cambiar, según la Ley de Memoria Histórica. Pero que había otras que no, y que se habían cambiado por una pura cuestión ideológica del anterior equipo de gobierno. Y ante eso, quién mejor puede resolver el dilema son los tribunales.

¿Y si ahora los tribunales dicen que la placa debe de estar en la sede del Gobierno de Ayuso?

Insisto: siempre estamos en el respeto al Estado de derecho. Aun así, nuestra postura desde el punto de vista político es clara. Lo que se quiere hacer es retorcer y manipular la historia de ese edificio para identificar al gobierno de Isabel con lo que sucedió en la dictadura.

Pedro Sánchez ya ha manifestado su intención de llegar hasta los comicios electorales del 2027 y gobernar hasta 2031. ¿Usted ve posible que agote la legislatura?

Mire, si uno se siente fuerte, no tiene que hablar del 2031, tiene que hablar del 2025. Cuando uno se siente débil, tiene que lanzar el mensaje de que va a permanecer y de que va a llegar hasta 2031. Si se sintiera fuerte de verdad, hablaría de lo que va a hacer mañana. Pero su margen de maniobra es muy limitado, por eso tiene que inyectar optimismo a los suyos hablando de 2031.

¿Y sabe cuál es el ejemplo de esto? Lo que pasó con Pallete en Telefónica. Es una vergüenza y es un escándalo que el Gobierno se permita llamar a un presidente del Ibex 35 al Palacio de la Moncloa para tomar esa decisión. En mi opinión, ése no es un mensaje de fortaleza, sino de debilidad. Con ese gesto, Sánchez quiere decir: 'No penséis que estoy acabado, soy capaz de llamar a Pallete un viernes a Moncloa y cesarle'... Es un mensaje de enorme debilidad, no de fortaleza. Cuando uno es presidente del Gobierno, se siente seguro y está consolidado, no habla de 2031, habla de 2025.

Entonces, ¿le ve llegando a 2027 o no?

Yo tengo unas encuestas razonablemente buenas que me dicen que en caso de que me presentara en el año 2027 (o si se celebraran elecciones municipales este 2025) los madrileños reforzarían la mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento. ¿Me ha oído hablar de 2027? No. Porque tengo la capacidad de actuar en 2025 y tendré la capacidad de actuar en 2026. Cuando tiene uno esa capacidad y ese margen de maniobra, no tiene por qué transmitir esos mensajes.

Alcalde, que usted aguante hasta 2027, con su mayoría absoluta en el Ayuntamiento, no está puesto en duda.

Acaba usted de dar la clave mucho mejor que yo. En una frase, usted acaba de clavar lo que yo estoy tratando de explicar. Como no hay ninguna duda de que yo voy a llegar a 2027, no tengo que hablar de 2031, tengo que hablar del 2025. Como con Sánchez sí hay dudas de que vaya a llegar a 2027, tiene que hablar de 2031 en un mensaje de falsa fortaleza y de debilidad real.

Insistimos entonces, ¿Pedro Sánchez va a agotar la legislatura?

Hará en todo momento lo que más le convenga. Tenemos que estar preparados para que agote la legislatura aunque, en estas circunstancias, ningún político decente estaría en condiciones de hacerlo. Y remarco esa expresión: 'ningún político decente'. Por tanto, si está en condiciones de agotar la legislatura, no será por el bien de España, sino por su bien personal.

Y entretanto, ¿qué se puede hacer? El PP tiene 14 presidentes autonómicos, de acuerdo, pero lo que cuenta es La Moncloa. Hay problemas de vivienda, precariedad laboral, apagones, trenes parados, corrupción... pero sigue Sánchez, ése que ustedes dicen que lleva a la destrucción de España. ¿Qué va a hacer el PP mientras? ¿Resignarse?

Entiendo que hablar del PP es muy atractivo. Y además, eso no nos debe pesar ni suponer una responsabilidad adicional. Somos el primer partido de España a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Sé que a muchos no les parecerá suficiente...

...aplicando el mismo argumento que usted esgrimía antes, si ustedes repiten tanto que son el primer partido de España, debe de ser porque se sienten débiles. Porque quien gobierna es Pedro Sánchez.

