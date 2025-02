El exasesor ministerial Koldo García, investigado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por la 'operación Delorme' -las presuntas mordidas en la adjudicación pública de contratos para compra de mascarillas durante la pandemia-, ha solicitado al instructor de la causa que le devuelva "los efectos digitales y documentales" que le fueron intervenidos en la entrada y registro de su domicilio el 20 de febrero de 2024.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del investigado entiende que dado que ya ha transcurrido un año desde esa entrada en el domicilio habitual de quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha pasado el tiempo "más que suficiente" para proceder al clonado y volcado de la información contenida en los dispositivos electrónicos, así como para proceder a las copias de seguridad de dicha información volcada.

Por eso, consideran que ya "no existiría justificación alguna para la no devolución de los terminales electrónicos incautados" que interesa y explica que esto no impide que con posterioridad la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emita el correspondiente informe de resultado a partir del análisis de la información clonada.