Hacienda ingresa 85.000M más al año tras las 97 subidas de impuestos y cotizaciones de Sánchez y Montero desde 2018

"Usted miente en relación con la subida fiscal", espetó María Jesús Montero a Cuca Gamarra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles. "Ustedes hablan de 97 subidas y no lo pueden demostrar, porque es falso". Sin embargo, efectivamente, están ahí. Y con ellas, Hacienda ha logrado recaudar 85.000 millones más en 2024 que lo que ingresaba en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder.

Más tarde, a Juan Bravo, vicesecretario de Economía, la vicepresidenta le replicó algo parecido en una interpelación: "Es mentira, lleva usted un papel en blanco". Aunque poco después, Montero empezó a recoger carrete: "Mezclan tasas municipales y subidas de cotizaciones... el impuesto al diésel no se aprobó, por tanto, no se aplica".

Efectivamente. Yendo por partes, hay que decir que sí, que el PP incluye esas tasas municipales. Pero lo hace porque éstas han ido subiendo como consecuencia de una "actualización" sucesiva del catastro, atribuible al Gobierno de Pedro Sánchez a partir de 2019.

¿También añade las cotizaciones sociales la formación de Alberto Núñez Feijóo? "Claro, porque son un impuesto al trabajo. Y como todos los demás, los tributos son necesarios, pero en su justa medida".

Y sí, es cierto que el impuesto al diésel no llegó a aprobarse... y por eso el PP no lo contabiliza. "Tratan de desmentir la realidad mintiendo", apunta una fuente de la dirección popular. "Montero sigue queriendo subir el diésel, pero no le dejan sus socios. Ésa sería su subida de impuestos número 98".

El debate, o los debates, del pasado miércoles en el Congreso se desarrollaron con bronca y algún que otro bulo.

Los diputados populares pretendían demostrar que no habrá quita de deuda, sino "mutualización" para "pagar la malversación separatista". Y que una cosa no va sin la otra, porque "la operación" la pagarán, entre otros, "los perceptores del Salario Mínimo, a los que por primera vez en la historia usted [por Montero] les hará pagar el IRPF".

Lo que el PP ha bautizado como el "infierno fiscal" del Gobierno "para los transportistas, los autónomos y los asalariados que no llegan ni a fin de mes", se puede desglosar en esas "97 subidas de impuestos y cotizaciones" que denuncia.

Este periódico ha querido comprobarlo, recabando datos de Hacienda y de otros organismos del Estado. Desde la llegada de PSOE al poder, en junio de 2018, éstas son, año a año, las ocasiones en que los diferentes Ejecutivos de Sánchez —siempre con Montero en Hacienda— han elevado o creado tasas e impuestos.

...o han eliminado desgravaciones. O han inventado gravámenes temporales que se convirtieron en fijos. O han dado a luz nuevas cuotas y recargos sociales, con diferentes nombres. Así hemos pasado de 208.685 millones de ingresos tributarios en 2018 a los 293.001 millones de 2024.

Año 2019: 11 subidas

Éste fue el año de las dos elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez, después de que ERC le tumbara sus primeros Presupuestos Generales del Estado, en enero.

Los españoles votamos en abril y, después, en noviembre, porque el PSOE no logró investir a Sánchez con el "pacto del abrazo" con los Ciudadanos de Albert Rivera. Podemos le exigía un giro a la izquierda, con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Sánchez confesó, en la segunda campaña, que "no podría dormir" si eso ocurría... pero eso acabó ocurriendo, pocos días después.

Aun así, a pesar de estar en funciones y en minoría casi nueve meses, a Montero le dio tiempo a aprobar 11 subidas de impuestos y cotizaciones.

Hubo tres alzas de las cotizaciones sociales: por un lado, la base mínima subió de los 858,6 euros que estaba en 2018 a los 1.050 de 2019. Es decir, un incremento del 22,3%, que venía motivada por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde los 735 euros al año en 14 pagas hasta los 900 euros.

Pero también subió la base máxima, que pasó desde los 3.751,20 euros del año anterior hasta los 4.070 euros en 2019, un incremento equivalente al 8,5%.

Por otro lado, subieron todas las cuotas de los autónomos en un 2%.

El Gobierno de Sánchez y Montero, también recreció el impuesto a los hidrocarburos. Al menos, lo hicieron en nueve Comunidades Autónomas, al incorporar a nivel estatal la antigua tarifa autonómica, que se unificó al alza.

Finalmente, se impulsaron siete subidas de impuestos patrimoniales, utilizando de manera indirecta la "actualización" de los valores catastrales.

Así, se incrementó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para todos las viviendas de España, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el de Sucesiones, el de Donaciones, el Impuesto a la Plusvalía, y el de Patrimonio.

Año 2020: 12 subidas

Montero defendió este miércoles en el Congreso que su Gobierno ha bajado los impuestos "durante la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis inflacionaria". Es cierto que hubo rebajas temporales del IVA y se suprimieron durante meses algunas de las tasas de la factura eléctrica.