Gobierna Pedro Sánchez a un precio inasumible para España. Que conste, ningún presidente anterior del Gobierno lo hubiera sido al coste al que lo está haciendo él. Hay que valorar que el Partido Popular, a pesar del desgarro institucional que está causando Sánchez, es el primer partido de España, y eso es lo que nos debe dar confianza a todos.

Hay una multitud de españoles que, además, no necesariamente se identifican con todo nuestro ideario político y que no se resigna a que Pedro Sánchez pueda secuestrar nuestros principios democráticos para poder ser presidente del Gobierno.

Y aun así, lleva siete años en el poder.

A mí la gente me pregunta por la calle: '¿Cuándo nos vamos a librar de Pedro Sánchez?' Pero estamos en una democracia, y ahora mismo no hay una mayoría parlamentaria alternativa.

Pedro Sánchez no tiene un principio mínimo de decencia, pero tampoco hay una mayoría política alternativa. Lo que hay que hacer es transmitir a los españoles que sólo hay una salida a la degeneración de nuestro Estado social y democrático de derecho, y ésa es la del Partido Popular.

¿Y cómo se transmite eso? Les está costando...

No podemos ni resignarnos ni desesperarnos. Y no podemos tampoco someternos a lo que quieren desde el PSOE y Vox, que muchas veces se nos dice que es que si nos aprietan por un lado nos aprietan por el otro. Al PP sólo le tienen que apretar los españoles. A mí, lo único que me aprieta es convocar una amplísima mayoría de españoles para ser capaz de restaurar las bases de nuestra convivencia.

Nosotros tenemos que decirle a los españoles que la única salida real al sanchismo es el Partido Popular, y que tenemos como premisa restaurar la convivencia social, generar nuevamente las bases para convivir pensando diferente y unirnos en torno a un gran proyecto común, que es la España constitucional. Sé que es muy difícil y no le envidio la tarea a Alberto Núñez Feijóo, pero creo que es a quien le corresponde hacerla y que es el que mejores condiciones tiene para llevarla a cabo.

¿Y cree que lo va a conseguir? Pedro Sánchez dice que Alberto Núñez Feijóo nunca va a ser presidente del Gobierno.

A Pedro Sánchez lo echaron de su partido. No sé si tiene la legitimidad para decir qué es lo que se tiene que hacer o no la oposición. El presidente del Gobierno pretende darnos lecciones de todo, pero en este caso que usted me dice, él no es quién.

Mire, los militantes socialistas pensarán que ojalá Sánchez hubiera conseguido los resultados electorales de Feijóo en estos tres años. Él llega al Gobierno con una moción de censura fundamentada en una gran mentira... y no nos olvidemos, una moción de censura defendida por Ábalos. Nos enfrentamos a un personaje que dijo que no iba a pactar con los independentistas y lo hizo. Que dijo 'no voy a pactar con Bildu' y también lo hizo...

¿Por eso Alberto Núñez Feijóo nunca termina de decir si pactará o no con Vox?

Entiendo estos debates que tanto le interesan al PSOE y tanto le interesan a Vox. A nosotros no nos interesan, porque lo que queremos es debatir con los españoles de verdad.

¿Y usted cree que los españoles no quieren saber cuál es la postura del PP respecto a los pactos con Vox?

La postura del PP es que si tenemos que pactar con Vox, pactamos con Vox que haya gobiernos. Y si Vox decide que se va de esos gobiernos, que se vaya. Tan sencillo como eso. Es decir, los españoles saben que si el PP ha tenido que pactar gobiernos, lo hemos hecho; y que si el PP ha dicho 'por ahí no paso', Vox se ha ido de esos gobiernos.

Es decir, que nosotros no somos los que tenemos pactos con Bildu, ni los que tenemos pactos que nos obligan a ir a Ginebra a una mesa con un mediador salvadoreño. Nosotros pactamos con luz y taquígrafos, en España. Y si Vox decide chantajearnos, no nos tiembla el pulso. Si se tienen que ir, que se vayan. Es bastante más sincero y honesto esto que lo que está haciendo Sánchez con sus pactos.

"No hay ciudad en Europa que tenga tanta capacidad para construir vivienda asequible como Madrid"

Feijóo ha adelantado el ⁠congreso PP. ¿Está de acuerdo con la decisión? En la ponencia política, ¿debe entrarse en asuntos tradicionalmente espinosos para el PP como la eutanasia, el aborto, la jornada laboral...?

