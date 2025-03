La vicepresidenta Yolanda Díaz vuelve a boicotear a Sánchez ante la UE: “No es el momento de rearmar a Europa"

La vicepresidenta Yolanda Díaz volvió a rechazar públicamente este domingo el compromiso que el presidente Pedro Sánchez ha adquirido con el resto de socios de la UE para elevar las partidas de gasto militar hasta el 2% del PIB: "No es el momento de rearmar Europa", proclamó.

Y lo hizo tan sólo unas horas antes de que, este lunes, el ministro José Manuel Albares reciba en Madrid a los titulares de Exteriores de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Ucrania, para hablar sobre las inversiones en Defensa y sobre la ayuda militar al gobierno de Volodímir Zelenski frente a la invasión rusa.

Durante la clausura de la asamblea de Sumar, celebrada este domingo en el Teatro Alcázar de Madrid, Yolanda Díaz señaló que el plan de rearme impulsado por la UE impugna la idea de Europa basada en el bienestar social y la paz. No podemos volver al "hambre y la guerra", advirtió.

La ministra de Trabajo tachó de "error" el acuerdo de los 27 que ha impulsado la presidenta de la Comisión Europa, Úrsula von der Leyen, si no va acompañado de un componente social y de soberanía energética. Y abundó: "No es el camino", insistió, "no es el momento de rearmar Europa".

También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, rechazó estos planes por considerar que implicarán un recorte del gasto social. Los europeos no pueden permitir, señaló, que "los burócratas de la austeridad" impulsen un plan de rearme de 800.000 millones de euros: "Es una barbaridad".

La asamblea estatal de Sumar ha puesto en evidencia, de nuevo, que el presidente Pedro Sánchez no tiene el apoyo de una parte de su Gobierno para cumplir el compromiso que ha adquirido en materia de defensa con la UE y la OTAN, ante la amenaza del régimen de Putin sobre el territorio europeo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, desveló el jueves que Sánchez se ha comprometido a incrementar la partida de gasto militar hasta el 2% antes del verano.

Sus declaraciones incomodaron a la Moncloa, ya que dejaron al descubierto que Sánchez ocultó este compromiso durante su comparecencia del miércoles ante el Congreso de los Diputados, para hablar de la seguridad de Europa.

A lo largo de las últimas semanas, Sánchez y varios de sus ministros han lanzado la idea de incluir en las partidas de defensa la lucha contra el cambio climático y la inmigración ilegal, la ciberseguridad, las vacunas y medicamentos críticos, incluso las reparaciones de los trenes, para poder alcanzar el 2% del PIB prometido.

En la primera jornada de la asamblea de Sumar, los delegados rechazaron una enmienda que exigía la salida de España de la OTAN. El documento final aprobado, simplemente, pide estrechar las alianzas con los países de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, con el fin de "reducir paulatinamente la dependencia" de potencias como Estados Unidos.

Algo que sí encaja con las tesis del Gobierno y del resto de socios europeos. El documento político aprobado apuesta por recomponer la alianza electoral con todos los partidos de izquierdas, incluido Podemos, que formaron la coalición en los comicios del 23-J.

En su discurso de clausura, Yolanda Díaz, aludió a esa cuestión de un modo muy genérico, al afirmar que "la gente quiere que caminemos juntas", con el fin de que Sumar vuelva a ser decisivo para conformar un Gobierno progresista tras las próximas elecciones.

Algo que permitirá "mandar al basurero de la historia" a Vox, aseguró durante el acto celebrado en el Teatro Alcázar de Madrid. Yolanda Díaz ironizó sobre el "miedo" que lo woke da al partido de Abascal y proclamó: "Somos los maricas, los trans, los sindicatos, las asociaciones vecinales y los piquetes".

Entre los invitados al acto se encontraba precisamente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien deseó que Sumar pueda "desplegar sus alas" para lograr nuevos avances laborales, como la reducción de la semana laboral (hasta las 32 horas, según el documento político aprobado).

Durante la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, una mujer que se encontraba entre el público se ha puesto en pie y le ha preguntado "de comunista a comunista" cuántos "depredadores sexuales" y machistas más van a salir de Sumar, ha dicho en alusión a casos como el de Íñigo Errejón.

Los asistentes han respondido a estas palabras con abucheos y la mujer ha abandonado el recinto acompañada por personal de la organización de Sumar, según ha informado Europa Press.

Yolanda Díaz también lanzó este domingo un mensaje a quienes sostienen que representa un "capital político del pasado", y aseguró que su liderazgo es de presente y "sobre todo de futuro".

A lo largo de todo el fin de semana, los principales líderes de Podemos, como Ione Belarra, Irene Montero o Isa Serra, han mantenido un absoluto silencio sobre la invitación lanzada por la asamblea de Sumar para recuperar los puentes (volados tras los comicios del 23-J) entre ambas formaciones.