Pero en el año de la pandemia, los enormes gastos del Estado en Sanidad y protección social no sólo fueron sufragados con deuda y ayudas de la Unión Europea. También se aprobaron otras 12 subidas de impuestos y cotizaciones.

Otra vez, tres subidas de las cotizaciones sociales: la base mínima pasó de los 1.050 euros del año anterior a los 1.108,3 euros de 2020, otro 5,5% de alza acumulada.

Este año, se mantuvo la base máxima, pero volvió a subir la cuota de autónomos un 1%. Y además, se eliminó la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que disminuyeron la siniestralidad laboral.

Se vuelven a incrementar los siete impuestos patrimoniales, por la "actualización" del catastro: así, suben de nuevo el IBI, los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, de Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones, de Donaciones, el de Plusvalía Municipal y el de Patrimonio.

Y se crean dos nuevos tributos: el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, es decir, la llamada Tasa Google; y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, la bautizada como Tasa Tobin.

Año 2021: 20 subidas

Es el año de mayor producción impositiva de los siete que llevan Sánchez en Moncloa y Montero en Hacienda. Además de entrar en vigor las tasas Google y Tobin y de negociarse en la ley de Presupuestos del año siguiente una subida del tipo de gravamen de las SOCIMI, el Gobierno recrece 20 figuras distintas.

En septiembre, por tercer año consecutivo, se alzan las cotizaciones sociales mínimas un 1,58%, y las cuotas de autónomos, que se encarecen entre tres y 12 euros.

El Gobierno aprueba tres subidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La primera, un recargo de dos puntos en el tramo de rentas superiores a 300.000 euros. La segunda, un alza de tres puntos en la escala para las rentas del ahorro por encima de 200.000 euros. Y la tercera, Montero rebaja drásticamente el límite de la reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno modifica la Ley del Patrimonio para subir el último tramo de la tarifa, desde el 2,5% al 3,5%, para patrimonios superiores a 10 millones de euros.

La Ley del Impuesto de Sociedades también se modificó, para introducirle otras dos subidas tributarias: por un lado, se reduce la exención de dividendos y plusvalías al 95%, lo que se traduce en una subida de impuestos a las empresas con inversiones o filiales en el exterior. Y por otro, se limita la deducibilidad de los gastos financieros.

El Gobierno también reformó la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Con otra subida, en este caso, a las bebidas azucaradas: del 10% al 21%. El Impuesto sobre las Primas de Seguros subió el tipo general del 6% al 8%. Y en el proyecto de Presupuestos Generales del año 2021, se incluyó una subida del tipo de gravamen de las SOCIMI, anticipando ya la primera subida de tributos de 2022.

Entretanto, el 30 de junio, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que entró en vigor en noviembre. La norma incluía un nuevo coeficiente para la valoración de los bienes inmuebles que afectaría a todos los tributos patrimoniales: subieron, de nuevo, el IBI, el de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el de Sucesiones, el de Donaciones, el de la Plusvalía Municipal y el de Patrimonio.

Año 2022: 10 subidas

En el año de inicio de la guerra de Ucrania, cuando la economía todavía no había alcanzado siquiera el nivel prepandemia, sobrevino una enorme crisis de inflación. El IPC subió brutalmente hasta alcanzar el 10,8% en el mes de julio.

Y aunque después se moderó, gracias a algunas medidas, como la gratuidad del transporte público, o alguna reducción temporal del IVA en determinados productos, no se deflactó el IRPF para evitar subidas de tramo provocadas por la inflación de precios trasladada a los sueldos. Y además, el Ejecutivo aplicó otras 10 subidas de impuestos.

De nuevo, se subieron las cotizaciones sociales en tres tramos. La base mínima se recrece desde 1.108,3 euros hasta los 1.166,7 euros en 2022, es decir, un alza del 5,2%. La base máxima sube también, en este caso de 4.070 euros a 4.139,4 euros, un apretón del 1,7%. Y la cuota de autónomos, una vez más, crece el 2%.

Se sigue "actualizando" el valor catastral de las viviendas. Y esos cambios en la valoración alzan los siete impuestos patrimoniales.

La Ley del IRPF sí que se cambió. No para deflactar los tramos, sino para reducir nuevamente el límite de las aportaciones a los planes privados de pensiones, que baja de 2.000 a 1.500 euros.

Este año, se estableció asimismo un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, con el que se esperaba recaudar 400 millones de euros adicionales.

El 1 de enero, entró en vigor una normativa europea para la modificación del impuesto de matriculación WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure o Procedimiento Mundial de Test Armonizado para Vehículos Ligeros), con una subida del 20%.

El Gobierno aprobó en este año la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. La norma inventa dos nuevos impuestos, cuya entrada en vigor se retrasa a 2023: el Impuesto sobre Residuos, con una recaudación estimada de 861 millones de euros, y el Impuesto sobre los Plásticos de un solo uso, con una recaudación estimada de 491 millones.

