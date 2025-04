La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, ha defendido este lunes que se puede discrepar de una sentencia judicial, pero "no insultar desde un cargo público".



Calvo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha absuelto al exfutbolista Dani Alves de agresión sexual y las manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero que ha calificado de "vergüenza" esa decisión judicial.



"Yo no entro en las controversias políticas, lo que sí digo es que una sentencia forma parte de la opinión y de la libertad que tenemos todos de comentarla, pero creo que en ese debate lo que no se pueden producir son insultos ni descalificaciones nunca, porque eso no puede formar parte de lo que tienen que hacer los representantes de las instituciones", ha subrayado.

Calvo ha incidido en que desde un cargo público no se puede nunca insultar porque "el cargo es de todos los ciudadanos que representa, incluidos los que no te han votado". "Las sentencias se pueden comentar de la manera que uno lo considere oportuno pero la presunción de inocencia es un derecho fundamental", ha añadido.