Feijóo: "Nunca Cataluña tuvo menos autonomía, Illa depende de lo que decidan en Waterloo y firmen en Madrid"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este domingo en Valls (Tarragona) que "nunca Cataluña ha tenido menos autonomía que ahora, el presidente de Cataluña [Salvador Illa] tiene que estar pendiente de lo que se decida en Waterloo o se firme en Madrid".

Por ello, Feijóo se ha comprometido a "defender la autonomía constitucional de Cataluña", que a su juicio ahora está anulada y secuestrada por los pactos que el PSOE negocia con Carles Puigdemont.

Durante un acto celebrado en Tarragona, Feijóo ha lanzado un mensaje a los catalanes: "No os vamos a dejar solos, aquí no se tiene que ir nadie", ha dicho, "no vamos a dejar que ningún catalán se sienta extranjero en el resto de España, ni que ningún español se sienta extranjero en Cataluña".

El líder de la oposición ha emulado así el mensaje que Felipe VI lanzó a los catalanes ("no estáis solos"), tras el golpe independentista del 1-O.

Feijóo se ha pronunciado de este modo, después de que el PSOE haya pactado con Junts entregar a la Generalitat el control de fronteras y haya introducido en el reglamento de extranjería el conocimiento del catalán como requisito para dar el permiso de residencia a los inmigrantes.

El dirigente popular se ha preguntado cómo puede defender Pedro Sánchez en Bruselas una política migratoria firme, "cuando estamos desmantelando el control de fronteras" en Cataluña.

En medio de una grave crisis internacional, ha añadido, difícilmente Sánchez puede negociar el fortalecimiento de la defensa europea y el aumento del gasto militar, "sin consenso dentro de su gobierno, con su coalición parlamentaria rota, sin hablar el primer partido de España y sin pedir autorización al Congreso".

Los líderes europeos dan explicaciones a los ciudadanos sobre los planes de la UE para hacer frente a la amenaza de Putin, mientras que aquí "tenemos un primer ministro desautorizado por su gobierno, con su coalición parlamentaria rota y en manos del separatismo antiespañol y antieuropeo".

Alberto Núñez Feijóo ha participado este domingo en la tradicional Calçotada de Valls (Tarragona), junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el presidente del PP de Tarragona, Mario García.

Ante un grupo de simpatizantes, Feijóo ha dicho que el PP no va a aceptar "lecciones de feminismo de los que vienen del partido de Ábalos, del Tito Berni, de Errejón o de Monedero. Esto no es feminismo, es hipocresía".

"Dicen que la economía española va como un cohete", ha afirmado en alusión a Pedro Sánchez y sus ministros, "pero las familias cada día tienen más dificultades para llegar a fin de mes".

"Nunca hemos pagado más impuestos, para dedicarlos a malgastos y mordidas", ha abundado, en el mismo sentido, "hablan de ejemplaridad los que tienen el catálogo completo de la corrupción".