Eso sí, el 1 de julio entró en vigor la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados para desincentivar su uso y reducir la elusión fiscal. Y en la Ley de Aguas se recupera el Canon Hidroeléctrico, anulado por sentencia del Tribunal Supremo en 2021.

Año 2023: 17 subidas

Todo el mundo se esperaba que éste fuera el último año de Pedro Sánchez en Moncloa. Hasta él mismo lo dio por casi seguro, más tras la "oleada azul" de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sin embargo, y a pesar de ser un ejercicio muy electoral, el año 2023 dio para 17 subidas de impuestos más.

Como cada año, las cotizaciones sociales se recrecieron. Esta vez, en cuatro tramos: la base máxima subió un 8,2%, y la base mínima sufrió un alza del 8,0% por la subida del SMI.

Pero éste es el año en el que empieza a entrar en vigor la reforma del sistema de pensiones del entonces ministro José Luis Escrivá: se creó un nuevo recargo del 0,6% que pagan tanto empresas como trabajadores, y entró en vigor el nuevo sistema de cotización de autónomos, que subía la cotización de los trabajadores por cuenta propia.

El IRPF sigue sin ser deflactado, como reclaman la oposición y sí aplican algunas de las Comunidades del PP en sus tramos autonómicos del impuesto. Sin embargo, el Gobierno sí aprueba un alza de dos puntos en la tributación del ahorro, si los depósitos del contribuyente superan los 300.000 euros.

También se aprobó el llamado 'impuesto a los ricos', atacando la autonomía fiscal de las CCAA gobernadas por el PP, que habían decidido suprimirlos o bonificarlos.

Este año, también subió el Impuesto de Sociedades, al bajar al 50% la compensación por pérdidas anteriores.

Además, se crearon dos nuevos impuestos. El que grava a las energéticas y el de la banca. En teoría, estos tributos iban a ser temporales y de carácter extraordinario... pero el Gobierno trabaja por hacerlos permanentes ahora.

Se creó, asimismo, un nuevo Canon Digital.

Y como cada año, el catastrazo vuelve a subir los siete impuestos patrimoniales.

Año 2024: 11 subidas

A pesar de ser el año en el que el Gobierno envió a la Comisión Europea el informe sobre su reforma fiscal —requisito imprescindible para cobrar el quinto tramo de los fondos NextGeneration—, el de 2024 fue el año en el que menos intervenciones o creaciones de impuestos nuevos hubo.

En este ejercicio, simplemente hay que anotar la subida de las cotizaciones sociales, en cuatro de sus modelos. La base máxima sube un 5,0%, lo mismo que la mínima, de nuevo como consecuencia de la subida del SMI. También se aprieta más a los autónomos con una nueva alza. Y finalmente, se aprueba una nueva cuota de solidaridad, que será efectiva en 2025.

Y el otro clásico, el del catastrazo, vuelve a subir los siete tributos patrimoniales por la "actualización" de los valores catastrales.

Año 2025: 16 subidas

Llevamos apenas dos meses de año y al Gobierno ya le ha dado tiempo a subir 16 impuestos, según sus propios datos.

Tomás Serrano. El Gobierno condicionará la quita de la deuda a que las CCAA no bajen impuestos si se lo exigen sus socios de izquierda

La entrada en vigor del llamado Impuesto Mínimo Complementario, que trata de garantizar una tributación básica a los grupos multinacionales, más allá de dónde operen, incluyó, en realidad, tres nuevos impuestos: el propio IMC, un nuevo impuesto a la banca y un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos.

Además, en ese mismo Proyecto de Ley se incluyeron otras cinco subidas de impuestos: tres en el Impuesto de Sociedades, al suprimir tres compensaciones diferentes de bases negativas, una en la subida de los tipos al ahorro, y otra alza más en el impuesto al tabaco.

Se crea también la famosa tasa de basuras, que el Gobierno obliga a aplicar forzosamente a todos los gobiernos municipales, y que puede llegar a 200 euros por hogar.

Además, como cada año desde que gobierna el PSOE, se suben las cotizaciones sociales. En este caso, son también cuatro las alzas: un 4% la base máxima, sube la cuota de solidaridad, y sube el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Finalmente, una vez más, suben las cotizaciones a los autónomos en función de sus ingresos.

El Gobierno sube a su tipo anterior el IVA de los alimentos y de la electricidad, a pesar de una inflación acumulada del 20% que, en el caso de los alimentos, es del 37%.

Y la polémica más grande en lo tributario de lo que va de año: con la subida del Salario Mínimo, por primera vez, sus perceptores tendrán que tributar por él. Contra esta medida, el PP ha presentado una proposición de ley que está tratando de negociar con otros grupos, entre ellos, el socio minoritario de la coalición de Gobierno.

Los populares son "optimistas" de que salga adelante... y reseñan que este 2025 es el primero sin catastrazo, gracias a que el PP tumbó el decreto ómnibus del Gobierno. "Si no, habrían vuelto a crecer los siete tributos patrimoniales... y la cuenta llegaría ya hasta las 104 subidas de impuestos".