El PP es la única alternativa al sanchismo y Feijoó, el único líder capaz de proponer a los españoles un proyecto de país, un proyecto sensato, moderno y que nos permita revertir esta situación que es ya insostenible.

El Gobierno no gobierna, resiste. Ningún político decente hubiera sido presidente del Gobierno tras perder unas elecciones y pactando con un prófugo de la Justicia y con Bildu para mantenerse en Moncloa. Por eso, creo que Feijoó ha tomado la decisión correcta. España necesita un cambio y el PP es el único partido capaz de propiciarlo.

Madrid debe construir 40.000 viviendas al año, según los expertos, para hacer frente al gran problema de la vivienda. ¿Tiene la capital el peligro de convertirse en un maravilloso decorado en el que nadie puede vivir?

La vivienda es nuestro gran reto. Por eso, nosotros lo hemos denunciado y hemos reclamado la capacidad de que en Madrid se pudieran construir viviendas de manera masiva. Por primera vez en la última década, hay suelo para hacer 70.000 viviendas. Nunca ha sido tan fácil construir desde el punto de vista de trámites administrativos y burocráticos, y por ahí estamos buscando la solución. Además, gran parte de ellas no son vivienda libre, sino que tienen algún tipo de protección.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para tener más vivienda social y asequible. Madrid ha aumentado un 40% su parque de vivienda pública en los últimos cinco años, mientras en Barcelona ha decrecido un 2,75%. El Ayuntamiento ha invertido 850 millones de euros en políticas de vivienda en los últimos cinco años, y el Gobierno de España ha puesto 19 millones de euros en la ciudad de Madrid en ese tiempo. No hay ciudad en Europa que tenga tanta capacidad para construir vivienda asequible como Madrid.

El Ayuntamiento está soterrando parte de la A-5, creando una gran pasarela por encima de la M-30 a la altura de Ventas, sacando adelante Madrid Nuevo Norte... ¿Le queda algún gran proyecto por anunciar?

Lo que nos queda es completar. Hemos puesto en marcha todas las grandes medidas que habíamos anunciado en nuestro programa electoral.

En el ecuador de la legislatura, ¿prepara usted cambios en su gobierno?

No. Ya saben ustedes que soy partidario de la estabilidad de gobierno. Éste funciona. Fui el primer alcalde que no hizo un solo cambio de concejales durante la legislatura pasada. Los madrileños lo valoraron y por eso nos dieron mayoría absoluta.

Alcalde, está usted a punto de ser padre. ¿Nos cuenta cómo va a llamar a su primogénito? Isidro, como el patrón de la ciudad...

Eso hay que preguntárselo a mi mujer.

Ser padre a los 50, ¿le hace cambiar la manera de ver la vida?

Para mí, es una bendición. Siempre había querido tener una familia pero, realmente, con 48 años lo daba bastante por perdido. Así que es un agradecimiento y una felicidad enorme. Y, en segundo lugar, es una responsabilidad. Tengo una visión diferente a la que tendría siendo padre con 30, creo. Ahora mismo, me siento muy preparado para poder ser padre, para poder dar la educación que yo creo que los hijos merecen.

La pradera de San Isidro se ha convertido en una especie de Real de Sevilla, adonde cada vez más madrileños acuden con el traje regional. ¿Vestirse de chulos y chulapas es moda, o hay algo de nacionalismo madrileño ahí?

Hay tradición. Madrid no tiene sentimientos nacionalistas ni excluyentes. Es una ciudad acogedora y vibrante, donde todo el que viene se siente madrileño. Es una de nuestras señas de identidad. Ver en la pradera de San Isidro a los madrileños vestidos de chulapos y chulapas es un orgullo y un espectáculo maravilloso.

La última. Los católicos tienen un nuevo papa. Un agustino con raíces estadounidenses y una trayectoria de misionero en Perú. ¿Qué le parece... como católico que es usted y desde el punto de vista de la influencia que puede ejercer en el mundo de hoy?

Espero que este Papa nos siga iluminando en el camino de la fe. Sus primeras palabras a favor de la paz nos reconfortan a los que somos creyentes, y creo que a todo el mundo.