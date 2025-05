El Gobierno se retrasa ya cinco meses en los pagos al PNV por el polémico palacete de París y sigue ocultando el desembolso

El Gobierno se comprometió, a través del BOE, a pagar una "renta de mercado" al PNV para que el Instituto Cervantes de París pudiera seguir usando hasta 2030 un polémico palacete cedido a los nacionalistas.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, el Ejecutivo todavía no ha empezado a pagar el alquiler de dicho inmueble. Además, sigue ocultando a cuánto asciende el desembolso que el Gobierno hará a los nacionalistas vascos.

El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto con diversas medidas sociales. Entre ellas, incluyó la cesión al PNV del edificio que ocupa la biblioteca Octavio Paz del Cervantes de París y la compensación por la privación de otros dos inmuebles en las localidades de Noyon y Compans, ambas en Francia.

Eduardo Parra Europa Press Moncloa oculta los informes en que se basó para regalar al PNV el palacete del Cervantes y los edificios inexistentes de Francia

Los nacionalistas vascos llevan años reclamando que los edificios fueron comprados por el partido y que les fueron incautados en el contexto de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, aunque todavía no se han hecho públicos los informes que acrediten tal extremo.

Al margen de la polémica, el Gobierno incluyó en el decreto que el traspaso de la propiedad era "inmediato", pero que "el Instituto Cervantes podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030, abonando desde el 1 de enero de 2025 una renta de mercado" por su uso.

Aunque el decreto decayó en el Congreso de los Diputados, el PNV informó de que ya había registrado el inmueble a su nombre. Posteriormente, el Gobierno volvió a aprobar otro decreto con algunas de las medidas que había incluido en el primero, donde mantenía la textualidad en lo referido al palacete, y este sí fue aprobado en la Cámara Baja.

Este diario cursó dos peticiones de información pública, a través del Portal de Transparencia, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Memoria Democrática. Entre otras cuestiones, se solicitaba saber "a cuánto asciende el importe de la renta de mercado" que el Gobierno tenía que abonar al PNV por usar el edificio, sito en la avenida Marceau de la capital francesa.

La petición fue trasladada desde estos ministerios al de Exteriores, responsable orgánico del Instituto Cervantes, y la respuesta no ha despejado dudas: "Se informa de que no existe ningún contrato de alquiler que implique el uso del edificio en la avenida Marceau por parte del Instituto Cervantes y, por tanto, no hay renta de ningún tipo".

Esto significa que todavía, cinco meses después de que el BOE indicara que debía empezar a pagar el alquiler, no se está procediendo a ello. Según explican fuentes del PNV, esto se debe a que todavía no ha concluido el papeleo que conlleva formalizar el cambio de titularidad.

Sin embargo, estos meses no tienen por qué quedar sin abonar. Según las fuentes, se puede pagar de manera retroactiva y el pago no tiene que ser mensual, sino que puede usarse otra fórmula distinta.

Al margen de las cuestiones técnicas, ni el Gobierno ni el PNV están despejando la incógnita de cuánto dinero irá a parar a los nacionalistas vascos por esta cesión del Ejecutivo.

Se ocultan los informes

La renta de mercado no es el único detalle desconocido de este asunto. El Gobierno sigue ocultando los informes y expedientes en los que se basó para hacer estas concesiones inmobiliarias al PNV.

Además de ceder el palacete de París, tal y como publicó este diario en exclusiva, Moncloa pagó 3,8 millones de euros al PNV por la "privación de uso" de los dos edificios de Noyon y Compans. Son dos edificios que, además, ya no existen en la actualidad y cuyos terrenos ni siquiera pertenecían ya al Estado español.

Según el Ministerio de Hacienda, estos informes debería aportarlos el Ministerio de Memoria Democrática. Sin embargo, el departamento de Ángel Víctor Torres asegura que "no consta información al respecto" sobre la cesión y restitución de los tres inmuebles.

Lo único que se conoce hasta el momento, y porque ha sido filtrado a la prensa, es un informe elaborado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Se trata de un cargo político, no técnico, que ha elaborado un escrito en el que asegura, según "estudios historiográficos", que los compradores del palacete de París tenían una "estrecha vinculación" con el PNV.